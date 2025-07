Informations sur NodeGO Token (GO)

$GO is the native token of the NodeGo ecosystem, enabling transactions, staking, governance, and network security. It plays a fundamental role in incentivizing participants, facilitating payments, and ensuring the integrity of the decentralized infrastructure.

Site officiel : https://nodego.ai Livre blanc : https://docs.nodego.ai/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/77LQG7ZT5FzkqikyTzmfQMe12qPrAYkYgbjB6ygo83dt