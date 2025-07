Informations sur FluidTokens (FLDT)

FluidTokens kicked off its journey on the Cardano blockchain as a DeFi platform, presenting a diverse range of services like lending, borrowing, staking, and an array of other inventive products including rental options, boosted stake features, and more.

Site officiel : https://fluidtokens.com/ Livre blanc : https://docs.fluidtokens.com/ Explorateur de blocs : https://cardanoscan.io/token/577f0b1342f8f8f4aed3388b80a8535812950c7a892495c0ecdf0f1e0014df10464c4454