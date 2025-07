Informations sur Degen Distillery (DRINK)

Partnered with Brewdog & Google to co-create the future of the spirits industry alongside a global community of risk-takers, creators & innovators. Built on our proprietary “Tokenised Affiliate Protocol” to allow community to sell our products and tokenise the sales contracts, creating a revolutionary new asset class. The future of RWAs & Consumer Crypto.

Site officiel : https://www.degendistillery.com Livre blanc : https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb