Le prix en temps réel de Pacu Jalur est aujourd'hui de 0.0007278 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de BOATKID à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix BOATKID facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Pacu Jalur

Cours Pacu Jalur(BOATKID)

Prix en temps réel : 1 BOATKID à USD

$0.0007278
$0.0007278$0.0007278
-10.10%1D
USD
Graphique du prix de Pacu Jalur (BOATKID) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:36:47 (UTC+8)

Informations sur le prix de Pacu Jalur (BOATKID) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0007214
$ 0.0007214$ 0.0007214
Bas 24 h
$ 0.0008637
$ 0.0008637$ 0.0008637
Haut 24 h

$ 0.0007214
$ 0.0007214$ 0.0007214

$ 0.0008637
$ 0.0008637$ 0.0008637

--
----

--
----

-2.27%

-10.10%

+42.12%

+42.12%

Le prix en temps réel de Pacu Jalur (BOATKID) est de $ 0.0007278. Au cours des dernières 24 heures, BOATKID a évolué entre un minimum de $ 0.0007214 et un maximum de $ 0.0008637, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de BOATKID est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, BOATKID a évolué de -2.27% au cours de la dernière heure, -10.10% sur 24 heures et de +42.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pacu Jalur (BOATKID)

--
----

$ 14.17K
$ 14.17K$ 14.17K

$ 726.15K
$ 726.15K$ 726.15K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

La capitalisation boursière actuelle de Pacu Jalur est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 14.17K. L'offre en circulation de BOATKID est de --, avec une offre totale de 997735729. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 726.15K.

Historique du prix de Pacu Jalur (BOATKID) en USD

Suivez la variation du prix de Pacu Jalur aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000081766-10.10%
30 jours$ -0.0003949-35.18%
60 jours$ -0.0007402-50.43%
90 jours$ -0.0001112-13.26%
Variation du prix de Pacu Jalur aujourd'hui

Aujourd'hui, BOATKID a enregistré une variation de $ -0.000081766 (-10.10%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de Pacu Jalur sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.0003949 (-35.18%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de Pacu Jalur

En élargissant la vue à 60 jours, BOATKID a constaté une variation de $ -0.0007402 (-50.43%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de Pacu Jalur sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.0001112 (-13.26%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Pacu Jalur (BOATKID) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de Pacu Jalur.

Qu'est-ce que Pacu Jalur (BOATKID)

Rejoignez la trend. Farmez de l'aura. #BoatKid

Pacu Jalur est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Pacu Jalur. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de BOATKIDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le Pacu Jalur sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Pacu Jalur fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de Pacu Jalur (USD)

Combien vaudra Pacu Jalur (BOATKID) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Pacu Jalur (BOATKID) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Pacu Jalur.

Consultez la prévision de prix de Pacu Jalur maintenant !

Tokenomics de Pacu Jalur (BOATKID)

Comprendre la tokenomics de Pacu Jalur (BOATKID) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token BOATKID !

Guide d'achat de Pacu Jalur (BOATKID)

Vous cherchez à savoir comment acheter du Pacu Jalur? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Pacu Jalur. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

