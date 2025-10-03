2025-10-07 Tuesday

XRP price reclaims $3, can institutional interest support the push higher?

XRP price reclaims $3, can institutional interest support the push higher?

XRP price has bounced back above the $3 mark after a shaky September, regaining momentum and looking to climb higher. XRP is trading at $3.02 at press time, up about 2% in the past 24 hours and more than 9%…
Crypto.news 2025/10/03 16:39
Strategy’s Bitcoin holdings hit $77.4B as BTC price returns to $120K

Strategy's Bitcoin holdings hit $77.4B as BTC price returns to $120K

Strategy Inc., the crypto treasury firm co-founded by Bitcoin bull Michael Saylor, saw its Bitcoin holdings hit a record high above $77 billion as the flagship cryptocurrency returned to the $120,000 level after several weeks of volatile price action. As…
Crypto.news 2025/10/03 16:38
Crypto News : Nomura’s Laser Digital Seeks Japan License as Crypto Transactions Double to $230B

Crypto News : Nomura's Laser Digital Seeks Japan License as Crypto Transactions Double to $230B

The post Crypto News : Nomura’s Laser Digital Seeks Japan License as Crypto Transactions Double to $230B appeared first on Coinpedia Fintech News Nomura Holdings is planning to grow its presence in Japan’s fast-growing digital asset market. Its subsidiary, Laser Digital Holdings, is seeking regulatory approval to offer crypto trading services to institutional clients. CEO Jez Mohideen confirmed that Laser is in talks with Japan’s Financial Services Agency, showing Nomura’s confidence in the country’s growing crypto ecosystem. Japan’s …
CoinPedia 2025/10/03 16:29
BSC Hunter, who once made a profit of $2.68 million, built a position in EVAA and now has a floating profit of $9,610.

BSC Hunter, who once made a profit of $2.68 million, built a position in EVAA and now has a floating profit of $9,610.

PANews reported on October 3rd that according to monitoring by on-chain analyst Aunt Ai, BSC hunter 0xf16…4d019, who once made a profit of $2.68 million, is spending $140,000 to build a position in EVAA, with an average cost of $5.1462. He has now made a floating profit of $9,610. The address has a winning rate of 60.7% in the past 30 days, with a total profit of $200,000.
PANews 2025/10/03 16:22
IP Strategy, a US-listed company, received approximately $1.5 million in staking rewards by staking 43.5 million IP tokens.

IP Strategy, a US-listed company, received approximately $1.5 million in staking rewards by staking 43.5 million IP tokens.

PANews reported on October 3rd that according to Globenewswire, Nasdaq-listed company IP Strategy announced that it has begun to launch verification functions on Story Network and supports direct staking of IP tokens. The company also disclosed that as of now, it has pledged 43.5 million unlocked IP tokens and received nearly 165,000 IP token staking rewards, worth approximately US$1.5 million.
PANews 2025/10/03 16:15
Thailand To Expand Crypto ETF Lineup Beyond Bitcoin In Early 2026 – Report

Thailand To Expand Crypto ETF Lineup Beyond Bitcoin In Early 2026 – Report

Thailand’s Securities and Exchange Commission (SEC) is preparing new rules to allow local spot crypto-based exchange-traded funds (ETFs) and expand the potential lineup beyond Bitcoin (BTC). Related Reading: White House Pulls Pro-Crypto Quintenz’s Nomination To Lead CFTC Following Major Opposition – Report Thai SEC To Widen ETF Lineup With New Rules On Wednesday, Thailand’s SEC […]
Bitcoinist 2025/10/03 16:00
Hyperliquid (HYPE) Price Surges 17% as Platform Generates $3 Million in Daily Fees

Hyperliquid (HYPE) Price Surges 17% as Platform Generates $3 Million in Daily Fees

TLDR Hyperliquid is trading at $47.12 with a market cap of $12.7 billion and daily volume exceeding $540 million The platform generates $3 million in daily fees and controls 62% of perp DEX open interest despite losing volume market share to Aster Over 660,000 HYPE tokens worth $30 million are staked through systematic buyback programs [...] The post Hyperliquid (HYPE) Price Surges 17% as Platform Generates $3 Million in Daily Fees appeared first on CoinCentral.
Coincentral 2025/10/03 15:52
Tether Eyes U.S. Dominance with USAT Launch and Rumble Integration

