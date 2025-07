Informations sur Attarius Network (ATRS)

Attarius Network is a platform designed to help Web2 developers, players, and NFT creators transition to Web3. It simplifies blockchain integration through comprehensive tools and features. Attarius Network accelerates blockchain integration, enabling 8X faster development while reducing costs and error risks.

Site officiel : https://attarius.com/ Livre blanc : https://docs.attarius.com/docs/MultichainNFTAPI/intro Explorateur de blocs : https://bscscan.com/address/0x68d4F8821731057c1b8DD4E74CD2956f4761c58C