À mesure que l'adoption du Web3 s'accélère, les réseaux traditionnels de couche 1 (L1) subissent une pression croissante face aux exigences des transactions à haut débit et des applications décentraliÀ mesure que l'adoption du Web3 s'accélère, les réseaux traditionnels de couche 1 (L1) subissent une pression croissante face aux exigences des transactions à haut débit et des applications décentrali
Apprentissage/Zone des tokens tendance/Présentation du projet/Qu'est-ce q...performance

Qu'est-ce que SOON ? Une solution de Rollup SVM pour construire un écosystème cross-chain haute performance

16 juillet 2025MEXC
0m
Partager sur
#Basique
SOON
SOON$0.8827+0.27%
SolanaVM
SVM$0.0004-15.78%
ME
ME$0.4798+4.39%
CROSS
CROSS$0.1389-1.89%
Eclipse
ES$0.09918+0.58%

À mesure que l'adoption du Web3 s'accélère, les réseaux traditionnels de couche 1 (L1) subissent une pression croissante face aux exigences des transactions à haut débit et des applications décentralisées complexes. Si des solutions de scaling de couche 2 (L2) comme Optimism ou zkSync ont vu le jour pour y répondre, leur dépendance à l'Ethereum Virtual Machine (EVM) limite souvent leur performance et leur scalabilité.

SOON propose une approche radicalement nouvelle : intégrer la Solana Virtual Machine (SVM) dans une architecture de couche 2. Cette solution innovante permet d'atteindre des performances bien supérieures, avec une latence réduite, une scalabilité accrue et une exécution rapide, ouvrant la voie à la prochaine génération d'écosystèmes décentralisés interopérables.

1. Qu'est-ce que SOON ?


SOON est une solution de Rollup haute performance construite sur la Solana Virtual Machine (SVM). Elle vise à résoudre les défis de scalabilité, d'interopérabilité et d'expérience utilisateur grâce à une architecture modulaire. Contrairement à d'autres solutions limitées à l'écosystème Solana, SOON apporte son environnement d'exécution performant à d'autres blockchains de couche 1 telles qu'Ethereum ou BNB Chain, offrant aux développeurs une plateforme cross-chain facile à déployer.

2. Produits phares de SOON


SOON repose sur trois composants principaux :

  • Mainnet SOON : un réseau de couche 2 généraliste sur Ethereum utilisant une SVM découplée comme couche d'exécution.
  • Stack SOON : un ensemble d'outils d'infrastructure pour déployer des solutions SVM sur n'importe quelle blockchain de couche 1.
  • InterSOON : un protocole de messagerie cross-chain basé sur Hyperlane, permettant des interactions fluides entre blockchains.

3. Fonctionnalités clés de SOON


3.1 Architecture SVM découplée


La grande innovation de SOON réside dans son framework SVM découplé. Alors que la SVM est habituellement intégrée de manière native à la blockchain Solana, SOON l'extrait et la transforme en composant modulaire autonome. Cela permet aux développeurs de déployer et d'exécuter des applications basées sur la SVM sur d'autres blockchains compatibles, bien au-delà de Solana. Ce découplage accroît la polyvalence de la SVM et facilite une interopérabilité inter-chain fluide.

3.2 Traitement parallèle haute performance


Grâce aux capacités de traitement parallèle de la SVM, SOON propose un débit élevé et une latence réduite. Cela en fait une solution idéale pour les applications gourmandes en performance, comme la DeFi, le gaming ou encore l'IA.

3.3 Interopérabilité cross-chain


Alimenté par le protocole InterSOON, SOON garantit une communication transparente entre les blockchains via le protocole InterSOON. Que ce soit entre le mainnet de SOON, stack SOON ou d'autres blockchains de couche 1, InterSOON permet un échange fluide, assurant une expérience utilisateur homogène à travers plusieurs écosystèmes. Cela renforce la flexibilité, la scalabilité et contribue à un Web3 plus connecté.

3.4 Architecture modulaire


SOON adopte une architecture modulaire reposant sur trois éléments clés :


  • Mainnet SOON : une solution de couche 2 performante et polyvalente
  • Stack SOON : des outils d'infrastructure pour déployer des réseaux SVM sur n'importe quelle couche 1
  • InterSOON : un protocole de messagerie cross-chain pour connecter les écosystèmes


Cette conception modulaire offre à SOON une grande flexibilité et une capacité d'adaptation aux besoins du marché, tout en simplifiant le déploiement et l'évolution de ses services.

