Fort rebond de XTZ : Tezos pourrait-il entamer un nouveau cycle avec le lancement d'Etherlink et l'intérêt institutionnel ?

Tezos (XTZ) a récemment attiré l'attention du marché grâce à une forte performance de son prix. Porté par le lancement de sa solution de couche 2 (Layer 2) Etherlink et un regain de dynamisme dans l'innovation de la finance décentralisée (DeFi), XTZ a fortement progressé au cours des deux dernières semaines. D'après les données de marché de MEXC , XTZ a entamé son rallye autour de 0,68 $, a franchi la zone de résistance clé entre 0,75 $ et 0,81 $, et a maintenu ses gains de façon constante. Aux alentours du 20 juillet, il a même enregistré une hausse de près de 10 % en une seule journée, atteignant un sommet de 1,22 $.

















Tezos est une plateforme blockchain décentralisée et open source, conçue pour les contrats intelligents et les applications décentralisées (dApps). Proposé à l'origine par Arthur Breitman en 2014, le projet a levé environ 232 millions de dollars en 2017 et a officiellement lancé son mainnet en septembre 2018.





Reconnu pour son architecture auto-évolutive et son mécanisme de consensus écoénergétique, Tezos permet des mises à jour on-chain fluides, sans avoir recours à des hard forks perturbateurs. Son modèle de gouvernance solide, ainsi que son accent sur la sécurité et la facilité d'utilisation, en font une plateforme durable et précieuse pour développer des applications décentralisées et générer des revenus passifs.













Tezos propose un modèle de gouvernance on-chain unique permettant aux membres de la communauté de voter directement sur les propositions de mise à jour du protocole. Ce mécanisme d'auto-amendement élimine le besoin de hard forks perturbateurs liés à des désaccords techniques, garantissant ainsi la stabilité du réseau et son évolution continue.









Tezos utilise un mécanisme de consensus Liquid Proof-of-Stake (LPoS). Toute personne détenant 8 000 XTZ peut devenir validateur de blocs (appelé « Baker ») afin de participer au consensus du réseau et recevoir des récompenses. Les utilisateurs ordinaires peuvent également déléguer leurs tokens aux Baker pour générer des revenus passifs via les incitations au staking.









Tezos utilise le langage de programmation Michelson, qui prend en charge la vérification formelle — une méthode mathématique permettant de prouver la conformité des contrats intelligents avant leur déploiement. Cela renforce considérablement la sécurité, en particulier pour les applications financières critiques où la fiabilité est essentielle.













Le modèle de gouvernance de Tezos est l'un de ses principaux atouts. Le processus de mise à jour du protocole suit quatre phases — proposition, exploration, test et promotion — toutes régies par les votes des détenteurs de tokens. Ce mécanisme auto-évolutif permet à Tezos de s'adapter rapidement aux évolutions du marché et aux avancées technologiques, tout en réduisant le risque de hard forks conflictuels. Par exemple, des mises à jour majeures comme Tenderbake ont été déployées en toute fluidité, sans interruption du réseau, illustrant la grande capacité d'évolution de la plateforme. Ce modèle de gouvernance renforce la stabilité à long terme de Tezos et la confiance des détenteurs.









Tezos utilise la vérification formelle pour valider mathématiquement les contrats intelligents avant leur déploiement. Cela garantit une intégrité logique élevée et une meilleure résistance aux attaques, réduisant considérablement les risques de bugs et de vulnérabilités. Ce niveau de sécurité est particulièrement crucial pour les applications financières telles que les plateformes DeFi, où la protection des actifs des utilisateurs est essentielle.









Tezos repose sur une architecture modulaire qui permet aux développeurs d'ajouter ou de modifier facilement des fonctionnalités sans avoir besoin de recourir à un hard fork de l'ensemble du réseau. Cette flexibilité favorise l'innovation au sein de l'écosystème Tezos, attirant un nombre croissant de développeurs à créer des dApps et des outils sur la plateforme. De plus, avec l'introduction de solutions de couche 2 (Layer-2) comme Etherlink, l'évolutivité de Tezos a été considérablement renforcée, la rendant adaptée aux applications commerciales à grande échelle.









