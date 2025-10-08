2025-10-15 Wednesday

Actualités crypto

Suivez les actualités crypto les plus tendances du marché
Rezolve AI Acquires Smartpay, a $1B Stablecoin Payments Platform

Rezolve AI Acquires Smartpay, a $1B Stablecoin Payments Platform

The post Rezolve AI Acquires Smartpay, a $1B Stablecoin Payments Platform appeared on BitcoinEthereumNews.com. Smartpay, a fintech infrastructure company known for enabling stablecoin-based payments since 2019, was acquired by Rezolve AI, a publicly listed commerce platform, in a deal that underscores the accelerating convergence between digital assets and AI-driven e-commerce. The acquisition was announced on Tuesday, though no financial terms were disclosed. Rezolve said the move will bolster its digital asset payment initiative in partnership with Tether, the issuer of the USDt (USDT) stablecoin.  According to the announcement, Smartpay processed more than 19 million commercial transactions over the 12 months ending Sept. 30, representing over $1 billion in USDt value. Operating across Latin America and central Africa, Smartpay enables consumers to make payments using stablecoins such as USDt, while merchants typically receive settlement in local fiat currency. The company’s model combines crypto payment functionality with instant fiat conversion to mitigate volatility and simplify adoption. Smartpay operates in a broader market of crypto merchant payment services, including leading players such as BitPay, the oldest crypto payment processor, and Coinbase Commerce. Source: Rezolve AI The acquisition supports Rezolve’s plan to build a blockchain-based payments network that lets consumers pay with digital assets while maintaining instant fiat transactions for merchants. “Smartpay gives Rezolve a proven, transaction-tested foundation to scale our digital asset payment initiative globally,” Rezolve AI CEO Daniel M. Wagner said in an announcement.  Source: Cointelegraph Related: Ohio approves vendor to process crypto payments for state services Payments, AI spur crypto adoption Cryptocurrencies for payments have long been viewed as both a key use case and a major bottleneck in blockchain adoption. Now, a new study by Reown and YouGov suggests that payments and AI are becoming the two primary drivers of crypto’s next phase of growth. Reown CEO Jess Hougrave said the findings reflect a growing recognition that payments and AI solve the problem of…
Partager
BitcoinEthereumNews2025/10/08 14:16
Partager
The Top Altcoin to Buy and Hold for Short Term

The Top Altcoin to Buy and Hold for Short Term

The post The Top Altcoin to Buy and Hold for Short Term appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Discover Cardano’s latest price prediction and why the MoonBull presale live now could be the top altcoin to buy and hold for short term. The top altcoin to buy and hold for short term is a title that often sparks heated debates in crypto forums, classrooms, and online trading groups. While Bitcoin grabs headlines and Ethereum powers countless decentralized apps, investors looking for that sweet blend of upside and utility have often turned to Cardano. With its smart contract platform, research-driven development, and global community, Cardano has been leading the charge in innovation. But here’s the kicker – recent market shifts suggest it might not be the only show in town. Cardano has been riding the meme coin wave in unexpected ways. At first glance, ADA doesn’t seem like a meme player, yet its loyal fanbase, often dubbed as “ADA Penguins,” treats the token like a badge of honor. Over the years, meme coin mania has brought cats, dogs, frogs, and even hippos into the spotlight, yet Cardano continues to carve a lane of its own. While it sits among the heavyweights with a market cap of $31 billion and trading volume pushing over $1.7 billion in 24 hours, something fresh is capturing the crypto crowd’s imagination. That something is MoonBull. The presale is live now, and it’s attracting both big investors and curious students who want in on the next big sensation. MoonBull takes the cultural punch of meme coins and mixes it with tokenomics engineered for long-term growth. It’s like peanuts at a baseball game – simple, satisfying, and impossible to ignore once the crowd starts passing them around. Investors are looking at ADA for stability and MoonBull for early-stage upside, and together, they’re shaping the conversation around the next potential breakout in October 2025. MoonBull…
TOP Network
TOP$0.000096--%
Altcoin
ALTCOIN$0.0002748-3.74%
BRC20.COM
COM$0.013946+11.18%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/10/08 13:18
Partager
Deutsche Bank Sees Bitcoin as Central Bank Reserve by 2030: Report

Deutsche Bank Sees Bitcoin as Central Bank Reserve by 2030: Report

Deutsche bank forecasts that by 2030, Bitcoin will be used by central banks as an additional reserve asset besides gold. The report points out Bitcoin as increasingly legitimate with reduced volatility and its possibility as an inflation and geopolitical risk hedge. According to analysts, the emergence of the cryptocurrency is an indication that the world […]
Lorenzo Protocol
BANK$0.13592-13.31%
Partager
Tronweekly2025/10/08 13:00
Partager
A whale deposited 5.8 million USDC into Hyperliquid and shorted MON with 3x leverage.

A whale deposited 5.8 million USDC into Hyperliquid and shorted MON with 3x leverage.

PANews reported on October 8 that according to Onchain Lens monitoring, after Hyperliquid announced the launch of a 3x leveraged MON perpetual contract, a whale immediately deposited 5.8 million USDC into Hyperliquid and opened a 3x leveraged MON short position.
USDCoin
USDC$0.9994+0.04%
Partager
PANews2025/10/08 12:49
Partager
The market value of Meme coin "Customer Service Xiao He" briefly reached US$89.64 million

The market value of Meme coin "Customer Service Xiao He" briefly reached US$89.64 million

PANews reported on October 8 that according to GMGN market data, the market value of the BSC ecological Meme coin "Customer Service Xiao He" briefly reached US$89.64 million, setting a historical high. It is now reported at US$81.43 million, with a 24-hour trading volume of US$94.6 million.
Memecoin
MEME$0.001826+0.55%
Binance Super Cycle
BSC$0.003156-29.49%
Nowchain
NOW$0.00377+7.10%
Partager
PANews2025/10/08 12:47
Partager
Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT

Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De plannen van Ripple krijgen een nieuwe wending. Het bedrijf achter de XRP Ledger blijkt bezig met de oprichting van een National Trust Bank in de Verenigde Staten, een project dat volgens analisten een directe bedreiging kan vormen voor het wereldwijde betalingssysteem SWIFT. Nieuwe bank met focus op XRP Volgens documenten die op 30 juni 2025 zijn ondertekend door Stuart Alderoty (juridisch directeur) en Timothy Keaney (senior toezichthouder), heeft Ripple officieel de aanvraag afgerond voor een nationale trust bank vergunning. Daarmee begon een aftelperiode van 120 dagen die eindigt in oktober 2025, de maand waarin het project operationeel moet zijn. De nieuwe instelling, genaamd Ripple National Trust Bank, zal dienen als een brug tussen traditionele financiële diensten en crypto. Het doel is om XRP volledig te integreren in betalingsverkeer, custody solutions en institutionele financiële dienstverlening, binnen een gereguleerde bankstructuur. @Ripple is the trust. #XRP is the bank. One builds the rails, the other holds the value. One establishes confidence, the other enables settlement, and solves the problem of value. Most still think this is about payments. It’s about rebuilding the entire financial system. pic.twitter.com/oTEN55PYIS — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 6, 2025 Wat maakt deze stap belangrijk? De oprichting van een eigen bank betekent dat Ripple niet langer alleen afhankelijk is van samenwerkingen met andere instellingen. In plaats daarvan kan het bedrijf zelf de financiële infrastructuur beheren, met XRP als onderliggende settlement asset. Dat geeft Ripple strategische controle over drie belangrijke functies: Betalingen: directe verwerking van grensoverschrijdende transacties via het XRP-netwerk. Custody: veilige opslag van digitale activa voor banken, bedrijven en investeerders. Liquiditeit: mogelijkheid om XRP te gebruiken als brugvaluta bij valutaconversies. Het model lijkt sterk op wat SWIFT doet, maar dan sneller, goedkoper en transparanter. Institutionele adoptie en regulatie De stap richting een nationale trust bank past binnen Ripple’s strategie van integratie met regulatie. Sinds de juridische duidelijkheid die het bedrijf in 2025 kreeg over de status van XRP, richt Ripple zich op samenwerking met toezichthouders in plaats van confrontatie. De nieuwe bank zal opereren onder federale regelgeving in de VS, wat vertrouwen kan wekken bij institutionele partijen die tot nu toe terughoudend waren met crypto. Door compliance centraal te stellen, hoopt Ripple grote klanten aan te trekken die betrouwbare custody en liquiditeit diensten zoeken. Daarmee positioneert het zich als een volwaardig alternatief voor SWIFT, dat al decennia de ruggengraat vormt van internationale banktransacties. Nieuwe cryptomuntenKom als eerste te weten wat de nieuwste cryptomunten van dit moment zijn! Elke crypto investeerder is er naar op zoek: een nieuwe crypto met groot groeipotentieel. Bitcoin is heel sterk aan Q4 van 2025 begonnen, en dit zou zomaar eens een nieuwe crypto bull run af kunnen trappen. Experts zien kansen in altcoins als Polygon en Best Wallet Token. In dit artikel zetten we de beste munten… Continue reading Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Impact op de rol van XRP Het hart van dit systeem blijft de XRP Ledger Door de integratie van XRP in een gereguleerde bankomgeving kan de munt zich ontwikkelen van cryptomunt tot institutioneel betaalmiddel. Ook maakt de nieuwe Multi-Purpose Token Standard op de XRP Ledger het mogelijk om verschillende soorten cryptomunten uit te geven en te beheren, met XRP als gas fee en onderpand. Elke transactie vraagt een kleine XRP fee, en nieuwe tokens hebben een XRP reserve nodig om te kunnen werken. Dat vermindert het beschikbare aanbod, wat op termijn positief kan zijn voor de prijs. Ripple CEO Brad Garlinghouse heeft het daarnaast ook over het belang van privacy en zero-knowledge proof technologie voor institutionele klanten. Dat zou banken in staat stellen om tokenized assets te gebruiken als onderpand, zonder gevoelige data openbaar te maken. Waarom dit een bedreiging is voor SWIFT Het SWIFT-netwerk verwerkt dagelijks miljarden dollars aan interbancaire betalingen, maar het systeem is traag, duur en afhankelijk van meerdere tussenpartijen. Ripple’s infrastructuur lost precies die pijnpunten op: Snellere settlement (enkele seconden i.p.v. dagen) Lagere kosten per transactie Directe waardeoverdracht zonder derde partijen Als Ripple via zijn eigen bank rechtstreeks verbinding maakt met het wereldwijde financiële systeem, zou dat de rol van SWIFT als dominante speler onder druk kunnen zetten. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Ripple opent met National Trust Bank directe aanval op SWIFT is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
MET
MET$0.2273+0.17%
Lorenzo Protocol
BANK$0.13592-13.31%
OP
OP$0.4803+0.60%
Partager
Coinstats2025/10/08 12:46
Partager
Grayscale Stakes $150M ETH, Industry Awats Staking ETP Approval

