Bitcoin koers daalde licht na een all-time high van ongeveer $126.000. Deze koersdaling kwam vooral doordat traders winst namen na de snelle stijging van de afgelopen weken. Toch blijft de trend duidelijk positief. Institutionele investeerders blijven via BTC ETF's grote hoeveelheden Bitcoin kopen. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers? Bitcoin koers krijgt steun van de sterke instroom in BTC ETF's Volgens recente cijfers stroomde in de week die eindigde op 4 oktober bijna $6 miljard naar digitale ETF activa, het hoogste bedrag dat ooit is gemeten. Meer dan de helft daarvan kwam in BTC ETF's terecht, goed voor ongeveer $3,5 miljard. Grote partijen zoals BlackRock, Fidelity en Grayscale waren verantwoordelijk voor een groot deel van deze Bitcoin instroom. De Amerikaanse spot BTC ETF's zagen op één dag een instroom van ruim $500 miljoen. Volgens crypto-analisten laat dat zien dat institutionele beleggers Bitcoin blijven gebruiken als hedge tegen inflatie en marktonzekerheid. Door deze constante instroom neemt de hoeveelheid BTC die op exchanges beschikbaar is, verder af. Dit zorgt voor een stevige basis onder de prijs, zelfs als er tijdelijk minder instroom is. Sommige analisten noemen deze fase de sterkste institutionele koopgolf in de Bitcoin geschiedenis. Terwijl retail ­investeerders vaak korte termijn bewegingen volgen, blijven de grote fondsen hun BTC posities uitbreiden. YESTERDAY WAS THE SECOND HIGHEST ETF INFLOW DAY EVER FOR $BTC ETFS THE INSTITUTIONS ARE BUYING OUR COINS pic.twitter.com/HxWlqrUNyt — 0xMarioNawfal (@RoundtableSpace) October 7, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Technische structuur van BTC toont nog steeds kracht Technisch gezien beweegt de Bitcoin koers nog steeds binnen een stijgend kanaal dat sinds september actief is. De prijs bevindt zich momenteel rond $122.000, na een daling van circa 2% in de afgelopen 24 uur. Op weekbasis staat de koers nog steeds bijna 7% hoger, en in de afgelopen maand steeg BTC met ongeveer 10%. De RSI, een indicator die meet of een cryptomunt overbought of oversold is, zakte iets terug vanaf hoge niveaus. Dat geeft ruimte voor een volgende koersstijging zonder dat het momentum verloren gaat. Ook de MACD, een indicator die de trendsterkte meet, blijft positief. Crypto-analisten zeggen dat het patroon van hogere lows op een aanhoudende koopdruk wijst. Grote marktspelers blijven BTC hodlen of bijkopen bij kleine dips. Next 130k$ Buy dips $BTC pic.twitter.com/M6aOK7deIJ — CryptoLegend⭐ (@CryptoLegend_ET) October 7, 2025 Waarom de Bitcoin markt even afkoelde De lichte koersdaling kwam vooral doordat traders winst namen nadat Bitcoin nieuwe all-time highs had bereikt. Na weken van sterke instroom in BTC ETF’s vertraagde de aanvoer tijdelijk. Daarnaast zorgden schommelingen in de Amerikaanse obligatierentes en onduidelijkheid over toekomstige rente­besluiten van de Federal Reserve voor wat extra voorzichtigheid. Toch blijft de bredere trend positief. Steeds meer BTC munten verdwijnen van exchanges omdat whales en longterm holders hun tokens naar cold wallets overzetten. Daardoor daalt het aanbod dat vrij verhandelbaar is, terwijl de vraag via Bitcoin ETF’s blijft stijgen. Deze combinatie creëert volgens analisten een supply squeeze, waarbij een beperkte voorraad BTC samenvalt met een groeiende vraag. Dat vergroot de kans dat de opwaartse trend zich op middellange termijn voor de Bitcoin koers voortzet. $BTC has 2 decent liquidity clusters right now. The first one is around the $126,000-$127,000 level, which has nearly $400,000,000 in short liquidations. The other one is around $116,000-$120,000, which has over $4,000,000,000 in long liquidations. It would be interesting to… pic.twitter.com/hTjO70bQEP — Ted (@TedPillows) October 7, 2025 Huidige institutionele fase brengt een nieuwe dynamiek De huidige BTC markt verschilt sterk van eerdere bullmarkten. In plaats van hype en retail­speculatie wordt deze fase nu aangedreven door een structurele instroom van institutionele beleggers. Fondsen en bedrijven voegen steeds vaker Bitcoin toe aan hun balansen als strategische asset, vergelijkbaar met goud of staatsobligaties. Dat zorgt voor stabielere handelsvolumes en minder extreme schommelingen op korte termijn. De toegenomen liquiditeit via gereguleerde producten, zoals ETF’s, maakt het voor pensioenfondsen en verzekeraars ook makkelijker om Bitcoin handelsposities op te bouwen. Daardoor verschuift de samenstelling van de BTC markt steeds verder richting langetermijnbeleggers in plaats van daytraders. Deze ontwikkeling versterkt de rol van Bitcoin als volwassen beleggingsinstrument. De huidige BTC fase lijkt op een gezonde pauze binnen een groter opwaarts patroon. De Bitcoin koers beweegt nog steeds binnen een duidelijk stijgend kanaal, terwijl het handelsvolume hoog blijft. Met een marktkapitalisatie boven $2,3 biljoen en een dominantie van ruim 52% behoudt BTC bovendien zijn leidende rol in de cryptomarkt en blijft het een belangrijk ankerpunt binnen de wereldwijde financiële structuur. De afnemende reserves op exchanges, de stijgende instroom in BTC ETF's en stabiele technische indicatoren versterken het beeld van een aanhoudende bullmarkt. 