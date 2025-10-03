2025-10-08 Wednesday

Crypto Wallets and Canadian iGaming: The Blockchain Bet Reshaping Online Casinos

Crypto wallets are reshaping Canada’s iGaming payments, balancing speed, compliance, and trust. Explore how wallets, stablecoins, and UX define the future.
Blockchainreporter2025/10/03 19:45
Discover How to Spot Early Crypto Gems in 2025 for Big Profits

In the rapidly evolving world of cryptocurrency and blockchain technology, identifying truly promising projects amidst the flood of new launches is challenging. Investors and enthusiasts need to look beyond hype, focusing on tangible signs of progress, security, and real usage. This guide highlights five practical checks — from the teams shipping code to liquidity, token [...]
Crypto Breaking News2025/10/03 19:40
Laser Digital in talks with Japan FSA for crypto trading license

The post Laser Digital in talks with Japan FSA for crypto trading license appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways Laser Digital, Nomura’s Swiss-based subsidiary, is seeking a crypto trading license in Japan. The subsidiary is in discussions with Japan’s Financial Services Agency (FSA). Laser Digital, Nomura’s Swiss-based subsidiary, is in discussions with Japan’s Financial Services Agency for a crypto trading license, according to Bloomberg. The subsidiary aims to offer brokerage services to financial institutions and crypto firms in Japan. CEO Jez Mohideen is leading efforts to enter Japan’s institutional crypto market through the regulatory approval process. The move positions Nomura to capitalize on Japan’s increasing institutional interest in digital assets. Nomura, Japan’s leading investment bank, has been expanding its digital asset operations through subsidiaries to tap into growing domestic crypto trading. The Swiss-based unit represents the bank’s strategic push into institutional crypto services. The licensing discussions reflect broader confidence in Japan’s regulatory environment for digital assets, as the FSA continues overseeing the country’s evolving crypto market framework. Source: https://cryptobriefing.com/laser-digital-japan-fsa-crypto-license/
BitcoinEthereumNews2025/10/03 19:37
FleetMining unveils a new crypto cloud-mining offering, bringing benefits to BTC, XRP, and ETH investors.

The shutdown of the US government on 1 October 2025 led to market uncertainty. In this piece we’ll break down the impact the shutdown has had on the crypto ecosystem and how cloud mining (for example, FleetMining) can help turn volatility into a daily stream of cash. On October 1, 2025, the U.S. federal government officially […]
Tronweekly2025/10/03 19:31
XRP vs. Bitcoin: kan XRP de koning onttronen?

