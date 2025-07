Informations sur The Winners Circle (HRSE)

The Winners Circle is a horse racing fan community, where winning goes beyond the race. Fans earn $HRSE tokens for making correct predictions and experience owning shares in their own racehorses.

Site officiel : https://www.thewinnerscircle.io/ Livre blanc : https://www.thewinnerscircle.io/litepaper Explorateur de blocs : https://viewblock.io/zilliqa/address/zil17602zlur3yfsc7zl9tmuug85w2tf9je6n8sh28