Tether Eyes U.S. Dominance with USAT Launch and Rumble Integration

The post Tether Eyes U.S. Dominance with USAT Launch and Rumble Integration appeared first on Coinpedia Fintech News Tether, the world’s largest stablecoin issuer, is making a bold push back into the U.S. market with the launch of its new USAT stablecoin. To drive adoption, the company is teaming up with Rumble, a video platform with a strong U.S. user base. The move signals Tether’s ambition to challenge rivals like Circle’s USDC and …
CoinPedia 2025/10/03 15:49
Bitcoin nadert $120K door VS overheidsstilstand – politieke chaos drijft BTC rally

Bitcoin nadert $120K door VS overheidsstilstand – politieke chaos drijft BTC rally

i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. @media (max-width: 700px) { .crypto-cta-banner { padding: 0 0 0 20px; font-size: 12px; } .crypto-cta-button { padding: 0 10px; font-size: 12px; } .crypto-desktop-text { display: none; } .crypto-mobile-text { display: block; } } @media (min-width: 701px) { .crypto-mobile-text { display: none; } } Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De cryptomarkt is plotseling begonnen aan een regelrechte opmars. Bitcoin steeg namelijk al meer dan 6% voorbij de $ 118.000 en komt hiermee al snel in de buurt van de $ 120.000 grens. Waarom stijgt Bitcoin plotseling zo hard en wat gaat Bitcoin doen in oktober? Oktober lijkt zijn bijnaam ‘Uptober’ nu al waar gemaakt te hebben. Ondanks dat we ons pas in de tweede dag van deze maand bevinden, heeft de cryptomarkt nu al een regelrechte rally doorgemaakt. Een Bitcoin rally zorgde ervoor dat de Bitcoin koers al 6% is gestegen tot voorbij de $ 118.000 en ook de rest van de cryptomarkt maakt indruk. Bitcoin koers grafiek (7 dagen) – bron: Coinmarketcap De market cap van de hele cryptomarkt steeg over de afgelopen 24 uur namelijk al meer dan 3,6% en is hiermee in de buurt van de $ 4,10 biljoen uitgekomen. De grootste winnaar uit de top tien van de cryptomarkt bleek Dogecoin te zijn met een stijging van meer dan 10%. Maar ook Ethereum, Solana en Cardano lieten zien al meer dan 8% te kunnen stijgen. Maar waar komen deze winsten uit voort? Dogecoin en Solana koers maken indruk – bron: CoinMarketCap Politieke onzekerheid zorgt voor winsten Bitcoin koers De recente politieke onzekerheid binnen Amerika lijkt een grote rol te spelen op de recente winsten van de cryptomarkt. De Amerikaanse overheid begon recentelijk namelijk een shutdown. De eerste Amerikaanse shutdown sinds 2018. Dit is een situatie waarin de Amerikaanse overheid zijn deuren sluit vanwege onenigheid over de nieuwe federale uitgaven. De onzekerheid die deze politieke situatie met zich meebrengt, lijkt er nu voor te zorgen dat investeerders de overstap maken naar cryptocurrencies. The US government shut down much of its operations as partisan divisions prevented Congress and the White House from reaching a funding deal, setting off what could be a long standoff that could lead to the loss of federal jobs. Follow our live coverage: https://t.co/HiXHUgJZlv — Reuters (@Reuters) October 1, 2025 Deze politieke onzekerheid zorgt er namelijk voor dat de US dollar minder aantrekkelijk wordt. En investeerders kiezen er om die reden voor om risicovollere investeringen te overwegen. Het is nogmaals een bevestiging dat de cryptomarkt een goed alternatief vormt voor de traditionele investeringen. Een ontwikkeling die we steeds vaker terug zien komen in de financiële markt. Deze shutdown van Amerika lijkt echter ook enige negatieve factoren met zich mee te brengen. De verwachte ETF goedkeuringen lijken namelijk op zich te kunnen laten wachten. Praat mee op onze socials! Chat met onze experts via Telegram, geef je mening op Twitter of "sit back and relax" terwijl je naar onze YouTube-video's kijkt. Chat met ons Geef je mening Bekijk onze video's ETF goedkeuringen in de wachtkamer Doordat de Amerikaanse overheid een shutdown heeft doorgemaakt, is ook een groot deel van het SEC personeel naar huis gestuurd. De schatting is dat maar liefst 90% van de werknemers van de SEC op dit moment niet aan het werk zijn. Dit betekent dat de goedkeuringen voor ETF producten zeer waarschijnlijk vertraging op kunnen lopen. Hierdoor lijkt ‘ETF cryptober’ langer op zich te laten wachten. In oktober moesten er namelijk goedkeuringen plaatsvinden voor ETF producten van Solana, Cardano en XRP. Alle drie deze projecten hebben namelijk deadlines liggen voor oktober, maar er is nu een realistisch scenario waarin deze ETF’s langer op zich laten wachten. Bitcoin nieuws: stijging richting $ 120.000 nabij Ondanks deze negatieve ontwikkeling lijkt de shutdown vooralsnog in ieder geval een positief effect te hebben op de cryptomarkt. Voor Bitcoin lijkt een stijging richting de $ 120.000 nu nabij te zijn. De belangrijkste weerstand van Bitcoin op de korte termijn ligt op de $ 120.745. Een definitieve doorbraak voorbij dit niveau kan de Bitcoin koers snel richting de $ 123.417 hebben en zelfs richting de $ 124.198. Vanaf hier kan het een poging gaan doen om een nieuwe hoogte te bereiken. Oplossing voor problemen Bitcoin blockchain: Bitcoin Hyper In deze positieve fase voor de BTC koers moet er wel rekening gehouden worden met de activiteit op de Bitcoin blockchain. De Bitcoin blockchain heeft het namelijk moeilijk om deze toename in activiteit bij te houden. De Bitcoin blockchain is namelijk niet meer opgewassen tegen moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Gebruikers ervaren hierdoor steeds vaker hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheden en slechte programmeerbaarheid. Om deze reden is het erg belangrijk dat projecten zoals Bitcoin Hyper de aandacht krijgen. Bitcoin Hyper is namelijk een project dat zich volledig inzet op de toekomst van de Bitcoin blockchain. Dit project heeft om deze reden een Layer 2 oplossing gecreëerd voor deze blockchain die een einde brengt aan alle bekende problemen. Hier kunnen gebruikers dus terecht voor hoge transactiesnelheden die vergelijkbaar zijn met de Solana blockchain. Deze Layer 2 oplossing is ontworpen met de hulp van de Solana virtual machine. Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History. The future is now. ⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025 Bitcoin Hyper is nu een presale gestart om zijn investeerders de kans te geven tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Deze presale maakt namelijk gebruik van een stijgende prijsstrategie. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen vroege investeerders ook profiteren van hoge staking beloningen. Op deze manier kunnen winsten al tijdens de presale gemaximaliseerd worden. De presale van Bitcoin Hyper bleek trouwens al snel een van de beste presales van 2025 te zijn. Deze presale heeft in korte tijd namelijk al meer dan $ 19,8 miljoen aan investeringen weten op te halen. Binnen deze presale zijn de staking beloningen nog altijd hoger dan 60%. Daarnaast kostte een $HYPER token op dit moment slechts $ 0,013015 per stuk. Vandaag lijkt dan ook het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project. Nu naar Bitcoin Hyper i Kennisgeving: Dit artikel bevat inzichten van onafhankelijke auteurs en valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van BitcoinMagazine.nl. De informatie is bedoeld ter educatie en reflectie. Dit is geen financieel advies. Doe zelf onderzoek voordat je financiële beslissingen neemt. Crypto is zeer volatiel er zitten kansen en risicos aan deze investering. Je kunt je inleg verliezen. Het bericht Bitcoin nadert $120K door VS overheidsstilstand – politieke chaos drijft BTC rally is geschreven door Joeri van Kuppeveld en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/10/03 15:46
Wat betekenen Uptober en grote token unlocks voor altcoins?

