Qu'est-ce que le WLFI ? Une nouvelle force dans la DeFi et un pionnier des stablecoins adossés au dollar

World Liberty Financial (abrégé en WLF ou WLFI) est une plateforme de finance décentralisée (DeFi) lancée par la famille Trump, visant à favoriser l'innovation dans la finance numérique en s'appuyant sur les valeurs fondamentales américaines.





Avec pour mission de devenir le « pont de la DeFi américaine », le projet WLFI combine influence politique et technologie financière pour rapprocher finance traditionnelle et finance crypto. Il ambitionne de créer un écosystème d'actifs numériques à la fois axé sur la communauté et renforcé en matière de conformité.









Alors que les secteurs des cryptomonnaies et de la finance décentralisée (DeFi) continuent de prospérer, les limites des systèmes financiers traditionnels deviennent de plus en plus évidentes. Les frais de transaction transfrontaliers élevés, les délais de règlement prolongés et les problèmes de confiance envers les institutions centralisées renforcent le besoin d'innovation financière à l'échelle mondiale.





World Liberty Financial (WLFI) a vu le jour en réponse à cette demande croissante. Porté par le président Donald Trump et des membres de sa famille, le projet est développé par une équipe de professionnels expérimentés dans le secteur des cryptomonnaies. Il vise à offrir un environnement privé, de pair à pair, pour emprunter, prêter et investir dans des actifs numériques, sans dépendre des intermédiaires financiers traditionnels.





La vision de WLFI est de construire une plateforme financière décentralisée à l'échelle mondiale, en favorisant l'adoption généralisée du dollar américain dans l'espace DeFi grâce à son stablecoin adossé au dollar ( USD1 ), et ainsi promouvoir l'indépendance financière et l'inclusion.









Token WLFI : un token de gouvernance utilisé pour les propositions communautaires et les votes liés aux décisions de la plateforme. un token de gouvernance utilisé pour les propositions communautaires et les votes liés aux décisions de la plateforme.

Stablecoin USD1 : un stablecoin indexé sur le dollar américain, adossé à un ratio 1:1 avec des dollars américains et des titres du Trésor, émis sur plusieurs blockchains. un stablecoin indexé sur le dollar américain, adossé à un ratio 1:1 avec des dollars américains et des titres du Trésor, émis sur plusieurs blockchains.

Infrastructure DeFi : comprend des services de prêt, d'emprunt, de génération de rendement et des fonctionnalités d'écosystème pilotées par la communauté.













WLFI (token de gouvernance) : alimente les votes communautaires, les propositions de gouvernance et les futures mises à jour on-chain.

USD1 (stablecoin) : indexé à 1:1 sur le dollar américain et adossé à des dollars US et des titres du Trésor américain ; utilisé pour les paiements on-chain, les prêtsss, la génération de rendement et d'autres activités financières.





Ensemble, ces deux tokens forment la base de l'écosystème WLFI, se soutenant et se renforçant mutuellement.









WLFI adopte un modèle d'enregistrement dans l'État du Delaware, combinant structures de gouvernance d'entreprise et processus de gouvernance communautaire. Les opérations de conformité du protocole sont gérées par une entité enregistrée aux États-Unis qui collabore avec la communauté pour mettre en œuvre la gouvernance on-chain.









Le stablecoin USD1 est déjà disponible sur Ethereum BNB Chain et Tron , avec des projets d'extension du token WLFI et des votes de gouvernance à d'autres blockchains. Cette approche garantit la liquidité cross-chain et une interopérabilité fluide au sein de l'écosystème.









Les membres de la communauté peuvent soumettre des propositions via le forum de gouvernance. Une fois approuvées par un vote Snapshot, la plateforme procède à leur exécution. Le pouvoir de vote dépend du montant de WLFI détenu, mais chaque portefeuille est limité à un maximum de 5 % de l'offre totale afin d'éviter toute centralisation du pouvoir.













