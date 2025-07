Informations sur GOLFIN (GON)

GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem.

Site officiel : https://golfin.io/en/ Livre blanc : https://docs.golfin.io/english Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c