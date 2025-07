Informations sur Green Bitcoin (GREENBTC)

Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism.

Site officiel : https://greenbitcoin.xyz/ Livre blanc : https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580