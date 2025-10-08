Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT

De plannen van Ripple krijgen een nieuwe wending. Het bedrijf achter de XRP Ledger blijkt bezig met de oprichting van een National Trust Bank in de Verenigde Staten, een project dat volgens analisten een directe bedreiging kan vormen voor het wereldwijde betalingssysteem SWIFT. Nieuwe bank met focus op XRP Volgens documenten die op 30 juni 2025 zijn ondertekend door Stuart Alderoty (juridisch directeur) en Timothy Keaney (senior toezichthouder), heeft Ripple officieel de aanvraag afgerond voor een nationale trust bank vergunning. Daarmee begon een aftelperiode van 120 dagen die eindigt in oktober 2025, de maand waarin het project operationeel moet zijn. De nieuwe instelling, genaamd Ripple National Trust Bank, zal dienen als een brug tussen traditionele financiële diensten en crypto. Het doel is om XRP volledig te integreren in betalingsverkeer, custody solutions en institutionele financiële dienstverlening, binnen een gereguleerde bankstructuur. @Ripple is the trust. #XRP is the bank. One builds the rails, the other holds the value. One establishes confidence, the other enables settlement, and solves the problem of value. Most still think this is about payments. It’s about rebuilding the entire financial system. pic.twitter.com/oTEN55PYIS — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 6, 2025 Wat maakt deze stap belangrijk? De oprichting van een eigen bank betekent dat Ripple niet langer alleen afhankelijk is van samenwerkingen met andere instellingen. In plaats daarvan kan het bedrijf zelf de financiële infrastructuur beheren, met XRP als onderliggende settlement asset. Dat geeft Ripple strategische controle over drie belangrijke functies: Betalingen: directe verwerking van grensoverschrijdende transacties via het XRP-netwerk. Custody: veilige opslag van digitale activa voor banken, bedrijven en investeerders. Liquiditeit: mogelijkheid om XRP te gebruiken als brugvaluta bij valutaconversies. Het model lijkt sterk op wat SWIFT doet, maar dan sneller, goedkoper en transparanter. Institutionele adoptie en regulatie De stap richting een nationale trust bank past binnen Ripple’s strategie van integratie met regulatie. Sinds de juridische duidelijkheid die het bedrijf in 2025 kreeg over de status van XRP, richt Ripple zich op samenwerking met toezichthouders in plaats van confrontatie. De nieuwe bank zal opereren onder federale regelgeving in de VS, wat vertrouwen kan wekken bij institutionele partijen die tot nu toe terughoudend waren met crypto. Door compliance centraal te stellen, hoopt Ripple grote klanten aan te trekken die betrouwbare custody en liquiditeit diensten zoeken. Daarmee positioneert het zich als een volwaardig alternatief voor SWIFT, dat al decennia de ruggengraat vormt van internationale banktransacties. Impact op de rol van XRP Het hart van dit systeem blijft de XRP Ledger Door de integratie van XRP in een gereguleerde bankomgeving kan de munt zich ontwikkelen van cryptomunt tot institutioneel betaalmiddel. Ook maakt de nieuwe Multi-Purpose Token Standard op de XRP Ledger het mogelijk om verschillende soorten cryptomunten uit te geven en te beheren, met XRP als gas fee en onderpand. Elke transactie vraagt een kleine XRP fee, en nieuwe tokens hebben een XRP reserve nodig om te kunnen werken. Dat vermindert het beschikbare aanbod, wat op termijn positief kan zijn voor de prijs. Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft het daarnaast ook over het belang van privacy en zero-knowledge proof technologie voor institutionele klanten. Dat zou banken in staat stellen om tokenized assets te gebruiken als onderpand, zonder gevoelige data openbaar te maken. Elke transactie vraagt een kleine XRP fee, en nieuwe tokens hebben een XRP reserve nodig om te kunnen werken. Dat vermindert het beschikbare aanbod, wat op termijn positief kan zijn voor de prijs. Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft het daarnaast ook over het belang van privacy en zero-knowledge proof technologie voor institutionele klanten. Dat zou banken in staat stellen om tokenized assets te gebruiken als onderpand, zonder gevoelige data openbaar te maken. Waarom dit een bedreiging is voor SWIFT Het SWIFT-netwerk verwerkt dagelijks miljarden dollars aan interbancaire betalingen, maar het systeem is traag, duur en afhankelijk van meerdere tussenpartijen. Ripple's infrastructuur lost precies die pijnpunten op: Snellere settlement (enkele seconden i.p.v. dagen) Lagere kosten per transactie Directe waardeoverdracht zonder derde partijen Als Ripple via zijn eigen bank rechtstreeks verbinding maakt met het wereldwijde financiële systeem, zou dat de rol van SWIFT als dominante speler onder druk kunnen zetten. Het bericht Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.