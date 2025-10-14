Tokenomics de Dogelink (DOGEBSC)
Tokenomics et analyse de prix de Dogelink (DOGEBSC)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Dogelink (DOGEBSC), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Dogelink (DOGEBSC)
DogeLink est une plateforme Web3 innovante propulsée par l'IA, qui comble le fossé entre les humains et les animaux de compagnie grâce à une technologie d'interface cerveau-machine de pointe et à des écosystèmes décentralisés. Elle est née d'une fusion expérimentale entre des circuits d'intelligence artificielle et des données neuronales issues de 300 animaux Web3 centrés sur les memes.
Tokenomics de Dogelink (DOGEBSC) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Dogelink (DOGEBSC) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens DOGEBSC qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens DOGEBSC pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de DOGEBSC, explorez le prix en direct du token DOGEBSC !
Comment acheter du DOGEBSC
Envie d'ajouter du Dogelink (DOGEBSC) à votre portefeuille ? MEXC propose plusieurs méthodes pour acheter du DOGEBSC, notamment par carte bancaire, virement et trading paire à paire. Que vous soyez débutant ou trader confirmé, MEXC rend l'achat de cryptomonnaies simple et sécurisé.
Historique du prix de Dogelink (DOGEBSC)
L'analyse de l'historique du prix de DOGEBSC permet aux utilisateurs de comprendre les mouvements passés du marché, les principaux niveaux de support/résistance ainsi que les schémas de volatilité. Que vous suiviez les sommets historiques ou cherchiez à identifier des tendances, les données historiques constituent un élément essentiel de la prévision des prix et de l'analyse technique.
Prévision du prix de DOGEBSC
Vous voulez savoir dans quelle direction DOGEBSC pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de DOGEBSC combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité
