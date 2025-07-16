Confusion autour de l'ETF XRP sur contrats à terme : Ce qui s'est vraiment passé et pourquoi c'est important

Dans la soirée du 27 avril, les gros titres annonçant 'ProShares obtient le feu vert de la SEC pour trois ETF XRP ' se sont rapidement répandus, suscitant l'enthousiasme sur le marché des cryptomonnaies. La formulation, mentionnant simplement "ETF XRP", a conduit de nombreux investisseurs à croire à tort que les États-Unis avaient approuvé leur premier ETF au comptant d'altcoin, après les récents lancements des ETF au comptant BTC et ETH . Cette confusion a entraîné une hausse temporaire du sentiment du marché.









Mais l'engouement fut de courte durée. La nouvelle a rapidement été clarifiée : ProShares lance des ETF sur contrats à terme, et non des produits au comptant. Bien qu'il s'agisse d'une fausse alerte, cet incident montre à quel point le marché est prêt pour un ETF XRP au comptant — et à quel point le sentiment des investisseurs reste sensible aux avancées réglementaires.









ProShares lance trois ETF XRP sur contrats à terme tradés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), offrant une exposition via des accords de swap, sans détenir directement des tokens XRP.





Prévu pour le lancement le 30 avril, ces ETF sont : Ultra XRP ETF (offrant une exposition aux contrats à terme XRP avec un effet de levier 2x), Short XRP ETF (offrant une exposition inverse aux contrats à terme XRP à hauteur 1x) et Ultra Short XRP ETF (offrant une exposition inverse aux contrats à terme XRP avec un effet de levier 2x). Ces instruments permettent aux traders de spéculer sur l'évolution du prix du XRP — à la hausse comme à la baisse — sans détenir l'actif lui-même.













L'introduction des ETF de ProShares marque une nouvelle expansion du marché des dérivés XRP. Contrairement aux ETF au comptant, les ETF sur contrats à terme suivent la performance des contrats à terme XRP, et non celle de l'actif lui-même. Cela les rend particulièrement adaptés aux traders à court terme, aux investisseurs utilisant l'effet de levier et aux institutions recherchant des stratégies de couverture sans risques de conservation. En réduisant les barrières à l'accès, ces ETF enrichissent les outils disponibles pour interagir avec l'évolution du prix du XRP.









Alors que les États-Unis continuent de débattre de l'approbation du ETF XRP au comptant, le Brésil a déjà franchi un cap décisif. Le 25 avril, Hashdex a lancé le premier ETF XRP au comptant au monde, tradé sous le ticker XRPH11 sur B3 Stock Exchange . Géré par Genial Investimentos, cet ETF suit l'indice de référence Nasdaq XRP Reference Price Index et alloue au moins 95 % de ses actifs directement en XRP.

Cette avancée offre aux investisseurs brésiliens une porte d'entrée directe et réglementée sur le marché du XRP, tout en renforçant la légitimité et la reconnaissance institutionnelle de l'actif à l'échelle mondiale.













Bien que le lancement des ETF XRP sur contrats à terme offre davantage d'options de trading sur le marché, du point de vue des flux de capitaux à moyen et long terme ainsi que de l'investissement en valeur, l'attention reste focalisée sur l'éventuelle approbation du ETF XRP au comptant. L'introduction du ETF au comptant attirerait le capital institutionnel traditionnel, entraînant une entrée de fonds supplémentaire. Eric Balchunas, analyste senior des ETF chez Bloomberg, a déclaré que, bien que non encore approuvé, les chances qu'un ETF XRP au comptant obtienne le feu vert sont assez élevées.













Cela dit, l'approbation réglementaire ne sera pas facile à obtenir. La SEC a toujours adopté une approche prudente vis-à-vis du marché des cryptomonnaies, en particulier en ce qui concerne les ETF au comptant. Par le passé, la SEC a à plusieurs reprises retardé ou rejeté les demandes d'ETF au comptant sur le Bitcoin et l'Ethereum . Pour le XRP, les défis réglementaires pourraient être encore plus complexes. D'une part, le statut juridique du XRP aux États-Unis reste flou, la bataille judiciaire entre Ripple et la SEC étant toujours en cours. D'autre part, la taille du marché et la liquidité du XRP sont relativement plus faibles, ce qui pourrait rendre difficile le respect des exigences de la SEC en matière de liquidité, transparence et protection des investisseurs.









Malgré les obstacles réglementaires, de nombreuses sociétés de gestion d'actifs se positionnent activement sur le marché des ETF XRP au comptant. En plus de ProShares, des entreprises telles que Grayscale, 21Shares et Bitwise ont également soumis des demandes similaires pour des fonds au comptant. La participation de ces entreprises intensifie non seulement la concurrence sur le marché, mais contribue également à accélérer le processus d'approbation des ETF XRP au comptant.









L'approbation et le lancement du ETF XRP au comptant auraient des implications profondes et étendues pour le marché du XRP. Ils amélioreraient considérablement la liquidité et la transparence, tout en accélérant l'intégration de l'actif dans le système financier mondial.





En offrant aux investisseurs traditionnels un point d'entrée réglementé et accessible, un ETF canaliserait un flux constant de capitaux vers le XRP, renforçant la profondeur du marché et facilitant le trading. Par ailleurs, la transparence structurelle des ETF orienterait l'attention des investisseurs vers les fondamentaux du XRP —comme son utilité, son adoption et les performances de son réseau — plutôt que vers une simple spéculation. Avec l'augmentation des transactions liées aux ETF, la découverte des prix deviendrait plus efficace, permettant au marché de mieux refléter la dynamique réelle de l'offre et de la demande. Cela contribuerait à réduire la volatilité, limiter les manipulations, et favoriser un environnement plus stable et durable.





Au final, l'approbation du ETF XRP au comptant représenterait une avancée majeure vers une intégration plus profonde du token dans la finance traditionnelle, créant des liens plus étroits entre les crypto-actifs et l'écosystème financier global.









Ce qui a commencé par une mauvaise interprétation des nouvelles est devenu un moment clé pour le XRP. Bien que les ETF sur contrats à terme de ProShares aient suscité une certaine confusion, ils ont aussi renforcé l'intérêt grandissant des institutions pour une exposition au XRP.





Cependant, le véritable enjeu — l'approbation du ETF XRP au comptant aux États-Unis — reste hors de portée. L'ambiguïté juridique, la prudence réglementaire et la forte concurrence entre les gestionnaires de fonds rendent ce parcours semé d'embûches.





Alors que les barrières tombent et que l'intérêt des investisseurs continue de croître, les ETF XRP — qu'ils soient sur contrats à terme ou au comptant — sont prêts à jouer un rôle clé dans la prochaine vague de convergence entre la cryptomonnaie et la finance traditionnelle.