Wat betekenen Uptober en grote token unlocks voor altcoins?

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De cryptomarkt is een zeer volatiele markt. In oktober 2025 wordt een zogenoemde ‘uptober’ verwacht, dus dit zal een hoop voor altcoins kunnen betekenen. Bitcoin is weer aan het stijgen, wat andere coins ook laat stijgen. Daarnaast komen er verschillende unlocks aan op de cryptomarkt voor SUI en ENA.  Wat gaat dit alles betekenen voor altcoins? Zorgt dit voor meer volatiliteit of gaan we een positieve oktober shock zien? De unlocks altcoins oktober 2025 Een token unlock is het moment waarop de vergrendelde tokens van een bepaalde token worden uitgegeven. De tokens worden dan uitgegeven voor teamleden, investeerders of beloningen. De coins komen dus simpel gezegd op de markt, waardoor er meer volatiliteit kan ontstaan. Vooral wanneer het gaat om grote token unlocks kan dit leiden tot verkoopdruk en tijdelijke prijsdalingen. Het gaat er dan om dat er ineens meer aanbod is dan dat er vraag is, waardoor prijzen dalen. In oktober 2025 zijn er verschillende unlocks. SUI token unlock De token unlock van SUI Coin van het Sui Network zal plaatsvinden op 4 oktober 2025. De waarde van de unlock zal ongeveer $ 127 miljoen zijn. We hebben dan te maken met 8% van het algehele circulerende aanbod. SUI is ooit ontwikkeld als een zogenoemde ‘Solana killer’. Deze unlock kan voor veel volatiliteit rond de coin zorgen. Deze tokens zijn bedoeld voor vroege investeerders en het team. Dit kan dus juist leiden tot winstnemingen. SUI prijsverwachting oktober 2025 Op het moment dat SUI de token unlock heeft, wordt er voorspeld dat de prijs met 10 tot 20% gaat dalen. Op het moment van schrijven is $ 3.59 waard. De prijs kan mogelijk dalen naar onder de $ 3 en zelfs naar de $ 2,80. Het zal er volledig vanaf hangen hoeveel winstneming we gaan zien zodra je de unlock plaatsvindt. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:SUIUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Ethena token unlock Ook de Ethena (ENA) zal te maken krijgen met een token unlock. Deze unlock zal op 6 oktober 2025 plaatsvinden. Dit heeft een waarde van ongeveer $ 52 miljoen. Het percentage van het circulerende aanbod is 6%. Voor ENA kan er veel volatiliteit zijn wanneer de token unlock plaatsvindt. ENA staat bekend om haar synthetische dollar en hoge APY’s. Omdat ENA een relatief beperkte free float heeft, kan de unlock een groter prijseffect hebben dan bij andere altcoins. ENA prijsverwachting oktober 2025 ENA is op het moment van schrijven $ 0,6155 waard. Door de token unlock kan de prijs flink dalen naar $ 0,55. Wanneer de token unlock er nog verder inhakt, is het zelfs mogelijk dat de ENA prijs nog verder gaat dalen naar de $ 0,35. Voor investeerders is het van belang om deze unlock goed in de gaten te houden. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:ENAUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Andere unlocks deze maand Er zijn nog enkele andere unlocks deze maand die plaatsvinden. Dit gaat om projecten als Aptos (APT) Immutable (IMX) en Optimism (OP). Zij voegen samen nog eens een waarde van $ 45 miljoen toe. De invloed van deze unlocks zal kleiner zijn dan van SUI of ENA, maar het algemene sentiment kan op de markt verslechteren wanneer er vele coins dalen. Altcoin volatiliteit: Solana en Dogecoin profiteren De ene altcoin kan zwakker zijn dan de andere altcoin. Hierdoor zijn er altcoins die sterker zijn waardoor zelfs in de september maand groene cijfers zijn. Goede voorbeelden hiervan zijn Solana (SOL) en Dogecoin (DOGE). Beide coins zagen een stijging in september 2025. DOGE stijgt in september In de afgelopen 30 dagen zien we dat Dogecoin is gestegen met 20,4%. Daarnaast hebben we slechts $ 5 miljoen aan long liquidaties gezien, terwijl dit bij andere altcoins veel hoger was. DOGE is op het moment van schrijven $ 0,259 waard. Door de community van DOGE is het makkelijker om stand te houden wanneer het marktsentiment verslechterd. Verder zien we dat er toegenomen adoptie is voor microbetalingen. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:DOGEUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } SOL groeit door, ondanks marktdaling Naast DOGE zien we ook duidelijk dat Solana een winnaar was in september 2025. in de afgelopen 30 dagen is SOL met 10% gestegen. We zagen $ 18 miljoen aan short liquidaties, maar toch zien we dat de SOL koers zijn waarde behoudt. We zien bij Solana dat er een toename aan institutionele interesse is, waardoor de SOL prijs blijft stijgen. Op het moment van schrijven is de waarde van SOL $ 231,11. Solana blijft sterk op het gebied van fundamentele groei en veerkrachtigheid wat betreft de prijsontwikkelingen. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:SOLUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Altcoins die verloren in september 2025 Er zijn ook zeker zwakkere altcoins op de cryptomarkt die september niet zo goed wisten te overleven als DOGE en SOL. Goede voorbeelden hiervan zijn The Graph (GRT), Algorand (ALGO) en Axie Infinity (AXS): The Graph: Ziet recent verschillende long liquidaties en heeft moeite om kopers vast te houden. Algorand: Daling in volume en afnemende liquiditeit. Axie Infinity: Er zijn verschillende project uitdagingen en unlocks zetten druk op en prijs. Veel van dit soort coins zien afnemende hype en minder ontwikkelingsactiviteit. Hierdoor ontstaat er structurele verkoopdruk wat ze gevoeliger maakt voor volatiliteit. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Bitcoin start sterk aan Q4, en dat zou zomaar eens kunnen betekenen dat altcoins snel gaan volgen. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in 2025? In dit artikel nemen we je mee langs de projecten die eruit springen en mogelijk… Continue reading Wat betekenen Uptober en grote token unlocks voor altcoins? document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Strategieën voor Nederlandse traders Token unlocks, marktvolatiliteit en verkoopdruk kunnen zorgen voor meer onzekerheid om de markt. Altcoins oktober 2025 kunnen hierdoor alle kanten op gaan. Investeerders en traders kunnen gebruikmaken van dit soort situaties om meer winst te halen. Hieronder vind je tips die je als investeerder of trader in Nederland kunt gebruiken. Maak gebruik van stop-loss orders: Plaats de orders onder belangrijke steunzones om verlies op die manier te beperken wanneer je te maken hebt met plotselinge verkoopdruk. Diversifiëren: Spreid altijd je investeringen over verschillende altcoins. Op die manier kun je het risico van een investering beperken. Bekijk unlock schema’s: Hou websites zoals tokenUnlocks en DeFiLlama in de gaten om te kijken naar unlocks. Op die manier kun je je voorbereiden op eventuele verkoopdruk. Controleer liquiditeit: Controleer het handelsvolume en orderboek diepte. Op die manier kun je sneller reageren. De rol van Bitcoin voor volatiliteit bij altcoins oktober 2025 Vaak volgen de altcoins de bewegingen van Bitcoin (BTC). Wanneer Bitcoin stabieler is, kunnen altcoins dus ook sneller stabieler worden. Heeft BTC juist te maken met meer volatiliteit? Dan kunnen altcoins ook meer volatiliteit ervaren. De historische vergelijking met 2024 Als we kijken naar april 2024, dan zagen we dat Bitcoin consolideerde rond de $ 65.000. Dit was een tijdje zo. Deze stabiliteit zorgde voor een soort mini altseason waarbij veel projecten beter konden presteren. Als we dan kijken naar juni 2024, toen daalde BTC in 1 week 7%. Hierdoor was de altcoinseason snel voorbij. Tokens met lage liquiditeit daalde met wel 20 tot 30% in enkele dagen. Dit laat zien dat altcoins nog steeds BTC volgen. De Bitcoin koers 3 oktober 2025 Op het moment van schrijven is de Bitcoin koers weer aan het stijgen. De BTC waarde is op het moment van schrijven $ 119,978. Bitcoin heeft weer kortstondig boven de $ 120.000 gezeten, waardoor we kunnen zien dat er op dit moment een positief sentiment gaande is. Bitcoin kan verder stijgen wanneer er geen externe macro-economische factoren gebeuren waardoor de koers weer gaat dalen. Oktober lijkt nu al een veel betere maand te zijn voor de BTC prijs dan september 2025. { "width": "100%", "height": "400", "symbol": "COINBASE:BTCUSD", "interval": "60", "timezone": "Europe/Amsterdam", "theme": "light", "style": "1", "locale": "en", "hide_top_toolbar": true, "allow_symbol_change": true, "save_image": false, "calendar": false, "support_host": "https://www.tradingview.com" } Uptober verwachting: Volatiliteit met kansen In de eerste 10 dagen van oktober zullen er twee grote token unlocks zijn voor SUI en ENA. Hierdoor kunnen deze prijzen met 10 tot 20% gaan dalen. Als we kijken op de lange termijn in oktober, dan lijkt Bitcoin stabiel te groeien en gaan we misschien zelfs richting een nieuwe All-Time-High voor BTC. Dit zal dus betekenen dat er wel een uptober komt. Eind oktober kan het marktsentiment aangesterkt zijn waardoor Bitcoin profiteert van sterke stijgingen en hierdoor de altcoins ook door kunnen groeien. Voor investeerders en handelaren is het van belang om de koersen van je investeringen goed in de gaten te houden. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Wat betekenen Uptober en grote token unlocks voor altcoins? is geschreven door Jessy Zuidema en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.
Coinstats 2025/10/03 15:31
