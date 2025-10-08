Le prix en temps réel de DFDV xStock est aujourd'hui de 15.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DFDVX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DFDVX facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de DFDV xStock est aujourd'hui de 15.71 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DFDVX à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DFDVX facilement sur MEXC maintenant.

Cours DFDV xStock(DFDVX)

Prix en temps réel : 1 DFDVX à USD

Graphique du prix de DFDV xStock (DFDVX) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 23:19:49 (UTC+8)

Informations sur le prix de DFDV xStock (DFDVX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Le prix en temps réel de DFDV xStock (DFDVX) est de $ 15.71. Au cours des dernières 24 heures, DFDVX a évolué entre un minimum de $ 15.02 et un maximum de $ 15.87, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DFDVX est $ 32.454701604888875, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 13.026148792297434.

En termes de performance à court terme, DFDVX a évolué de +2.01% au cours de la dernière heure, +2.48% sur 24 heures et de +0.38% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour DFDV xStock (DFDVX)

La capitalisation boursière actuelle de DFDV xStock est de $ 1.90M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 56.21K. L'offre en circulation de DFDVX est de 121.00K, avec une offre totale de 120998.78860701. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.10M.

Historique du prix de DFDV xStock (DFDVX) en USD

Suivez la variation du prix de DFDV xStock aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.3792+2.48%
30 jours$ +0.43+2.81%
60 jours$ -0.27-1.69%
90 jours$ -7.51-32.35%
Variation du prix de DFDV xStock aujourd'hui

Aujourd'hui, DFDVX a enregistré une variation de $ +0.3792 (+2.48%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de DFDV xStock sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.43 (+2.81%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de DFDV xStock

En élargissant la vue à 60 jours, DFDVX a constaté une variation de $ -0.27 (-1.69%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de DFDV xStock sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -7.51 (-32.35%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de DFDV xStock (DFDVX) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de DFDV xStock.

Qu'est-ce que DFDV xStock (DFDVX)

DFDV xStock (DFDVx) est un certificat de suivi émis sous forme de tokens Solana SPL et ERC-20. DFDVx suit directement le prix de l'action DeFi Development Corp (l'actif sous-jacent). Il est conçu pour offrir aux participants éligibles du marché des cryptomonnaies un accès conforme à la réglementation au prix de l'action DeFi Development Corp, tout en conservant les avantages de la technologie blockchain.

DFDV xStock est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en DFDV xStock. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de DFDVXpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le DFDV xStock sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de DFDV xStock fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de DFDV xStock (USD)

Combien vaudra DFDV xStock (DFDVX) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs DFDV xStock (DFDVX) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour DFDV xStock.

Consultez la prévision de prix de DFDV xStock maintenant !

Tokenomics de DFDV xStock (DFDVX)

Comprendre la tokenomics de DFDV xStock (DFDVX) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DFDVX !

Guide d'achat de DFDV xStock (DFDVX)

Vous cherchez à savoir comment acheter du DFDV xStock? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du DFDV xStock. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

