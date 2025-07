Informations sur DoctorX (DRX)

DoctorX is a meme-powered Web3 project revolutionizing the digital landscape by combining humor, community, and crypto rewards. Built on MultiversX, it features tap-to-earn mining, meme competitions, and a unique DRX ecosystem driving engagement and innovation.

Site officiel : https://doctorx.meme/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/d/1N3d2fcGsb3aQtPtPOKTqKGuCs8q5ZdHktyaNXVREQqI/edit?usp=sharing Explorateur de blocs : https://explorer.multiversx.com/tokens/DRX-b7f337