@media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   De stelling dat Ripple’s XRP (XRP) Bitcoin (BTC) zou kunnen onttronen klinkt ambitieus, maar sommige analisten wagen zich aan toekomstige scenario’s waarin die machtsverschuiving realiteit wordt. Wat is het optimistische vooruitzicht dat XRP op termijn mogelijk de dominantste cryptomunt kan maken en welke belangrijke rol kan de exchange-traded fund (ETF)-adoptie daarin spelen. Analist ziet XRP komende jaren boven BTC uitstijgen Volgens een recente analyse zou XRP rond het einde van dit decennium Bitcoin en Ethereum (ETH) kunnen passeren qua marktkapitalisatie. Deze voorspelling baseert zich op een combinatie van exponentiële groei van XRP enerzijds en het idee dat de groei van Bitcoin zal vertragen of stagneren anderzijds. De analist stelt dat XRP’s marktaandeel, momenteel slechts een fractie van dat van Bitcoin,  fors zou moeten groeien. In absolute termen moet XRP meer dan dertien keer zijn huidige waarde opschroeven om in de buurt van de huidige Bitcoin-waarderingen te komen, als Bitcoin zelf niet verder groeit. Daarmee erkent hij de enorme kloof die moet worden overbrugd. Critici voeren echter aan dat zulke voorspellingen vaag zijn zolang er geen rekening wordt gehouden met structurele restricties: Wat als Bitcoin doorgroeit? Wat als regelgeving XRP harder treft? Anderen wijzen op de relatief hoge mate van controle door Ripple over de tokenvoorraad als een punt van kritiek dat de decentralisatie van XRP flink beïnvloedt. Toch is het durven speculeren op zo’n scenario niet alleen voor entertainment. Het weerspiegelt groeiend vertrouwen onder sommige marktspelers dat XRP daadwerkelijk een dominante rol kan gaan innemen in het financiële landschap. De vraag is dan ook: wat moet er gebeuren zodat die voorspelling niet blijft bij een optimistische vogelvlucht? Kan XRP dienen als store of value? Een van de kernvragen is of XRP ooit het vertrouwen kan winnen dat Bitcoin jarenlang heeft opgebouwd als “digitaal goud”? Voorstanders van XRP voeren aan dat als de adoptie in betalingen, liquiditeit en institutionele gebruiksgevallen toeneemt, de perceptie van XRP kan verschuiven van pure token voor gebruik naar een asset waarin waarde wordt opgeslagen. XRP heeft al voordelen op technisch vlak. Zo heeft het een snelle settlement, lage transactiekosten en interoperabiliteit met betalingen. Als financiële instellingen en verbonden systemen XRP steeds meer gebruiken, kan het imago van de munt flink evolueren. In dat proces zou XRP kunnen fungeren als brug tussen de traditionele fiinanciële infrastructuur en nieuwe digitale ecosystemen. Maar er zijn risico’s. Bitcoin heeft het voordeel van eerstgeborene en een overtuigend narratief als veilige haven. De kracht van zijn netwerk en brede acceptatie zijn niet eenvoudig te repliceren. Bovendien moet XRP bewijzen dat het bestand is tegen externe druk, zoals regelgeving, marktstress, afnemende vraag of zelfs interne conflicten binnen Ripple zelf. Als XRP echter in staat is om consistent waarde op te slaan, zonder extreme volatiliteit, terwijl het nut én de adoptie blijft doorgroeien, dan kan het op termijn een serieuze belager worden van Bitcoin’s status. Het pad is dus smal, maar niet per definitie onmogelijk. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading XRP vs. Bitcoin: kan XRP de koning onttronen? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); ETF-adoptie kan scenario flink versnellen Voor veel investeerders is de doorbraak naar bredere acceptatie afhankelijk van institutionele producten zoals ETF’s. De toelating van een spot-XRP ETF zou niet alleen kapitaal binnenbrengen, maar ook een vorm van legitimering bieden binnen gereguleerde kaders. Aangezien ETF’s dienen als brug voor institutioneel geld, zou goedkeuring ervan een doorslaggevende katalysator kunnen zijn. In de context van de voorspelling kan de timing van ETF-adoptie cruciaal zijn. Als die goedkeuring plaatsvindt vóór 2030 en gepaard gaat met marktgroei, dan vergroot dat de kans dat XRP marktaandeel verovert ten koste van Bitcoin. Maar als het proces lang wordt uitgesteld of afgewezen, dan neemt het scenario van dominantie alleen maar sneller af dan dat het opbouwt. Daarnaast is het niet gezegd dat één goedkeuring voldoende is. Meerdere jurisdicties moeten meewerken, liquiditeit moet beschikbaar zijn, en er moet vertrouwen zijn dat ETF-producten geen straffen of beperkingen opleggen. De markt zal elk nieuws rond ETF’s scherp in de gaten houden, want het kan abrupt het sentiment kantelen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht XRP vs. Bitcoin: kan XRP de koning onttronen? is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/03 19:01
PancakeSwap surges 28% to 2025 high: Can CAKE reach $4?

PancakeSwap surged 28% to a 2025 high driven by recent launch of fee-limit earning orders
Coinstats2025/10/03 19:00
2025 Major Airdrop Listings: Key Dates and Based Eggman $GGs Presale Updates for Investors

Discover major airdrop listing dates in 2025 and learn how Based Eggman $GGs, a new crypto presale, is gaining traction among investors exploring crypto presale projects and opportunities.
Coinstats2025/10/03 19:00
Market Awaits XRP ETF Decision, DEAL Mining Provides More Options with AI Cloud Computing Power

