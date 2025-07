Informations sur HARD Protocol (HARD)

Hard Protocol is a cross-chain money market. HARD token is the governance token of Hard Protocol, used to encourage early participants to participate in the continuous development and management of the product. Through the Hard Protocol platform, users can use BTC, XRP, BNB, BUSD, KAVA, USDX and other assets for lending and mining to earns yield.

Site officiel : https://kava.io/lend Livre blanc : https://medium.com/kava-labs/introducing-harvest-io-the-worlds-first-cross-chain-money-market-a27535a5d91a Explorateur de blocs : https://www.mintscan.io/kava