4. Qu'est-ce que le token SOON ?


4.1 Présentation du token SOON


  • Nom du token : SOON
  • Offre initiale totale : 1 milliard
  • Taux d'inflation annuel : 3 %

4.2 Répartition du token


  • Communauté – 51 % : distribution équitable et récompenses pour les soutiens de long terme
  • Écosystème – 25 % : pour soutenir la croissance et les partenariats de l'écosystème
  • Airdrops & Liquidité – 8 % : pour attirer de nouveaux utilisateurs et alimenter la liquidité sur les plateformes
  • Fondation / Trésorerie – 6 % : pour garantir la durabilité du projet et couvrir les opérations
  • Équipe & contributeurs clés – 10 % : récompenses pour l'équipe fondatrice et les premiers contributeurs


4.3 Utilité du token


Gouvernance : les détenteurs peuvent participer aux décisions clés sur Mainnet SOON et Stack SOON, notamment en matière de mises à jour du protocole, d'allocation des ressources et de mécanismes d'incitation

Incitations à l'écosystème : le token soutient l'innovation en récompensant les développeurs et projets contribuant à l'écosystème

Staking : le staking de SOON contribue à la sécurité du réseau. Les stakers bénéficient d'un rendement annuel de 3 %

5. Comment acheter SOON sur MEXC


SOON propose une solution de couche 2 performante et scalable grâce à son architecture SVM découplée, ses capacités de traitement parallèle, sa compatibilité multi-chaînes et sa conception modulaire. Sa tokenomics innovante et sa gouvernance communautaire apportent un nouveau souffle à l'écosystème blockchain. Avec le soutien croissant des blockchains de couche 1 et la maturité technologique du projet, SOON est bien positionné pour une adoption plus large et un impact durable dans le Web3.


Le partenariat stratégique entre SOON et MEXC, exchange mondial de premier plan, offre un élan solide à cette trajectoire de croissance. Connue pour ses frais de trading réduits, sa rapidité d'exécution, la diversité de ses actifs et sa grande liquidité, MEXC est une plateforme de confiance pour les investisseurs du monde entier. Son soutien actif aux projets émergents en fait un terrain propice à l'innovation blockchain.

Actuellement, SOON est disponible en trading au comptant (Spot) et en contrats à terme (Futures) sur MEXC. Vous pouvez trader le token à frais ultra-réduits en suivant ces étapes :


1）Connectez-vous à l'application MEXC ou au site officiel
2）Tapez « SOON » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant ou les contrats à terme
3）Choisissez le type d'ordre, saisissez le montant et le prix souhaités, puis validez la transaction

En plus du trading au comptant, ne manquez pas l'événement airdrop de SOON via la page MEXC Airdrop+ — participez dès maintenant pour tenter de remporter des récompenses exclusives !

Clause de non-responsabilité : Les informations présentées dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre service connexe, et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un actif. MEXC Learn fournit ces données à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et investissez avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.

Articles populaires

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

Qu'est-ce que Recall ? Guide rapide des trois mécanismes clés du marché décentralisé des compétences en IA

TL;DRRecall utilise des mécanismes de marché décentralisés permettant à la communauté de déterminer quelles compétences en IA sont nécessaires, plutôt que de laisser ce pouvoir à un petit nombre de gr

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

Qu'est-ce que BIANRENSHENG (BINANCELIFE) ? D'un mème Internet à un phénomène crypto

TL;DR1) Étape clé atteinte : BINANCELIFE (BINANCELIFE) est devenu le tout premier memecoin chinois à faire ses débuts sur Binance, bouleversant les conventions du marché.2) Croissance explosive : En s

Articles connexes

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

Prix de l'indice, prix juste et dernier prix

1. Qu'est-ce que le prix de l'indice ?Le prix de l'indice correspond à la moyenne pondérée du prix de l'actif sous-jacent sur les principales plateformes de trading au comptant. Au fur et à mesure que

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Trading Démo des contrats à terme de MEXC : améliorez vos compétences sans risque

Dans les contrats à terme sur cryptomonnaies, développer ses compétences et ses stratégies implique souvent de risquer son capital réel. Beaucoup de débutants entrent sur le marché en direct sans prép

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Qu'est-ce que le mode unidirectionnel et le mode de couverture (Hedge mode) dans le trading des contrats à terme ?

Lors du trading des contrats à terme sur MEXC, un paramètre important souvent négligé est le mode de position. Celui-ci détermine si vous pouvez détenir simultanément des positions longues et courtes

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Guide complet sur le Take-Profit et le Stop-Loss dans le trading des contrats à terme : gestion des risques essentielle et conseils pratiques pour les débutants

Sur le marché des cryptomonnaies, les mouvements de prix peuvent être extrêmement volatils, et les profits ou pertes peuvent survenir en un instant. Pour les traders de contrats à terme, les ordres Ta

S'inscrire sur MEXC
Inscrivez-vous et recevez jusqu'à 10,000 USDT en bonus