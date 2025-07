Informations sur Gatto (GTON)

Gatto is a one-of-a-kind Tamagotchi-inspired game on the TON blockchain where you can raise, collect, and train the strongest pets. Compete in thrilling battles and competitions, dominate leaderboards, and earn real rewards while having fun!

Site officiel : https://gatto.pw/ Livre blanc : https://gatto-official.gitbook.io/white-paper/version-in-english/who-are-gattomons Explorateur de blocs : https://tonviewer.com/EQAj680BapntDEm6parX4BfX_S1Jcb1qpF63BREiHZYBGENE