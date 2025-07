Informations sur EINSTEIN (EIN)

Einstein is an innovative social experiment that integrates scientific knowledge with Web3. This experiment allows individuals to explore cryptocurrency, blockchain, Web3, decentralized science, cosmology, and physics, fostering a spirit of exploration to discover the convergence of science and blockchain technology.

Site officiel : https://einstein.game/ Livre blanc : https://einstein.game/whitepaper Explorateur de blocs : https://www.bscscan.com/token/0x8CFcF2961e1aAF607AaEd65cc8D4735493A38310