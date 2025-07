Informations sur Altered State Token (ASTO)

Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

Site officiel : https://alteredstatemachine.xyz Livre blanc : https://whitepaper.alteredstatemachine.xyz/ Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x823556202e86763853b40e9cDE725f412e294689