L'écosystème Tezos ne cesse de se développer, couvrant des secteurs variés tels que la DeFi, le gaming, l'art numérique et les objets de collection. Un nombre croissant de projets choisissent Tezos comme plateforme de développement, non seulement pour ses atouts techniques, mais aussi grâce à sa communauté active et à ses ressources de support solides. Cette diversité de l'écosystème constitue une base solide pour la croissance à long terme de Tezos.









Etherlink est le premier rollup de contrats intelligents de couche 2 (Layer 2) compatible EVM construit sur Tezos, déployé directement sur la chaîne principale de manière intégrée (nativement incorporé). Il élimine le besoin de passerelles centralisées, renforçant ainsi considérablement la sécurité du réseau.





Hardhat, Ses principales caractéristiques incluent des temps de confirmation inférieurs à une seconde, des frais de transaction ultra-bas, un fonctionnement entièrement non dépositaire, ainsi qu'une forte compatibilité avec les exigences réglementaires des solutions de couche 2 (Layer 2). Etherlink prend en charge les principales infrastructures et outils de développement d'Ethereum, tels que MetaMask The Graph , et LayerZero , permettant une migration fluide des écosystèmes de développeurs. Cela positionne Tezos pour attirer un grand nombre d'équipes et de projets natifs d'Ethereum.













Récemment, le marché mondial des cryptomonnaies a montré des signes de reprise générale. En tant que leader du marché, les mouvements de prix du BTC influencent fortement le sentiment global des investisseurs. Avec la rotation des capitaux vers des tokens dotés de bases techniques solides et de cas d'usage concrets, les tokens de plateforme comme XTZ ont suscité un regain d'intérêt. Tezos, en particulier, s'est distingué grâce à sa technologie robuste et à son écosystème en pleine expansion.













Depuis son lancement, Etherlink est largement reconnu pour avoir nettement amélioré les performances du réseau Tezos. Aux alentours de mi-juillet 2025, les protocoles DeFi mMEV et mRe7YIELD, développés par Midas, ont été officiellement déployés sur Etherlink. Leur valeur totale verrouillée (TVL) a rapidement dépassé les 11 millions de dollars, témoignant d'une forte attraction de capitaux et renforçant l'intérêt du marché pour Tezos.









Avec la mise en service stable d'Etherlink, le déploiement de projets DeFi de niveau institutionnel, comme ceux de Midas, a attiré d'importants investissements institutionnels dans l'écosystème Tezos. Cet afflux de capitaux de qualité a apporté un soutien concret au prix du XTZ, contribuant à une forte hausse et à une percée technique significative.









Tezos a posé des bases solides pour son token natif XTZ grâce à sa gouvernance on-chain unique, son architecture de sécurité robuste, son consensus PoS écoénergétique et un écosystème en pleine expansion. Le lancement récent d'Etherlink renforce non seulement l'évolutivité de Tezos, mais ouvre également la voie au trafic compatible EVM, accélérant ainsi son développement dans le secteur DeFi.





Bien que le récent rallye de XTZ puisse connaître des corrections techniques à court terme, son potentiel à long terme reste solide, à condition que l'infrastructure de couche 2 (Layer 2) continue de progresser, que les capitaux institutionnels continuent d'affluer et que l'écosystème conserve son dynamisme. Pour les investisseurs potentiels, il sera essentiel de gérer leur exposition, de surveiller les configurations techniques et de suivre les jalons de l'écosystème. Une fois un signal clair d'une nouvelle phase de croissance identifié, XTZ pourrait entrer dans un véritable cycle de revalorisation.









Lecture recommandée :



