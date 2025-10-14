Le prix en temps réel de Delusional Coin est aujourd'hui de 0.00011523 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DELULU à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DELULU facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Delusional Coin est aujourd'hui de 0.00011523 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DELULU à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DELULU facilement sur MEXC maintenant.

Cours Delusional Coin(DELULU)

Prix en temps réel : 1 DELULU à USD

$0.00011523
+1.47%1D
USD
Graphique du prix de Delusional Coin (DELULU) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:40:00 (UTC+8)

Informations sur le prix de Delusional Coin (DELULU) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00009936
Bas 24 h
$ 0.00011664
Haut 24 h

$ 0.00009936
$ 0.00011664
--
--
-0.14%

+1.47%

-17.07%

-17.07%

Le prix en temps réel de Delusional Coin (DELULU) est de $ 0.00011523. Au cours des dernières 24 heures, DELULU a évolué entre un minimum de $ 0.00009936 et un maximum de $ 0.00011664, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DELULU est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, DELULU a évolué de -0.14% au cours de la dernière heure, +1.47% sur 24 heures et de -17.07% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Delusional Coin (DELULU)

--
$ 53.77K
$ 0.00
--
--
SOL

La capitalisation boursière actuelle de Delusional Coin est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 53.77K. L'offre en circulation de DELULU est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de Delusional Coin (DELULU) en USD

Suivez la variation du prix de Delusional Coin aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0000016693+1.47%
30 jours$ -0.00000345-2.91%
60 jours$ -0.00015237-56.94%
90 jours$ -0.00088477-88.48%
Variation du prix de Delusional Coin aujourd'hui

Aujourd'hui, DELULU a enregistré une variation de $ +0.0000016693 (+1.47%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Delusional Coin sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.00000345 (-2.91%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Delusional Coin

En élargissant la vue à 60 jours, DELULU a constaté une variation de $ -0.00015237 (-56.94%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Delusional Coin sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.00088477 (-88.48%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Delusional Coin (DELULU) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Delusional Coin.

Qu'est-ce que Delusional Coin (DELULU)

« DELULU » vient de « delusional » (délirant), et désigne une croyance passionnée et irréelle. Le terme incite les détenteurs à embrasser le hype, le fantasme et le FOMO, en s'appuyant sur le buzz social et la culture virale. Son mantra : « Pas de croyance, pas de gains — ose rêver, ose payer », reflétant une conviction portée par l'esprit meme.

Delusional Coin est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Delusional Coin. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de DELULUpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Delusional Coin sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Delusional Coin fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Delusional Coin (USD)

Combien vaudra Delusional Coin (DELULU) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Delusional Coin (DELULU) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Delusional Coin.

Consultez la prévision de prix de Delusional Coin maintenant !

Tokenomics de Delusional Coin (DELULU)

Comprendre la tokenomics de Delusional Coin (DELULU) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DELULU !

Guide d'achat de Delusional Coin (DELULU)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Delusional Coin? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Delusional Coin. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

DELULU en devises locales

Ressources de Delusional Coin

Pour une compréhension plus approfondie de Delusional Coin, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Delusional Coin

Combien vaut Delusional Coin (DELULU) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DELULU en USD est de 0.00011523 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DELULU à USD ?
Le prix actuel de DELULU en USD est $ 0.00011523. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Delusional Coin ?
La capitalisation boursière de DELULU est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DELULU ?
L'offre en circulation de DELULU est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DELULU ?
DELULU a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DELULU ?
DELULU a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de DELULU ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DELULU est de $ 53.77K USD.
Est-ce que DELULU va augmenter cette année ?
DELULU pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DELULU pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 10:40:00 (UTC+8)

Mises à jour importantes de l'industrie sur Delusional Coin (DELULU)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-13 21:33:00Mises à jour de l'industrie
CoinShares : Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré un afflux net de 3,17 milliards de dollars la semaine dernière, avec un afflux record depuis le début de l'année atteignant 48,7 milliards de dollars
10-13 17:20:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de crainte des cryptomonnaies monte à 38, le sentiment de peur s'atténue
10-13 10:50:00Mises à jour de l'industrie
La capitalisation boursière totale des cryptomonnaies rebondit au-dessus de 4 billions de dollars, avec une augmentation de 5,6% en 24h
10-12 07:40:07Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin continuent, avec un transfert net sortant de 2 167,72 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-12 05:22:00Mises à jour de l'industrie
Les liquidations sur le marché atteignent 780 millions de dollars au cours des dernières 24 heures, plus de 200 000 traders liquidés
10-11 21:42:43Mises à jour de l'industrie
La Dominance du Bitcoin Repasse Au-dessus de 60%, La Capitalisation du Marché des Altcoins Chute de Près de 15% en Quatre Jours