DFDVX en devises locales

1 DFDV xStock (DFDVX) à VND
413,408.65
1 DFDV xStock (DFDVX) à AUD
A$23.7221
1 DFDV xStock (DFDVX) à GBP
11.6254
1 DFDV xStock (DFDVX) à EUR
13.5106
1 DFDV xStock (DFDVX) à USD
$15.71
1 DFDV xStock (DFDVX) à MYR
RM66.1391
1 DFDV xStock (DFDVX) à TRY
655.2641
1 DFDV xStock (DFDVX) à JPY
¥2,387.92
1 DFDV xStock (DFDVX) à ARS
ARS$22,474.8831
1 DFDV xStock (DFDVX) à RUB
1,279.5795
1 DFDV xStock (DFDVX) à INR
1,394.4196
1 DFDV xStock (DFDVX) à IDR
Rp261,833.2286
1 DFDV xStock (DFDVX) à KRW
22,378.895
1 DFDV xStock (DFDVX) à PHP
911.3371
1 DFDV xStock (DFDVX) à EGP
￡E.747.0105
1 DFDV xStock (DFDVX) à BRL
R$83.8914
1 DFDV xStock (DFDVX) à CAD
C$21.8369
1 DFDV xStock (DFDVX) à BDT
1,913.6351
1 DFDV xStock (DFDVX) à NGN
23,102.8118
1 DFDV xStock (DFDVX) à COP
$60,891.3316
1 DFDV xStock (DFDVX) à ZAR
R.269.5836
1 DFDV xStock (DFDVX) à UAH
651.6508
1 DFDV xStock (DFDVX) à TZS
T.Sh.38,599.47
1 DFDV xStock (DFDVX) à VES
Bs2,906.35
1 DFDV xStock (DFDVX) à CLP
$14,987.34
1 DFDV xStock (DFDVX) à PKR
Rs4,451.5856
1 DFDV xStock (DFDVX) à KZT
8,491.8834
1 DFDV xStock (DFDVX) à THB
฿510.2608
1 DFDV xStock (DFDVX) à TWD
NT$480.2547
1 DFDV xStock (DFDVX) à AED
د.إ57.6557
1 DFDV xStock (DFDVX) à CHF
Fr12.568
1 DFDV xStock (DFDVX) à HKD
HK$122.2238
1 DFDV xStock (DFDVX) à AMD
֏6,012.217
1 DFDV xStock (DFDVX) à MAD
.د.م143.1181
1 DFDV xStock (DFDVX) à MXN
$288.2785
1 DFDV xStock (DFDVX) à SAR
ريال58.9125
1 DFDV xStock (DFDVX) à ETB
Br2,284.3911
1 DFDV xStock (DFDVX) à KES
KSh2,028.7894
1 DFDV xStock (DFDVX) à JOD
د.أ11.13839
1 DFDV xStock (DFDVX) à PLN
57.4986
1 DFDV xStock (DFDVX) à RON
лв68.8098
1 DFDV xStock (DFDVX) à SEK
kr147.9882
1 DFDV xStock (DFDVX) à BGN
лв26.3928
1 DFDV xStock (DFDVX) à HUF
Ft5,293.0132
1 DFDV xStock (DFDVX) à CZK
329.2816
1 DFDV xStock (DFDVX) à KWD
د.ك4.80726
1 DFDV xStock (DFDVX) à ILS
51.5288
1 DFDV xStock (DFDVX) à BOB
Bs108.5561
1 DFDV xStock (DFDVX) à AZN
26.707
1 DFDV xStock (DFDVX) à TJS
SM146.103
1 DFDV xStock (DFDVX) à GEL
42.5741
1 DFDV xStock (DFDVX) à AOA
Kz14,320.7647
1 DFDV xStock (DFDVX) à BHD
.د.ب5.90696
1 DFDV xStock (DFDVX) à BMD
$15.71
1 DFDV xStock (DFDVX) à DKK
kr100.8582
1 DFDV xStock (DFDVX) à HNL
L412.3875
1 DFDV xStock (DFDVX) à MUR
718.5754
1 DFDV xStock (DFDVX) à NAD
$269.7407
1 DFDV xStock (DFDVX) à NOK
kr156.6287
1 DFDV xStock (DFDVX) à NZD
$27.0212
1 DFDV xStock (DFDVX) à PAB
B/.15.71
1 DFDV xStock (DFDVX) à PGK
K65.8249
1 DFDV xStock (DFDVX) à QAR
ر.ق57.1844
1 DFDV xStock (DFDVX) à RSD
дин.1,584.3535
1 DFDV xStock (DFDVX) à UZS
soʻm189,277.0649
1 DFDV xStock (DFDVX) à ALL
L1,307.3862
1 DFDV xStock (DFDVX) à ANG
ƒ28.1209
1 DFDV xStock (DFDVX) à AWG
ƒ28.1209
1 DFDV xStock (DFDVX) à BBD
$31.42
