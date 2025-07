Informations sur BoxcatAI (BOXCAT)

Boxcat is a meme community-based P2E project. The community user-focused BOXCAT project seeks total Web3 entertainments through Character NFT, Meme Token, Tap 2 Earn, and VIP Party with holders. Over 590k+ users have joined our game. Join our army!

Site officiel : https://boxcatai.com Livre blanc : https://boxcat.gitbook.io/boxcat Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x63ee66898ed6fbe0116c27dfe44e18f0cb5bf963