Grayscale Stakes $150M ETH, Industry Awats Staking ETP Approval

The post Grayscale Stakes $150M ETH, Industry Awats Staking ETP Approval appeared on BitcoinEthereumNews.com. Crypto-focused asset manager Grayscale staked $150 million worth of Ether after introducing staking for its exchange-traded products (ETPs) on Monday. The asset management company staked 32,000 Ether (ETH) worth $150 million, according to blockchain data platform Lookonchain. The transfer occurred a day after Grayscale introduced staking for its Ether ETPs, making it the first US-based crypto fund issuer to offer staking-based passive income for its funds. The move enables Grayscale’s ETP and its shareholders to start earning passive income via staking rewards on the $150 million. These staking rewards will be treated as “assets of the fund,” according to Grayscale’s ETP Staking Policy. Deducting sponsor and custodian fees, the fund’s shareholders will earn up to 77% of the total generated staking rewards with Grayscale’s Ethereum Trust and about 94% with the Ethereum Mini Trust, based on the fee structures disclosed in the SEC filings. Source: Lookonchain Both Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE) and Grayscale Ethereum Mini Trust ETF (ETH) are exchange-traded products registered under the Securities Act of 1933, not the Investment Company Act of 1940, the latter being the regulatory framework used for traditional mutual funds. This makes ETPs structurally different from ETFs governed by the 1940 Act. At least two additional Ether staking-enabled funds are expected to receive a response from the US Securities and Exchange Commission (SEC) in October. Related: Korean retail capital driving Ether price, treasury demand: Samson Mow SEC faces deadlines on 16 altcoin ETPs in October October is shaping up as a promising month for crypto, with 16 crypto ETP applications on the SEC’s calendar for the month. Of the 16, at least two crypto staking funds are awaiting a decision during the month, including the 21Shares’ Core Ethereum ETF (TETH) staking filing scheduled for Oct. 23 and BlackRock’s iShares Ethereum Trust (ETHA) ETP amendment seeking to add…
Ethereum
ETH$4,134.15-0.50%
BRC20.COM
COM$0.013946+11.18%
FUND
FUND$0.0139+0.50%
Partager
BitcoinEthereumNews2025/10/08 12:46
Partager
Dogecoin Plunges 8% Before Whale Buying Stabilizes at DOGE Prices $0.25

Dogecoin Plunges 8% Before Whale Buying Stabilizes at DOGE Prices $0.25

Dogecoin dropped 8% in Tuesday’s trade as whales unloaded into $0.27 resistance before pivoting back in near $0.25. A billion-token liquidation wave marked the day’s lows, but late-session prints showed smart money stepping back, hinting at a possible base.News BackgroundMacro headwinds remain central to the picture. Traders are pricing in nearly 98% odds of global monetary easing by year-end, a backdrop that has fueled volatility across FX and crypto alike. Meme-coins like DOGE tend to trade as high-beta plays on liquidity, meaning they can swing harder in both directions when global conditions shift.On the structural side, ETF filings from firms such as Grayscale and Bitwise keep DOGE in the conversation around broader institutional flows, even if the immediate focus has been on bitcoin and ether. That narrative gives DOGE liquidity profile a longer tail than retail hype alone.Mining investment has quietly expanded through 2025, supporting accumulation trends among whales. Infrastructure flows matter because they underpin supply distribution, and continued capital inflow into DOGE mining signals confidence in the asset’s longer-term viability.Price Action SummaryResistance at $0.27 was reinforced after rejection on heavy 632.9 million volume, setting a clear ceiling for traders to watch.The steepest decline unfolded during the 13:00–15:00 UTC window, when DOGE fell 5% in just two hours as over a billion tokens exchanged hands.Support at $0.25 proved resilient. That level triggered both whale accumulation and short covering, preventing a deeper slide into the $0.24 range.The final 60 minutes of trade saw DOGE rebound roughly 1% from its lows, breaking intraday resistance levels around $0.25 on steady prints of 30 million DOGE at a time. A double-bottom pattern between 23:49 and 00:00 reinforced the idea of a technical base.The 24-hour trading range stretched $0.144, or about 4.8%, making it one of the wider sessions in recent weeks and highlighting fragile order books.Technical ViewResistance: $0.27 remains the immediate ceiling after repeated failures; sustained closes above it would be required to flip trend bias higher.Support: $0.25 is the key structural floor for now, defended by whales; if broken, the next downside target sits near $0.24.Volume: Daily averages around 500 million were dwarfed by liquidation spikes over 1 billion, signaling institutional distribution pressure at highs.Pattern: Symmetrical triangle structure points to a breakout range of $0.30–$0.47 once momentum resolves.Momentum: The late-session bounce confirms near-term accumulation, but overall trend remains capped below $0.27.What Traders Are WatchingWhether $0.25 continues to hold as structural support or gives way to a deeper test at $0.24.If whale accumulation of 30 million DOGE marks the cycle bottom or represents opportunistic entry before further volatility.How pending SEC rulings on DOGE-linked ETF filings shape liquidity and institutional positioning.Macro drivers: the balance between easing bets and renewed inflation risks, and how they impact risk appetite for high-beta tokens like DOGE.Breakout triggers from the current symmetrical triangle setup — whether DOGE can quickly reclaim $0.30 or continues to stall under resistance.
DOGE
DOGE$0.20455-2.89%
Polytrade
TRADE$0.07745-12.93%
NEAR
NEAR$2.482-2.20%
Partager
Coinstats2025/10/08 12:30
Partager
[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Oct. 08, 2025 – Bitcoin Slips to $121K as Crypto Rally Cools — Correction Ahead?