BOATKID en devises locales

1 Pacu Jalur (BOATKID) à VND
19.152057
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AUD
A$0.001106256
1 Pacu Jalur (BOATKID) à GBP
0.000538572
1 Pacu Jalur (BOATKID) à EUR
0.00061863
1 Pacu Jalur (BOATKID) à USD
$0.0007278
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MYR
RM0.003064038
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TRY
0.030356538
1 Pacu Jalur (BOATKID) à JPY
¥0.1106256
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ARS
ARS$1.041197958
1 Pacu Jalur (BOATKID) à RUB
0.059512206
1 Pacu Jalur (BOATKID) à INR
0.06459225
1 Pacu Jalur (BOATKID) à IDR
Rp12.129995148
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KRW
1.0367511
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PHP
0.042226956
1 Pacu Jalur (BOATKID) à EGP
￡E.0.034614168
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BRL
R$0.00389373
1 Pacu Jalur (BOATKID) à CAD
C$0.001011642
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BDT
0.08871882
1 Pacu Jalur (BOATKID) à NGN
1.070288124
1 Pacu Jalur (BOATKID) à COP
$2.820923688
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ZAR
R.0.012496326
1 Pacu Jalur (BOATKID) à UAH
0.030116364
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TZS
T.Sh.1.7882046
1 Pacu Jalur (BOATKID) à VES
Bs0.134643
1 Pacu Jalur (BOATKID) à CLP
$0.6979602
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PKR
Rs0.20640408
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KZT
0.393827136
1 Pacu Jalur (BOATKID) à THB
฿0.023624388
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TWD
NT$0.022241568
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AED
د.إ0.002671026
1 Pacu Jalur (BOATKID) à CHF
Fr0.00058224
1 Pacu Jalur (BOATKID) à HKD
HK$0.005662284
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AMD
֏0.278740122
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MAD
.د.م0.006644814
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MXN
$0.01339152
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SAR
ريال0.00272925
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ETB
Br0.105938568
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KES
KSh0.093988092
1 Pacu Jalur (BOATKID) à JOD
د.أ0.0005160102
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PLN
0.00265647
1 Pacu Jalur (BOATKID) à RON
лв0.003187764
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SEK
kr0.006855876
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BGN
лв0.001222704
1 Pacu Jalur (BOATKID) à HUF
Ft0.245545164
1 Pacu Jalur (BOATKID) à CZK
0.015240132
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KWD
د.ك0.0002227068
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ILS
0.002379906
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BOB
Bs0.005043654
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AZN
0.00123726
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TJS
SM0.006753984
1 Pacu Jalur (BOATKID) à GEL
0.001972338
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AOA
Kz0.663440646
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BHD
.د.ب0.0002736528
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BMD
$0.0007278
1 Pacu Jalur (BOATKID) à DKK
kr0.004665198
1 Pacu Jalur (BOATKID) à HNL
L0.019126584
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MUR
0.033289572
1 Pacu Jalur (BOATKID) à NAD
$0.012532716
1 Pacu Jalur (BOATKID) à NOK
kr0.007270722
1 Pacu Jalur (BOATKID) à NZD
$0.001259094
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PAB
B/.0.0007278
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PGK
K0.00305676
1 Pacu Jalur (BOATKID) à QAR
ر.ق0.00265647
1 Pacu Jalur (BOATKID) à RSD
дин.0.073318572
1 Pacu Jalur (BOATKID) à UZS
soʻm8.768672682
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ALL
L0.060421956
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ANG
ƒ0.001302762
1 Pacu Jalur (BOATKID) à AWG
ƒ0.001302762
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BBD
$0.0014556
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BAM
KM0.001215426
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BIF
Fr2.1462822
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BND
$0.000938862
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BSD
$0.0007278
1 Pacu Jalur (BOATKID) à JMD
$0.11662995
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KHR
2.922888468
1 Pacu Jalur (BOATKID) à KMF
Fr0.3078594
1 Pacu Jalur (BOATKID) à LAK
15.821738814
1 Pacu Jalur (BOATKID) à LKR
Rs0.220406952
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MDL
L0.01215426
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MGA
Ar3.249102984
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MOP
P0.005836956
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MVR
0.01113534
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MWK
MK1.263540858
1 Pacu Jalur (BOATKID) à MZN
MT0.04650642
1 Pacu Jalur (BOATKID) à NPR
Rs0.103434936
1 Pacu Jalur (BOATKID) à PYG
5.0895054
1 Pacu Jalur (BOATKID) à RWF
Fr1.0531266
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SBD
$0.005989794
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SCR
0.010800552
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SRD
$0.027700068
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SVC
$0.006375528
1 Pacu Jalur (BOATKID) à SZL
L0.012525438
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TMT
m0.0025473
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TND
د.ت0.002125176
1 Pacu Jalur (BOATKID) à TTD
$0.00494904
1 Pacu Jalur (BOATKID) à UGX
Sh2.5094544
1 Pacu Jalur (BOATKID) à XAF
Fr0.4104792
1 Pacu Jalur (BOATKID) à XCD
$0.00196506
1 Pacu Jalur (BOATKID) à XOF
Fr0.4104792
1 Pacu Jalur (BOATKID) à XPF
Fr0.0742356
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BWP
P0.009694296
1 Pacu Jalur (BOATKID) à BZD
$0.001462878
1 Pacu Jalur (BOATKID) à CVE
$0.068828046
1 Pacu Jalur (BOATKID) à DJF
Fr0.1295484
1 Pacu Jalur (BOATKID) à DOP
$0.045618504
1 Pacu Jalur (BOATKID) à DZD
د.ج0.09468678
1 Pacu Jalur (BOATKID) à FJD
$0.001644828
1 Pacu Jalur (BOATKID) à GNF
Fr6.328221
1 Pacu Jalur (BOATKID) à GTQ
Q0.005582226
1 Pacu Jalur (BOATKID) à GYD
$0.152444988
1 Pacu Jalur (BOATKID) à ISK
kr0.0880638

Ressources de Pacu Jalur

Pour une compréhension plus approfondie de Pacu Jalur, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Combien vaut Pacu Jalur (BOATKID) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de BOATKID en USD est de 0.0007278 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de BOATKID à USD ?
Le prix actuel de BOATKID en USD est $ 0.0007278. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Pacu Jalur ?
La capitalisation boursière de BOATKID est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de BOATKID ?
L'offre en circulation de BOATKID est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de BOATKID ?
BOATKID a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de BOATKID ?
BOATKID a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de BOATKID ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour BOATKID est de $ 14.17K USD.
Est-ce que BOATKID va augmenter cette année ?
BOATKID pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de BOATKID pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 16:36:47 (UTC+8)

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

