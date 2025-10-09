Qu'est-ce que JUMP (JUMP)

Jump Tom est un jeu blockchain innovant qui combine des mécaniques de saut classiques avec un modèle économique Web3, déployé sur l'écosystème BNB Chain. Inspiré du jeu viral mondial « Jump Jump », il enrichit l'expérience grâce à des contrôles optimisés par l'IA et introduit une compétition PVP décentralisée, associée à un système de double incitation. En réinventant les frontières du « Play-to-Earn », Jump Tom offre un gameplay dynamique tout en intégrant des récompenses et des mécanismes compétitifs propres à l'économie décentralisée.

JUMP est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en JUMP. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.



Vous pouvez également :

- Vérifier la disponibilité du staking de JUMPpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.

- Lire les avis et les analyses sur le JUMP sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de JUMP fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de JUMP (USD)

Combien vaudra JUMP (JUMP) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs JUMP (JUMP) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour JUMP.

Consultez la prévision de prix de JUMP maintenant !

Tokenomics de JUMP (JUMP)

Comprendre la tokenomics de JUMP (JUMP) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token JUMP !

Guide d'achat de JUMP (JUMP)

Vous cherchez à savoir comment acheter du JUMP? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du JUMP. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

JUMP en devises locales

Ressources de JUMP

Pour une compréhension plus approfondie de JUMP, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur JUMP Combien vaut JUMP (JUMP) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de JUMP en USD est de -- USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de JUMP à USD ? -- . Consultez le Le prix actuel de JUMP en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de JUMP ? La capitalisation boursière de JUMP est de -- USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de JUMP ? L'offre en circulation de JUMP est de -- USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de JUMP ? JUMP a atteint un prix ATH de -- USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de JUMP ? JUMP a vu un prix ATL de -- USD . Quel est le volume de trading de JUMP ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour JUMP est de -- USD . Est-ce que JUMP va augmenter cette année ? JUMP pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de JUMP pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur JUMP (JUMP)

Temps (UTC+8) Type Information 10-09 06:24:00 Mises à jour de l'industrie Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $ 10-09 00:05:00 Mises à jour de l'industrie Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures 10-08 11:51:08 Mises à jour de l'industrie Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h 10-08 03:05:00 Mises à jour de l'industrie 364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes 10-07 15:18:00 Mises à jour de l'industrie L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité" 10-07 12:23:00 Mises à jour de l'industrie Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