[LIVE] Crypto News Today: Latest Updates for Oct. 08, 2025 – Bitcoin Slips to $121K as Crypto Rally Cools — Correction Ahead?

Follow up to the hour updates on what is happening in crypto today, October 08. Market movements, crypto news, and more!
SecondLive
LIVE$0.00796-1.11%
Omnity Network
OCT$0.05906+1.88%
Moonveil
MORE$0.02434-2.05%
Partager
Coinstats2025/10/08 12:24
Partager
Bitcoin’s Short-Term Whales Now Hold $10.1B in Paper Gains. Is a Cash Out Next?

Bitcoin’s Short-Term Whales Now Hold $10.1B in Paper Gains. Is a Cash Out Next?

Bitcoin’s latest push through record levels has left short-term holder (STH) whales sitting on their fattest paper profits of the cycle of about $10.1 billion, according to CryptoQuant data.These are entities holding more than 1,000 BTC that only entered the market in the past five months — the so-called “weak hands” of the cohort who usually fold first when volatility spikes.The unrealized profit tally is the highest this cycle, a swing that reflects how quickly fortunes can change in bitcoin. Just weeks ago, late September’s dip left this same group underwater. Now, thanks to ETF inflows, a U.S. shutdown backdrop, and softer dollar conditions, they’re suddenly sitting on tens of billions in gains.But that’s where the risk comes in as short-term whales aren’t famous for patience.A $10 billion profit pool is exactly the kind of setup that tempts some holders to take chips off the table, testing how much new demand really stands behind the rally.Exchange inflow data already showed $5.7 billion moving from STH wallets into exchanges earlier this week, marking an early sign that profit-taking is not a theoretical risk, but an active one.Zooming out, this cycle has already seen massive hand-offs between long-term holders (LTHs) and the shorter-term crowd.Earlier this week, analytics tool Checkonchain pointed out that 3.45 million BTC have shifted from LTH wallets to STHs since the cycle began — rivaling the 2016–17 transfer wave, only this time at prices roughly 100 times higher.Whether that distribution caps momentum or simply fuels the churn that keeps rallies alive depends on the bidding pressure in the coming weeks.For now, that backdrop looks strong enough to soak up some profit-taking. But if STH whales hit the sell button en masse, $10.1 billion in unrealized gains could flip into realized pressure quickly.
Nowchain
NOW$0.00377+7.10%
GAINS
GAINS$0.02085-10.36%
EPNS
PUSH$0.02747-2.10%
Partager
Coinstats2025/10/08 12:00
Partager

Actualités tendance

Plus

Husky Inu (HINU) Completes Move To $0.00020688

Will Bitcoin Soar or Stumble Next?

Wormhole Unleashes W 2.0 Tokenomics for a Connected Blockchain Future

SocialFi And Bounties — Kaito Enhanced The Digital Clout Game

Ethereum mainnet sees new transactions and addresses record levels as gas fees drop