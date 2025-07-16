Qu'est-ce que Space and Time (SXT) ? Restructurer l'écosystème de stockage et de calcul des données blockchain

Dans l'écosystème blockchain, le stockage et le traitement des données ont longtemps été des goulets d'étranglement limitant l'évolutivité et le développement des applications. Alors que les applications décentralisées ( dApps ) et les contrats intelligents continuent de se multiplier, la nécessité d'une infrastructure de données blockchain efficace, sécurisée et scalable devient de plus en plus pressante. Space and Time (SXT) a été conçu pour relever ce défi en créant une plateforme de données Web3 haute performance, scalable et alimentée par des preuves Zero-Knowledge (ZK). Le protocole offre des capacités robustes de stockage, de requête et d'analyse de données, spécialement conçues pour les applications décentralisées. Grâce à sa pile technologique innovante, Space and Time permet des requêtes en temps réel et un traitement efficace des données blockchain, offrant un support d'infrastructure sans précédent pour les développeurs travaillant dans l'écosystème décentralisé.





Space and Time intègre le premier coprocesseur Zero-Knowledge compatible SQL (ZK Coprocessor), permettant des requêtes de données efficaces et vérifiables directement au sein des contrats intelligents blockchain. Ses principales fonctionnalités incluent :





Requêtes SQL avec preuves ZK : Les développeurs peuvent envoyer des requêtes SQL via des contrats intelligents, et Space and Time vérifie et renvoie les résultats en utilisant des preuves Zero-Knowledge, garantissant à la fois précision et confidentialité.

Temps de réponse en dessous de la seconde : Le ZK Coprocessor génère des preuves à chaque cycle de bloc, permettant des interactions en temps réel et surmontant les barrières traditionnelles de latence et de coût des blockchains.

Support des données cross-chain : Au-delà des opérations sur une seule chaîne, la plateforme prend en charge la vérification des données cross-chain, facilitant l'interopérabilité entre divers écosystèmes blockchain.









Space and Time propose également une plateforme de données décentralisée qui indexe et interroge les données blockchain sur plusieurs réseaux. Les développeurs peuvent accéder à des données blockchain en temps réel via l'API Web3 Data, couvrant les principales chaînes comme Ethereum, ZKsync, Bitcoin, Polygon, Sui et Avalanche.





Accès en temps réel aux données : Les développeurs peuvent récupérer des données indexées en direct depuis diverses chaînes, simplifiant le développement des applications décentralisées riches en données.

Réduction des hypothèses de confiance : Toutes les requêtes sont validées via le ZK Coprocessor, garantissant l'intégrité et la sécurité des données sans dépendre d'intermédiaires centralisés.

Intégration avec Chainlink : L'intégration native avec Chainlink permet la transmission fluide des résultats de requêtes vérifiées on-chain, renforçant la transparence et la confiance dans les écosystèmes dApps.









AI Studio est un outil révolutionnaire au sein de Space and Time qui permet aux développeurs de générer des requêtes SQL et des tableaux de bord de données en utilisant des commandes en langage naturel. Qu'il s'agisse de requêtes de base ou d'analyses de données complexes, AI Studio automatise la génération et la visualisation des requêtes SQL.





Prompt-to-SQL : Avec des commandes simples en langage naturel, les utilisateurs peuvent générer des requêtes SQL complexes sans avoir besoin de connaissances techniques approfondies, réduisant ainsi considérablement la barrière à l'entrée.

Tableaux de bord automatisés : AI Studio crée également des tableaux de bord à partir des résultats des requêtes, aidant les développeurs à interpréter rapidement les données et à prendre des décisions éclairées.













Space and Time est conçu pour maximiser l'efficacité du traitement des données, répondant aux défis courants de stockage et de calcul des applications blockchain. En séparant le stockage des données du calcul et en adoptant des mécanismes de calcul off-chain, Space and Time offre des vitesses de traitement des données nettement plus rapides que les systèmes blockchain traditionnels.









Conçu pour être scalable, Space and Time peut prendre en charge une large gamme de cas d'utilisation, des petites dApps aux systèmes d'entreprise à grande échelle. À mesure que le volume de données augmente, la plateforme maintient des performances élevées en étendant les nœuds et en optimisant les méthodes de stockage et de calcul, garantissant ainsi sa capacité à répondre à la demande croissante.









Space and Time intègre des technologies de sécurité avancées, notamment le chiffrement résistant aux ordinateurs quantiques et les preuves Zero-Knowledge, pour sécuriser les données pendant leur stockage, leur calcul et leur transmission. Grâce aux preuves ZK, la plateforme peut valider l'exactitude des données sans les révéler, garantissant à la fois la confidentialité et la sécurité des applications décentralisées.









L'architecture robuste de Space and Time le rend applicable à un large éventail de secteurs décentralisés. Voici quelques cas d'utilisation représentatifs :









Dans le domaine de la DeFi, Space and Time soutient les échanges décentralisés (DEX), les protocoles de prêt et les marchés de produits dérivés avec un stockage de données efficace et une capacité de calcul robuste. Son architecture à faible latence et haut débit permet des oracles de prix en temps réel, des solutions de gestion des risques et des optimisations de liquidité pour les applications DeFi.









Space and Time offre des capacités puissantes de stockage et de traitement des données pour les secteurs des NFTs et du metaverse, aidant les développeurs à gérer d'importants volumes de données d'actifs numériques. La plateforme prend également en charge les interactions de données cross-chain, offrant des services de données fluides pour les applications NFT multi-chain et le développement de mondes virtuels.









En tirant parti des capacités de calcul et des données on-chain de Space and Time, les entreprises peuvent atteindre une gestion des chaînes d'approvisionnement plus transparente et traçable. La plateforme permet à plusieurs parties prenantes de partager et de traiter les données de la chaîne d'approvisionnement de manière sécurisée et efficace, améliorant ainsi la visibilité et l'efficacité opérationnelle sur l'ensemble de la chaîne.









Pour les cas d'utilisation de niveau entreprise, Space and Time fournit un cadre de stockage et de calcul des données hautement scalable, capable de traiter et d'analyser les données en temps réel à grande échelle. Que ce soit pour le stockage, l'analyse ou les tâches de calcul en direct, la plateforme offre un support fiable et performant, adapté aux besoins des entreprises.









Space and Time redéfinit le paysage du traitement des données blockchain grâce à sa plateforme de stockage et de calcul décentralisée innovante. En intégrant de manière fluide le calcul off-chain, le stockage efficace des données et des technologies sécurisées résistantes aux ordinateurs quantiques, Space and Time surmonte non seulement les limitations des blockchains actuelles, mais fournit également une infrastructure robuste pour les applications décentralisées.



