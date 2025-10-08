Le prix en temps réel de America Party est aujourd'hui de 0.001179 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de APETH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix APETH facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de America Party est aujourd'hui de 0.001179 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de APETH à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix APETH facilement sur MEXC maintenant.

Logo de America Party

Cours America Party(APETH)

Prix en temps réel : 1 APETH à USD

$0.001179
$0.001179
-7.23%1D
USD
Graphique du prix de America Party (APETH) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 13:29:08 (UTC+8)

Informations sur le prix de America Party (APETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.001147
$ 0.001147
Bas 24 h
$ 0.001308
$ 0.001308
Haut 24 h

$ 0.001147
$ 0.001147

$ 0.001308
$ 0.001308

$ 0.041828596012183014
$ 0.041828596012183014

$ 0.000965950063461999
$ 0.000965950063461999

-0.17%

-7.23%

-13.25%

-13.25%

Le prix en temps réel de America Party (APETH) est de $ 0.001179. Au cours des dernières 24 heures, APETH a évolué entre un minimum de $ 0.001147 et un maximum de $ 0.001308, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de APETH est $ 0.041828596012183014, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.000965950063461999.

En termes de performance à court terme, APETH a évolué de -0.17% au cours de la dernière heure, -7.23% sur 24 heures et de -13.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour America Party (APETH)

No.2164

$ 1.18M
$ 1.18M

$ 54.83K
$ 54.83K

$ 1.18M
$ 1.18M

1.00B
1.00B

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

100.00%

ETH

La capitalisation boursière actuelle de America Party est de $ 1.18M, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 54.83K. L'offre en circulation de APETH est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.18M.

Historique du prix de America Party (APETH) en USD

Suivez la variation du prix de America Party aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.00009188-7.23%
30 jours$ -0.001243-51.33%
60 jours$ -0.003257-73.43%
90 jours$ -0.019031-94.17%
Variation du prix de America Party aujourd'hui

Aujourd'hui, APETH a enregistré une variation de $ -0.00009188 (-7.23%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de America Party sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ -0.001243 (-51.33%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de America Party

En élargissant la vue à 60 jours, APETH a constaté une variation de $ -0.003257 (-73.43%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de America Party sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ -0.019031 (-94.17%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de America Party (APETH) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de America Party.

Qu'est-ce que America Party (APETH)

$AP est un memecoin dont le thème est centré sur le concept de l'« American Party ».

America Party est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en America Party. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de APETHpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le America Party sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de America Party fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de America Party (USD)

Combien vaudra America Party (APETH) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs America Party (APETH) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour America Party.

Consultez la prévision de prix de America Party maintenant !

Tokenomics de America Party (APETH)

Comprendre la tokenomics de America Party (APETH) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token APETH !

Guide d'achat de America Party (APETH)

Vous cherchez à savoir comment acheter du America Party? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du America Party. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

