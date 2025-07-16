Qu'est-ce que StakeStone (STO) ? Une analyse approfondie sur la manière dont cette plateforme de liquidité inter-chain optimise le rendement





Sur le marché des cryptomonnaies, la liquidité et le rendement sont souvent considérés comme des objectifs contradictoires. Cependant, StakeStone propose une solution innovante en tant qu'infrastructure de liquidité inter-chain qui utilise son token natif STO pour résoudre ce compromis. Il parvient à atteindre à la fois une liquidité élevée et des rendements optimisés. Cet article explore les caractéristiques clés de StakeStone et la manière dont il redéfinit la liquidité dans l'espace des actifs numériques.









StakeStone est une infrastructure de liquidité inter-chain à la pointe de la technologie qui introduit STO et SBTC, deux actifs représentant des versions liquides de ETH et BTC. Grâce au soutien d’un réseau de staking dynamique, elle résout le conflit entre les actifs bloqués et la liquidité rencontrée dans les modèles de staking traditionnels. La plateforme propose trois principaux actifs liquides :

STONE ETH : Un ETH liquide générateur de rendement.

SBTC : Un actif BTC liquide omnichain.

STONEBTC : Une version BTC génératrice de rendement.





Contrairement à d'autres protocoles de staking, StakeStone permet aux utilisateurs de retirer leurs fonds à tout moment, sur n'importe quelle blockchain prise en charge, sans période de verrouillage, atteignant ainsi une véritable liquidité inter-chain.









StakeStone propose des solutions innovantes à quatre principaux problèmes du marché des cryptomonnaies :

1）Le compromis entre verrouillage des actifs et liquidité : Le staking traditionnel force les utilisateurs à choisir entre générer des rendements ou maintenir la liquidité. StakeStone permet de combiner les deux.

2）Liquidité fragmentée : Il agrège divers pools de LRT, simplifiant ainsi l'expérience utilisateur.

3）Défis pour les chaînes Layer 2 et compatibles avec EVM : StakeStone aide les L2 émergentes et blockchains à attirer la liquidité en ETH.

4）Complexité de l'intégration pour les développeurs : Il simplifie le processus d'intégration des tokens de restaking liquides (LRTs).





Depuis le lancement de son testnet en juillet 2023, StakeStone a réalisé des avancées significatives, notamment plus de 310,000 ETH (environ 870 millions de dollars) en valeur totale verrouillée (TVL), 96,000 utilisateurs enregistrés, et une intégration réussie avec plus de 10 protocoles.









En tant que token de gouvernance natif de l'écosystème StakeStone, STO remplit plusieurs fonctions :

1）Gouvernance : Les détenteurs peuvent voter sur des propositions majeures influençant le développement de la plateforme.

2）Rendements boostés : Le verrouillage des STO permet d'obtenir des veSTO, débloquant des avantages de rendement plus élevés.

3）Mécanisme de réinitialisation saisonnière : Garantit une gouvernance équitable en évitant que les détenteurs à long terme dominent les propositions.

4）Accès aux actifs de réserve via le swap et burn : Offre une valeur durable aux détenteurs de STO.

5）Interopérabilité inter-chain : Utilisable sans effort sur plusieurs blockchains.

6）Efficacité accrue du capital : Permet de générer des revenus passifs tout en maintenant la liquidité.





Les applications de StakeStone incluent STONE-Fi (un marché de liquidité inter-chain), LiquidityPad (une plateforme de lancement de liquidité inter-chain), et Stone.Pay (une solution de paiement DeFi innovante), offrant aux utilisateurs des outils complets pour la gestion de la liquidité.









Comparé aux services de staking liquide comme Lido et Rocket Pool, StakeStone présente plusieurs avantages clés :

1）Solution inter-chain complète : Combine le staking liquide, l'interopérabilité inter-chain et l'optimisation des rendements.

2）Support multi-actifs : Prend en charge à la fois ETH et BTC, offrant des options de liquidité diversifiées.

3）Architecture modulaire : Permet un ajustement flexible des stratégies sous-jacentes sans impacter les actifs STONE des utilisateurs.

4）Expérience inter-chain fluide : Accédez et utilisez des actifs sur plusieurs chaînes tout en conservant le rendement sous-jacent.

5）Stratégies de rendement optimisées : Maximise automatiquement les rendements sans nécessiter de gestion active de l'utilisateur.

6）Intégration approfondie de l'écosystème : Partenariats stratégiques avec des écosystèmes émergents tels que Berachain, Linea, Monad et Plume.

7）Modèle de gouvernance innovant : Utilise une gouvernance basée sur des gauges avec des réinitialisations saisonnières pour garantir un processus de prise de décision équitable.









StakeStone redéfinit la liquidité dans le monde des cryptomonnaies grâce à son infrastructure innovante inter-chain. En combinant l'accès à la liquidité avec l'optimisation des rendements, STO et SBTC offrent une valeur inégalée aux utilisateurs. À mesure que la DeFi continue de s'étendre sur plusieurs chaînes, StakeStone est en bonne position pour jouer un rôle clé dans la connexion des écosystèmes blockchain.