1 DFDV xStock (DFDVX) à BAM
KM26.3928
1 DFDV xStock (DFDVX) à BIF
Fr46,328.79
1 DFDV xStock (DFDVX) à BND
$20.2659
1 DFDV xStock (DFDVX) à BSD
$15.71
1 DFDV xStock (DFDVX) à JMD
$2,515.171
1 DFDV xStock (DFDVX) à KHR
63,092.3026
1 DFDV xStock (DFDVX) à KMF
Fr6,645.33
1 DFDV xStock (DFDVX) à LAK
341,521.7323
1 DFDV xStock (DFDVX) à LKR
Rs4,754.7886
1 DFDV xStock (DFDVX) à MDL
L264.5564
1 DFDV xStock (DFDVX) à MGA
Ar70,133.8388
1 DFDV xStock (DFDVX) à MOP
P125.8371
1 DFDV xStock (DFDVX) à MVR
240.363
1 DFDV xStock (DFDVX) à MWK
MK27,227.001
1 DFDV xStock (DFDVX) à MZN
MT1,003.869
1 DFDV xStock (DFDVX) à NPR
Rs2,229.8774
1 DFDV xStock (DFDVX) à PYG
109,860.03
1 DFDV xStock (DFDVX) à RWF
Fr22,795.21
1 DFDV xStock (DFDVX) à SBD
$129.2933
1 DFDV xStock (DFDVX) à SCR
224.653
1 DFDV xStock (DFDVX) à SRD
$599.3365
1 DFDV xStock (DFDVX) à SVC
$137.4625
1 DFDV xStock (DFDVX) à SZL
L269.5836
1 DFDV xStock (DFDVX) à TMT
m54.985
1 DFDV xStock (DFDVX) à TND
د.ت45.8732
1 DFDV xStock (DFDVX) à TTD
$106.6709
1 DFDV xStock (DFDVX) à UGX
Sh53,979.56
1 DFDV xStock (DFDVX) à XAF
Fr8,860.44
1 DFDV xStock (DFDVX) à XCD
$42.417
1 DFDV xStock (DFDVX) à XOF
Fr8,860.44
1 DFDV xStock (DFDVX) à XPF
Fr1,602.42
1 DFDV xStock (DFDVX) à BWP
P209.1001
1 DFDV xStock (DFDVX) à BZD
$31.5771
1 DFDV xStock (DFDVX) à CVE
$1,489.308
1 DFDV xStock (DFDVX) à DJF
Fr2,796.38
1 DFDV xStock (DFDVX) à DOP
$983.7602
1 DFDV xStock (DFDVX) à DZD
د.ج2,047.3272
1 DFDV xStock (DFDVX) à FJD
$35.5046
1 DFDV xStock (DFDVX) à GNF
Fr136,598.45
1 DFDV xStock (DFDVX) à GTQ
Q120.3386
1 DFDV xStock (DFDVX) à GYD
$3,287.9459
1 DFDV xStock (DFDVX) à ISK
kr1,900.91

Pour une compréhension plus approfondie de DFDV xStock, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de DFDV xStock
Explorateur de blocs

Combien vaut DFDV xStock (DFDVX) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DFDVX en USD est de 15.71 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DFDVX à USD ?
Le prix actuel de DFDVX en USD est $ 15.71. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de DFDV xStock ?
La capitalisation boursière de DFDVX est de $ 1.90M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DFDVX ?
L'offre en circulation de DFDVX est de 121.00K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DFDVX ?
DFDVX a atteint un prix ATH de 32.454701604888875 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DFDVX ?
DFDVX a vu un prix ATL de 13.026148792297434 USD.
Quel est le volume de trading de DFDVX ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DFDVX est de $ 56.21K USD.
Est-ce que DFDVX va augmenter cette année ?
DFDVX pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DFDVX pour une analyse plus approfondie.