Nom du token : WLFI

Réseau : Ethereum Mainnet

Offre totale : 100 milliards de tokens









Selon le Gold Paper officiel, la répartition prévue des tokens WLFI est la suivante :





Vente de tokens : 35 %

Croissance de la communauté et incitations : 32,5 %

Allocation aux premiers soutiens : 30 %

Équipe et conseillers : 2,5 %













WLFI est un token exclusivement dédié à la gouvernance. Il ne confère à ses détenteurs aucun droit à des dividendes ni à un partage des bénéfices. Sa valeur réside principalement dans son rôle au sein de la gouvernance de la plateforme et des processus décisionnels de la communauté.









Tous les tokens WLFI sont actuellement soumis à une période de verrouillage. Le projet a mené trois tours de prévente à ce jour, détaillés comme suit :





Premier tour: lancé en octobre 2024 au prix de 0,015 $ par token, avec 20 milliards de tokens proposés (20 % de l'offre totale), pour un total levé de 300 millions de dollars.





Deuxième tour: lancé immédiatement après le premier, au prix de 0,05 $ par token, avec 5 milliards de tokens proposés (5 % de l'offre totale).





Troisième tour: ce tour s'est terminé le 14 mars 2025 et a permis de lever 250 millions de dollars.





Les deux premiers tours de prévente WLFI étaient ouverts au public, tandis que le troisième tour était réservé aux investisseurs institutionnels et n'était pas accessible au public, avec un prix par token fixé à 0,10 $.





Selon les informations publiques disponibles, un total de 26,05 milliards de tokens WLFI ont été vendus sur les trois tours, soit 26,05 % de l'offre totale. Toutefois, étant donné que le troisième tour n'était pas public, les chiffres exacts de la prévente peuvent varier légèrement.













WLFI prévoit de s'intégrer aux principaux protocoles DeFi tels qu'Aave, afin de permettre au USD1 de participer aux marchés de prêts et au yield farming. Le projet vise également à développer une DEX, une passerelle NFT et des outils de portefeuille pour soutenir un écosystème financier on-chain complet.









WLFI a établi un partenariat avec le fonds Aqua 1 basé aux Émirats arabes unis afin de favoriser l'adoption des tokens WLFI et USD1 au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. L'objectif à long terme est de mettre en place une infrastructure financière Web3 transfrontalière et conforme aux réglementations internationales.









Face à un contrôle réglementaire croissant d'organismes tels que la SEC américaine, la plateforme WLFI renforce activement ses standards de transparence. Cela inclut la publication des archives de gouvernance, la formalisation des propositions communautaires et le renforcement global de la conformité juridique.









World Liberty Financial (WLFI) s'impose rapidement comme un acteur majeur de la finance Web3, soutenu par des liens politiques solides, une structure de conformité rigoureuse et un système innovant à double token. Le projet mise sur une tokenomics axée sur la gouvernance tout en établissant l'USD1 comme socle stable pour les paiements on-chain et l'infrastructure financière. Dans les mois à venir, le développement des propositions de gouvernance du WLFI, les mécanismes de circulation des tokens et l'expansion de son infrastructure cross-chain seront des éléments clés. La capacité du WLFI à dépasser son statut d'« expérience crypto soutenue par Trump » pour devenir un véritable « pont financier du Web3 américain » dépendra de sa gestion des dynamiques politiques et réglementaires complexes.





Dans ce contexte, MEXC a lancé le token WLFI sur sa plateforme de trading en pré-ouverture, permettant aux utilisateurs de trader le token avant son listing officiel sur le marché au comptant. Cela offre aux investisseurs une opportunité anticipée de se positionner avant la mise en circulation du WLFI sur le marché global.





*BTN-Trader du WLFI en pré-ouverture&BTNURL= https://www.mexc.com/fr/pre-market/WLFI





Divulgation des risques : ce document ne constitue pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Assurez-vous de bien comprendre les risques encourus et investissez avec prudence. L'ensemble des décisions et résultats d'investissement relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur.



