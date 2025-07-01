Roebel-stablecoin A7A5 stijgt tot grootste niet-USD stablecoin

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord De wereld van digitale valuta verandert razendsnel, en ditmaal speelt Rusland de hoofdrol. De door de roebel gedekte stablecoin “A7A5” is uitgegroeid tot de grootste niet-USD stablecoin ter wereld. Daarmee verstevigt Rusland niet alleen zijn positie binnen de wereldwijde cryptomarkt, maar zet het ook een belangrijke geopolitieke stap in de richting van financiële onafhankelijkheid van het Westen. Rusland’s digitale roebel als strategisch wapen De lancering van de A7A5-stablecoin werd aanvankelijk gezien als een poging van Rusland om de impact van internationale sancties te omzeilen. Door een digitale valuta te koppelen aan de roebel, creëert het land een parallel financieel systeem dat onafhankelijk functioneert van de traditionele, door de VS gedomineerde infrastructuren zoals SWIFT en het dollarsysteem. Volgens analisten is de opmars van A7A5 geen toeval. De stablecoin is onderdeel van een bredere strategie waarin Rusland technologie en digitalisering inzet om de economische druk van westerse sancties te verlichten. Door de A7A5 te gebruiken voor internationale transacties, vooral met handelspartners in Azië, het Midden-Oosten en Afrika, kan Rusland de afhankelijkheid van de dollar steeds verder verminderen. Lately, I’ve been tracking $A7A5, a non-USD stablecoin, and I’m genuinely impressed by its on-chain growth. In just a few weeks, market cap surged 250% to $500M, with new holders up about 38% in the last 30 days. On-chain data from daily transactions and TVL shows that capital is… pic.twitter.com/PewUXBRzGA — maixuandong Noya (@majxuandong) October 7, 2025 Handel buiten het dollardomein De snelle groei van A7A5 laat zien dat steeds meer landen en bedrijven bereid zijn alternatieven te verkennen voor de traditionele handelsvaluta’s. In dit artikel bespreken we de munten die in 2025 écht het verschil kunnen… Continue reading Roebel-stablecoin A7A5 stijgt tot grootste niet-USD stablecoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); EU overweegt sancties De Europese Unie volgt de ontwikkeling van A7A5 dan ook op de voet. Brussel ziet de groeiende adoptie van de roebel-stablecoin als een poging om bestaande sanctieregimes te ondermijnen. Volgens bronnen binnen de Europese Commissie wordt zelfs overwogen om sancties te richten op entiteiten die actief gebruikmaken van de stablecoin in de internationale handel. Stap voor stap leren we… Continue reading Roebel-stablecoin A7A5 stijgt tot grootste niet-USD stablecoin document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); A7A5's opmars in cijfers De marktkapitalisatie van A7A5 is de afgelopen maanden explosief gestegen en heeft inmiddels stablecoins als EURC en CNHT voorbijgestreefd. Hoewel het volume nog ver achterblijft bij giganten als Tether (USDT) en USD Coin (USDC), markeert deze mijlpaal een symbolisch moment. Voor het eerst in de geschiedenis speelt een door Rusland gesteunde digitale munt een zichtbare rol in de mondiale cryptohandel. Voor Rusland betekent dit niet alleen meer controle over zijn financiële kanalen, maar ook een kans om een alternatieve digitale infrastructuur op te bouwen die losstaat van het Westen. A7A5 wordt steeds vaker gebruikt in grondstoffenhandel, met name in olie- en gascontracten, waar het land traditioneel sterk in is en veel geld mee verdient. Geopolitieke implicaties De opkomst van de A7A5-stablecoin kan verstrekkende gevolgen hebben voor de machtsbalans in de wereldwijde financiële sector. De Verenigde Staten hebben decennialang geprofiteerd van de dominantie van de dollar als wereldreservemunt. Dat voordeel gaf Washington de mogelijkheid om via financiële sancties politieke druk uit te oefenen op anderen. Met A7A5 probeert Rusland die afhankelijkheid te doorbreken. Door handel te drijven in digitale roebels in plaats van Amerikaanse dollars, vermindert het de kwetsbaarheid voor buitenlandse inmenging. Het bericht Roebel-stablecoin A7A5 stijgt tot grootste niet-USD stablecoin is geschreven door Nick de Jong en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.