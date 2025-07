Informations sur CelData (CELDATA)

DeSci is an innovative movement leveraging blockchain, smart contracts, and decentralized applications (dApps) to transform scientific research, funding, and data sharing. It promotes transparency, fairness, and openness by decentralizing traditional structures.

Site officiel : https://celdata.bio/ Livre blanc : https://drive.google.com/file/d/1jTXOEvDlpvfM9gFZE7CC6Oiux2xe0i2e/view?usp=drivesdk Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x762a9cbb2d964a277ba2502b719b0c506237d527