The DEAL Mining platform relies on an AI computing power scheduling system and green energy mining farms to ensure stable and sustainable profits even in the face of market fluctuations.
Coinstats2025/10/03 18:54
Trump considers giving people $2,000 in "tariff bonuses"

PANews reported on October 3rd that, according to CoinDesk, US President Trump said in an interview that he is considering distributing a portion of tariff revenue directly to the American people as a "dividend," with the amount reaching up to $2,000. Some analysts believe that this move could inject new liquidity into the crypto market, similar to the 2020-21 pandemic stimulus checks, and could trigger a new round of "alt season."
PANews2025/10/03 18:47
Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Instagram! Check onze Instagram   Een opvallende video van Melania Trump zorgt opnieuw voor opschudding binnen de crypto gemeenschap. Het fragment, waarin de voormalig first lady in een futuristisch decor verschijnt, roept vragen op over de rol van AI in digitale campagnes en de link met memecoins die eerder dit jaar al voor opschudding zorgden. AI video wekt vragen op Op X deelde Melania een korte clip waarin een AI versie van haarzelf plotseling in een wolkenkrabber lijkt te verschijnen, mogelijk de Trump Tower. Zonder een woord te zeggen kijkt ze de camera in, waarna de tekst “Into The Future” verschijnt. De video werd gedeeld via een account dat eerder betrokken was bij de promotie van de Melania meme (MELANIA) coin en wekt vooral vragen op onder de crypto gemeenschap en critici. Wordt AI straks gebruikt om nietswetende beleggers te misleiden in crypto memo’s? Into The Future@TrueMELANIAmeme https://t.co/eles222J1r — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) October 1, 2025 Het gebruik van AI video’s is niet nieuw binnen de Trump familie. De Amerikaanse president heeft zelf meerdere malen al AI video’s ingezet en gedeeld op zijn eigen X kanaal, wat vaker tot ophef heeft geleid. Zo deelde Trump een post met hemzelf verkleed als paus en bekritiseerd hij openlijk de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden, Hakeem Jeffries, en plaatst hij een AI afbeelden van Jeffries met een sombrero en snor. Hoewel de AI video geen directe link legt met de munt, valt de timing op: juist nu maakt de Melania memecoin een bescheiden herstel door. De Melania memecoin verloor sinds de lancering bijna 98% van zijn waarde, maar maakte de afgelopen week een bescheiden herstel door van +9,9%. De koers staat nu op $0,1807, nog altijd ver verwijderd van de piek van $13,05. Ook de officiële Trump memecoin (TRUMP) steeg licht, met +1,1% in de afgelopen 24 uur. Tot dusver lijken de AI video’s dus nauwelijks koersbewegingen te veroorzaken. Crypto scams en politieke inmenging in memecoins is zorgwekkend Het gebruik van AI in combinatie met crypto munten roept zorgen op. Zo waren memecoins dit jaar het toneel voor scams. Denk bijvoorbeeld aan het Libra (LIBRA) schandaal, een crypto munt dat werd gepromoot door de Argentijnse president Javier Milei en dat plots een rug pull bleek te zijn. Beleggers in de token verloren vrijwel al hun geld. Daarnaast hebben investeerders miljarden dollars zien verdampen in andere memecoin beleggingen, zo verloor de TRUMP memecoin alleen al ruim $7 miljard aan waarde sinds begin dit jaar. Ook is de politieke inmenging van Donald & Melania Trump in de memecoin markt zorgelijk. Zo stappen onwetende beleggers massaal in de memecoins van de Amerikaanse president en de First Lady terwijl de grootste hoeveelheid van de munten is in handen van Trump en Melania zelf. Beiden verdienen ze dus miljoenen dollars aan de handel van hun memecoin en gebruiken ze hun politieke platform en bekendheid om de tokens te hypen. Politici en economen hebben al vaak kritiek geuit, zo gaf de bekende goud bull Peter Schiff aan dat het illegaal moet zijn voor de president van de Verenigde Staten om zijn eigen memecoin te gebruiken als politiek middel. Zo kunnen de munten gekocht worden om een etentje met de president te krijgen. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Melania Trump creëert controverse met nieuwe AI crypto video is geschreven door Thomas van Welsenes en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats2025/10/03 18:46
