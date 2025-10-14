Le prix en temps réel de Delabs Games est aujourd'hui de 0.008126 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DELABS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DELABS facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Delabs Games est aujourd'hui de 0.008126 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de DELABS à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix DELABS facilement sur MEXC maintenant.

Cours Delabs Games(DELABS)

$0.008125
-5.92%1D
Graphique du prix de Delabs Games (DELABS) en temps réel
Informations sur le prix de Delabs Games (DELABS) en USD

$ 0.008035
Bas 24 h
$ 0.008902
Haut 24 h

Le prix en temps réel de Delabs Games (DELABS) est de $ 0.008126. Au cours des dernières 24 heures, DELABS a évolué entre un minimum de $ 0.008035 et un maximum de $ 0.008902, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DELABS est $ 0.02049703623689548, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.007420951469273094.

En termes de performance à court terme, DELABS a évolué de -0.81% au cours de la dernière heure, -5.92% sur 24 heures et de -10.54% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Delabs Games (DELABS)

$ 6.10M
$ 6.10M$ 6.10M

$ 55.02K
$ 55.02K$ 55.02K

$ 24.38M
$ 24.38M$ 24.38M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

La capitalisation boursière actuelle de Delabs Games est de $ 6.10M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 55.02K. L'offre en circulation de DELABS est de 750.30M, avec une offre totale de 3000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 24.38M.

Historique du prix de Delabs Games (DELABS) en USD

Suivez la variation du prix de Delabs Games aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00051127-5.92%
30 jours$ -0.000661-7.53%
60 jours$ -0.003714-31.37%
90 jours$ +0.006126+306.30%
Variation du prix de Delabs Games aujourd'hui

Aujourd'hui, DELABS a enregistré une variation de $ -0.00051127 (-5.92%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Delabs Games sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.000661 (-7.53%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Delabs Games

En élargissant la vue à 60 jours, DELABS a constaté une variation de $ -0.003714 (-31.37%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Delabs Games sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.006126 (+306.30%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Delabs Games (DELABS) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Delabs Games.

Qu'est-ce que Delabs Games (DELABS)

Delabs Games réinvente notre manière de jouer – en adaptant des licences Web2 reconnues dans des expériences audacieuses, mid-core, conçues en priorité pour le mobile, intégrées socialement et enrichies par la blockchain.

Delabs Games est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Delabs Games. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de DELABSpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Delabs Games sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Delabs Games fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Delabs Games (USD)

Combien vaudra Delabs Games (DELABS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Delabs Games (DELABS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Delabs Games.

Consultez la prévision de prix de Delabs Games maintenant !

Tokenomics de Delabs Games (DELABS)

Comprendre la tokenomics de Delabs Games (DELABS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token DELABS !

Guide d'achat de Delabs Games (DELABS)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Delabs Games? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Delabs Games. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

DELABS en devises locales

Ressources de Delabs Games

Pour une compréhension plus approfondie de Delabs Games, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Livre blanc
Site officiel de Delabs Games
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Delabs Games

Combien vaut Delabs Games (DELABS) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de DELABS en USD est de 0.008126 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de DELABS à USD ?
Le prix actuel de DELABS en USD est $ 0.008126. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Delabs Games ?
La capitalisation boursière de DELABS est de $ 6.10M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de DELABS ?
L'offre en circulation de DELABS est de 750.30M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de DELABS ?
DELABS a atteint un prix ATH de 0.02049703623689548 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de DELABS ?
DELABS a vu un prix ATL de 0.007420951469273094 USD.
Quel est le volume de trading de DELABS ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour DELABS est de $ 55.02K USD.
Est-ce que DELABS va augmenter cette année ?
DELABS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de DELABS pour une analyse plus approfondie.
