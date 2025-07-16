Zypher Network : Construire une IA on-chain sécurisée et intelligente





est une couche de calcul basée sur les preuves à divulgation nulle, connu sous le nom de Zero knowledge (ZK), conçue pour les agents IA sans confiance (trustless). Grâce à des solutions middleware comme « Proof of Prompt » et « Proof of Inference », elle garantit la cohérence et l'intégrité des données sans divulguer de contenu sensible. En fournissant une infrastructure applicative pilotée par les ZK, Zypher permet aux humains comme aux agents IA d'exécuter des opérations sécurisées, autonomes et financièrement sensibles on-chain.









Zypher Network est la première couche de calcul basée sur le Proof of Zero Knowledge (ZK) conçue spécifiquement pour les agents IA sans confiance et les dApps à grande échelle. Elle prend en charge des opérations IA sécurisées, autonomes et vérifiables sur la blockchain. Ses solutions middleware — « Proof of Prompt » et « Proof of Inference » — permettent de vérifier les données entrantes et sortantes des agents IA tout en préservant leur confidentialité.





Reposant sur une infrastructure ZK, Zypher permet aux développeurs de créer et de déployer des applications IA pour des scénarios critiques, financiers ou sensibles en matière de confidentialité. Son infrastructure sans gas et son abstraction serverless offrent des services IA performants, peu coûteux et scalables — rendant l'IA on-chain aussi accessible que les apps Web2 traditionnelles.









Middleware ZK : Vérifie les entrées (« Proof of Prompt ») et les sorties (« Proof of Inference ») des modèles IA sans exposer les données d'origine.

Exécution serverless : Opérations parallèles sans gas assurant une faible latence et des calculs IA à haut débit.

Agents IA décentralisés : Modèles IA autonomes et sans confiance dans la finance, le gaming et les réseaux sociaux.

Écosystème ouvert : Infrastructure permissionless et composable, permettant l'intégration fluide de modèles et données tiers.









Plus de 500,000 membres actifs contribuent au développement de l'écosystème.

Zytron, la blockchain publique axée IA de Zypher, compte 3 millions d'utilisateurs et alimente plus de 50 applications IA.









Zytron est la chaîne publique axée IA de Zypher Network, construite sur Linea, marquant le lancement officiel du mainnet de la couche 3 (L3) de Zytron. Zytron est un framework Rollup sans gaz spécifiquement conçu pour les agents IA trustless, optimisé pour la vérification ZK. Avec des modèles d'agents IA intégrés, utilisateurs et développeurs peuvent facilement déployer des solutions basées sur l'IA.









Zytron offre des performances de traitement ZK supérieures à celles des solutions de couche 2 (L2) classiques, avec des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures et des frais de gas 200 fois plus faibles. Ses contrats précompilés permettent une fonctionnalité avancée, notamment pour les opérations coûteuses comme l'addition de points sur courbe elliptique, la multiplication scalaire ou le calcul de pairings — essentiels pour la vérification efficace et sécurisée des zkSNARKs on-chain.





Optimisation des performances : Intégration profonde au niveau du protocole pour les calculs cryptographiques.





Frais de gas réduits : Baisse significative des coûts via l'utilisation de contrats précompilés.





Transactions plus rapides : Grâce à une réduction de la surcharge de gaz liée aux zkSNARKs, davantage de transactions sont possibles par bloc Ethereum (limite de 30 millions).





Développement accéléré : Les développeurs peuvent éviter le codage cryptographique complexe en utilisant les fonctions intégrées.





Sécurité renforcée : Zytron introduit une courbe elliptique plus sûre et compatible SNARK, dépassant les limites de l'altbn128 d'Ethereum (100–110 bits de sécurité seulement).









Zypher Network introduit un modèle tokenomique nouvelle génération conçu pour soutenir l'économie émergente de l'IA décentralisée et établir une base économique solide pour le futur Web3 piloté par les technologies ZK + IA.





Son système dual-token comprend ZYPH pour la gouvernance et les incitations écosystémiques, et ZKASH pour le minage et l'utilité fonctionnelle, facilitant la croissance à grande échelle d'applications IA permissionless et l'adoption utilisateur.





Incitations natives : prennent en charge les mécanismes Proof of Prompt et Proof of Inference.

Minage multi-mode : couvre le calcul IA, les interactions et les contributions comportementales.

Social Mining intégré : renforce l'engagement et la participation de la communauté.

Alignement de la valeur : la valeur à long terme est étroitement liée à la contribution on-chain réelle, à l'activité computationnelle et à l'implication des utilisateurs.





Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre service connexe, et ne doivent pas être interprétées comme une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit des informations à titre purement informatif. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques associés et faire preuve de prudence dans vos investissements. MEXC décline toute responsabilité quant aux décisions d'investissement prises par les utilisateurs.