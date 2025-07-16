Qu'est-ce que Tari ? Un nouveau paradigme de gestion d'actifs axé sur la confidentialité

Tari est un protocole blockchain open source dédié à la gestion des actifs numériques et à la protection de la vie privée. Son objectif est d'offrir aux utilisateurs une plateforme sécurisée, efficace et évolutive pour l'émission et le trading d'actifs numériques. Grâce à une architecture à double couche et un mécanisme à double token, Tari allie sécurité fondamentale et flexibilité applicative pour répondre aux besoins variés de l'écosystème des actifs numériques.









Avec le développement rapide de la technologie blockchain, la diversité et le volume des actifs numériques ont considérablement augmenté. Pourtant, les plateformes actuelles rencontrent encore de nombreuses limitations en matière de confidentialité, d'évolutivité et d'expérience utilisateur. Tari a été conçu pour répondre à ces défis en construisant un protocole blockchain centré sur la gestion des actifs numériques et la confidentialité, avec une infrastructure sécurisée, efficace et adaptable à l'émission et au trading d'actifs numériques.





La vision de Tari est de créer une plateforme décentralisée dédiée à l'émission, à la gestion et au trading d'actifs numériques, alliant confidentialité, scalabilité et simplicité d'utilisation pour répondre aux divers besoins des applications liées aux actifs numériques.













Tari repose sur une architecture à deux niveaux :





Minotari (XTM) : la couche de base est une blockchain Proof-of-Work (PoW) qui assure la sécurité du réseau et la protection de la vie privée.

Réseau Ootle (XTR) : construit au-dessus de Minotari, ce niveau gère l'émission et l'administration des actifs numériques avec une logique d'actifs avancée et la prise en charge des smart contracts.





Cette structure permet à Tari de garantir la sécurité à la base tout en assurant une flexibilité fonctionnelle au niveau applicatif.









Tari est basé sur le protocole Mimblewimble, garantissant la confidentialité par défaut : les montants et les adresses des transactions sont dissimulés. Le protocole intègre également une table de hachage distribuée (DHT) et le réseau Tor pour une communication anonyme et résistante à la censure.









Tari s'engage à offrir une expérience conviviale. L'application Tari Universe permet aux utilisateurs de miner facilement, de gérer leurs actifs et d'accéder à diverses fonctionnalités. En parallèle, Tari propose le portefeuille mobile Aurora, disponible sur Android et iOS, pour une gestion simple et fluide des actifs numériques à tout moment et en tout lieu.













Tari utilise deux tokens aux fonctions distinctes :





Minotari (XTM) : token natif de la couche de base, utilisé pour sécuriser le réseau et activer les incitations.

Tari Token (XTR) : émis via un mécanisme de combustion (burn) de XTM à un ratio de 1:1. Il sert aux opérations sur le réseau d'actifs numériques de Tari (DAN) : émission de NFT, billets d'événement, objets de jeux, etc.





Ce modèle garantit une base sécurisée tout en assurant de la flexibilité au niveau applicatif. Le mécanisme de burn permet aussi de réguler l'offre et de limiter l'inflation.









XTM a une offre maximale fixe de 21 milliards de tokens et suit un calendrier d'émission dégressive exponentielle. Environ 27,8 ans après le lancement, l'émission annuelle se stabilise à 1 % de l'offre totale sous forme d'émission résiduelle, afin de récompenser continuellement les mineurs et de sécuriser le réseau. Lors du lancement, 30 % des tokens XTM ont été pré-minés et répartis comme suit : 5 % pour les incitations communautaires, 9 % pour le financement des infrastructures, 4 % pour les récompenses des contributeurs et 12 % pour les premiers participants. Ces allocations sont soumises à des périodes de blocage et des calendriers d'acquisition pour garantir un engagement à long terme.









XTR est étroitement lié à XTM. Pour utiliser des fonctionnalités sur la couche 2, les utilisateurs doivent brûler du XTM à un ratio 1:1 pour obtenir du XTR. Les frais de transaction sur le réseau Ootle sont partiellement brûlés et partiellement redistribués aux validateurs. Tari utilise un Turbine Model et un algorithme Throttle pour réguler dynamiquement le taux de burn et maintenir un ancrage souple entre XTM et XTR.









Avec son positionnement unique, ses fonctionnalités puissantes et sa tokenomique bien pensée, le projet Tari ouvre de nouvelles perspectives dans l'univers de la blockchain. En abaissant la barrière d'entrée au mining, en proposant des ressources éducatives riches et en adoptant un modèle économique innovant, Tari a suscité un large intérêt et une participation active. Alors que les actifs numériques poursuivent leur évolution, Tari est bien placé pour jouer un rôle central dans l'économie numérique de demain, en tant qu'infrastructure essentielle pour la gestion d'actifs.





