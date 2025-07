Informations sur BizAuto (BIZA)

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Site officiel : https://amaxg.net/ Livre blanc : https://amaxg.gitbook.io/whitepaper-eng/ Explorateur de blocs : https://explorer.bizauto.io/