APETH en devises locales

1 America Party (APETH) à VND
31.025385
1 America Party (APETH) à AUD
A$0.00179208
1 America Party (APETH) à GBP
0.00087246
1 America Party (APETH) à EUR
0.00101394
1 America Party (APETH) à USD
$0.001179
1 America Party (APETH) à MYR
RM0.00496359
1 America Party (APETH) à TRY
0.04917609
1 America Party (APETH) à JPY
¥0.179208
1 America Party (APETH) à ARS
ARS$1.68668919
1 America Party (APETH) à RUB
0.09676053
1 America Party (APETH) à INR
0.10465983
1 America Party (APETH) à IDR
Rp19.64999214
1 America Party (APETH) à KRW
1.67471055
1 America Party (APETH) à PHP
0.06844095
1 America Party (APETH) à EGP
￡E.0.05608503
1 America Party (APETH) à BRL
R$0.00630765
1 America Party (APETH) à CAD
C$0.00163881
1 America Party (APETH) à BDT
0.1437201
1 America Party (APETH) à NGN
1.73126718
1 America Party (APETH) à COP
$4.56975684
1 America Party (APETH) à ZAR
R.0.02033775
1 America Party (APETH) à UAH
0.04878702
1 America Party (APETH) à TZS
T.Sh.2.896803
1 America Party (APETH) à VES
Bs0.218115
1 America Party (APETH) à CLP
$1.130661
1 America Party (APETH) à PKR
Rs0.3343644
1 America Party (APETH) à KZT
0.63798048
1 America Party (APETH) à THB
฿0.03827034
1 America Party (APETH) à TWD
NT$0.03604203
1 America Party (APETH) à AED
د.إ0.00432693
1 America Party (APETH) à CHF
Fr0.0009432
1 America Party (APETH) à HKD
HK$0.00917262
1 America Party (APETH) à AMD
֏0.45154521
1 America Party (APETH) à MAD
.د.م0.01076427
1 America Party (APETH) à MXN
$0.02171718
1 America Party (APETH) à SAR
ريال0.00442125
1 America Party (APETH) à ETB
Br0.17161524
1 America Party (APETH) à KES
KSh0.15257439
1 America Party (APETH) à JOD
د.أ0.000835911
1 America Party (APETH) à PLN
0.00431514
1 America Party (APETH) à RON
лв0.00516402
1 America Party (APETH) à SEK
kr0.01112976
1 America Party (APETH) à BGN
лв0.00198072
1 America Party (APETH) à HUF
Ft0.39911508
1 America Party (APETH) à CZK
0.02474721
1 America Party (APETH) à KWD
د.ك0.000360774
1 America Party (APETH) à ILS
0.00386712
1 America Party (APETH) à BOB
Bs0.00817047
1 America Party (APETH) à AZN
0.0020043
1 America Party (APETH) à TJS
SM0.01094112
1 America Party (APETH) à GEL
0.00319509
1 America Party (APETH) à AOA
Kz1.07474103
1 America Party (APETH) à BHD
.د.ب0.000443304
1 America Party (APETH) à BMD
$0.001179
1 America Party (APETH) à DKK
kr0.00756918
1 America Party (APETH) à HNL
L0.03098412
1 America Party (APETH) à MUR
0.05395104
1 America Party (APETH) à NAD
$0.02030238
1 America Party (APETH) à NOK
kr0.01177821
1 America Party (APETH) à NZD
$0.00205146
1 America Party (APETH) à PAB
B/.0.001179
1 America Party (APETH) à PGK
K0.0049518
1 America Party (APETH) à QAR
ر.ق0.00430335
1 America Party (APETH) à RSD
дин.0.11893752
1 America Party (APETH) à UZS
soʻm14.20481601
1 America Party (APETH) à ALL
L0.09788058
1 America Party (APETH) à ANG
ƒ0.00211041
1 America Party (APETH) à AWG
ƒ0.00211041
1 America Party (APETH) à BBD
$0.002358
1 America Party (APETH) à BAM
KM0.00196893
1 America Party (APETH) à BIF
Fr3.476871
1 America Party (APETH) à BND
$0.00152091
1 America Party (APETH) à BSD
$0.001179
1 America Party (APETH) à JMD
$0.18893475
1 America Party (APETH) à KHR
4.73493474
1 America Party (APETH) à KMF
Fr0.498717
1 America Party (APETH) à LAK
25.63043427
1 America Party (APETH) à LKR
Rs0.35704836
1 America Party (APETH) à MDL
L0.0196893
1 America Party (APETH) à MGA
Ar5.26338612
1 America Party (APETH) à MOP
P0.00945558
1 America Party (APETH) à MVR
0.0180387
1 America Party (APETH) à MWK
MK2.04687369
1 America Party (APETH) à MZN
MT0.0753381
1 America Party (APETH) à NPR
Rs0.16755948
1 America Party (APETH) à PYG
8.244747
1 America Party (APETH) à RWF
Fr1.706013
1 America Party (APETH) à SBD
$0.00970317
1 America Party (APETH) à SCR
0.01749636
1 America Party (APETH) à SRD
$0.04487274
1 America Party (APETH) à SVC
$0.01032804
1 America Party (APETH) à SZL
L0.02029059
1 America Party (APETH) à TMT
m0.0041265
1 America Party (APETH) à TND
د.ت0.00344268
1 America Party (APETH) à TTD
$0.0080172
1 America Party (APETH) à UGX
Sh4.065192
1 America Party (APETH) à XAF
Fr0.664956
1 America Party (APETH) à XCD
$0.0031833
1 America Party (APETH) à XOF
Fr0.664956
1 America Party (APETH) à XPF
Fr0.120258
1 America Party (APETH) à BWP
P0.01570428
1 America Party (APETH) à BZD
$0.00236979
1 America Party (APETH) à CVE
$0.11149803
1 America Party (APETH) à DJF
Fr0.209862
1 America Party (APETH) à DOP
$0.07389972
1 America Party (APETH) à DZD
د.ج0.15309315
1 America Party (APETH) à FJD
$0.00266454
1 America Party (APETH) à GNF
Fr10.251405
1 America Party (APETH) à GTQ
Q0.00904293
1 America Party (APETH) à GYD
$0.24695334
1 America Party (APETH) à ISK
kr0.142659

Ressources de America Party

Pour une compréhension plus approfondie de America Party, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Site officiel de America Party
Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur America Party

Combien vaut America Party (APETH) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de APETH en USD est de 0.001179 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de APETH à USD ?
Le prix actuel de APETH en USD est $ 0.001179. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de America Party ?
La capitalisation boursière de APETH est de $ 1.18M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de APETH ?
L'offre en circulation de APETH est de 1.00B USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de APETH ?
APETH a atteint un prix ATH de 0.041828596012183014 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de APETH ?
APETH a vu un prix ATL de 0.000965950063461999 USD.
Quel est le volume de trading de APETH ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour APETH est de $ 54.83K USD.
Est-ce que APETH va augmenter cette année ?
APETH pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de APETH pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.

