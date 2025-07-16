Qu'est-ce que SOON ? Une solution de Rollup SVM pour construire un écosystème cross-chain haute performance

À mesure que l'adoption du Web3 s'accélère, les réseaux traditionnels de couche 1 (L1) subissent une pression croissante face aux exigences des transactions à haut débit et des applications décentralisées complexes. Si des solutions de scaling de couche 2 (L2) comme Optimism ou zkSync ont vu le jour pour y répondre, leur dépendance à l'Ethereum Virtual Machine (EVM) limite souvent leur performance et leur scalabilité.





SOON propose une approche radicalement nouvelle : intégrer la Solana Virtual Machine (SVM) dans une architecture de couche 2. Cette solution innovante permet d'atteindre des performances bien supérieures, avec une latence réduite, une scalabilité accrue et une exécution rapide, ouvrant la voie à la prochaine génération d'écosystèmes décentralisés interopérables.









SOON est une solution de Rollup haute performance construite sur la Solana Virtual Machine (SVM). Elle vise à résoudre les défis de scalabilité, d'interopérabilité et d'expérience utilisateur grâce à une architecture modulaire. Contrairement à d'autres solutions limitées à l'écosystème Solana, SOON apporte son environnement d'exécution performant à d'autres blockchains de couche 1 telles qu' Ethereum ou BNB Chain , offrant aux développeurs une plateforme cross-chain facile à déployer.









SOON repose sur trois composants principaux :





Mainnet SOON : un réseau de couche 2 généraliste sur Ethereum utilisant une SVM découplée comme couche d'exécution.

Stack SOON : un ensemble d'outils d'infrastructure pour déployer des solutions SVM sur n'importe quelle blockchain de couche 1.

InterSOON : un protocole de messagerie cross-chain basé sur Hyperlane, permettant des interactions fluides entre blockchains.













La grande innovation de SOON réside dans son framework SVM découplé. Alors que la SVM est habituellement intégrée de manière native à la blockchain Solana, SOON l'extrait et la transforme en composant modulaire autonome. Cela permet aux développeurs de déployer et d'exécuter des applications basées sur la SVM sur d'autres blockchains compatibles, bien au-delà de Solana. Ce découplage accroît la polyvalence de la SVM et facilite une interopérabilité inter-chain fluide.









Grâce aux capacités de traitement parallèle de la SVM, SOON propose un débit élevé et une latence réduite. Cela en fait une solution idéale pour les applications gourmandes en performance, comme la DeFi , le gaming ou encore l' IA









Alimenté par le protocole InterSOON, SOON garantit une communication transparente entre les blockchains via le protocole InterSOON. Que ce soit entre le mainnet de SOON, stack SOON ou d'autres blockchains de couche 1, InterSOON permet un échange fluide, assurant une expérience utilisateur homogène à travers plusieurs écosystèmes. Cela renforce la flexibilité, la scalabilité et contribue à un Web3 plus connecté.









SOON adopte une architecture modulaire reposant sur trois éléments clés :





Mainnet SOON : une solution de couche 2 performante et polyvalente

Stack SOON : des outils d'infrastructure pour déployer des réseaux SVM sur n'importe quelle couche 1

InterSOON : un protocole de messagerie cross-chain pour connecter les écosystèmes





Cette conception modulaire offre à SOON une grande flexibilité et une capacité d'adaptation aux besoins du marché, tout en simplifiant le déploiement et l'évolution de ses services.













Nom du token : SOON

Offre initiale totale : 1 milliard

Taux d'inflation annuel : 3 %









Communauté – 51 % : distribution équitable et récompenses pour les soutiens de long terme

Écosystème – 25 % : pour soutenir la croissance et les partenariats de l'écosystème

Airdrops & Liquidité – 8 % : pour attirer de nouveaux utilisateurs et alimenter la liquidité sur les plateformes

Fondation / Trésorerie – 6 % : pour garantir la durabilité du projet et couvrir les opérations

Équipe & contributeurs clés – 10 % : récompenses pour l'équipe fondatrice et les premiers contributeurs













Gouvernance : les détenteurs peuvent participer aux décisions clés sur Mainnet SOON et Stack SOON, notamment en matière de mises à jour du protocole, d'allocation des ressources et de mécanismes d'incitation





Incitations à l'écosystème : le token soutient l'innovation en récompensant les développeurs et projets contribuant à l'écosystème





Staking : le staking de SOON contribue à la sécurité du réseau. Les stakers bénéficient d'un rendement annuel de 3 %









SOON propose une solution de couche 2 performante et scalable grâce à son architecture SVM découplée, ses capacités de traitement parallèle, sa compatibilité multi-chaînes et sa conception modulaire. Sa tokenomics innovante et sa gouvernance communautaire apportent un nouveau souffle à l'écosystème blockchain. Avec le soutien croissant des blockchains de couche 1 et la maturité technologique du projet, SOON est bien positionné pour une adoption plus large et un impact durable dans le Web3.





Le partenariat stratégique entre SOON et MEXC, exchange mondial de premier plan, offre un élan solide à cette trajectoire de croissance. Connue pour ses frais de trading réduits, sa rapidité d'exécution, la diversité de ses actifs et sa grande liquidité, MEXC est une plateforme de confiance pour les investisseurs du monde entier. Son soutien actif aux projets émergents en fait un terrain propice à l'innovation blockchain.









Clause de non-responsabilité : Les informations présentées dans ce contenu ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou autre service connexe, et ne doivent pas être considérées comme une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un actif. MEXC Learn fournit ces données à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil d'investissement. Veuillez vous assurer de bien comprendre les risques liés et investissez avec prudence. MEXC n'est pas responsable des décisions d'investissement des utilisateurs.



