Informations sur FWC Token (FWC)

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety.

Site officiel : https://www.fwctoken.io/ Livre blanc : https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc