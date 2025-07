Informations sur Aree Shards (AES)

Aree Shards (AES) token plays a critical role of being both the key monetary token and governance token of Aqua Farm. AES token is a fixed deflationary token, which is designed to reward and incentivize players and token holders.

Site officiel : https://playaquafarm.io/ Livre blanc : https://whitepaper.playaquafarm.io/ Explorateur de blocs : https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x2A07461a493b994C2a32f549Fd185524f306aB38