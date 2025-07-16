Reddio est une solution de mise à l’échelle de couche 2 (L2) basée sur Ethereum, conçue pour surmonter les limitations de scalabilité et d’efficacité computationnelle des blockchains traditionnelles eReddio est une solution de mise à l’échelle de couche 2 (L2) basée sur Ethereum, conçue pour surmonter les limitations de scalabilité et d’efficacité computationnelle des blockchains traditionnelles e
Qu'est-ce que Reddio ? Révolutionner la performance des couches 2 (L2) grâce au parallélisme et à l'accélération GPU

Reddio est une solution de mise à l’échelle de couche 2 (L2) basée sur Ethereum, conçue pour surmonter les limitations de scalabilité et d’efficacité computationnelle des blockchains traditionnelles en s’appuyant sur l’exécution parallèle et l’accélération GPU.

1. Contexte du projet


Avec l’évolution rapide de la technologie blockchain, les limites de performance sont devenues un frein majeur à son adoption massive. La machine virtuelle Ethereum (EVM), qui traite les transactions de manière séquentielle, peine à répondre aux besoins croissants des applications à fort débit, telles que la finance décentralisée (DeFi), le jeu blockchain et l’intelligence artificielle (IA). Reddio apporte une réponse révolutionnaire à ce défi.

Reddio vise à résoudre les goulets d’étranglement rencontrés par l’EVM lors du traitement des transactions. En introduisant l’exécution parallèle et l’accélération GPU, il améliore considérablement le débit et l’efficacité de la blockchain, offrant ainsi une infrastructure robuste pour les applications haute performance dans la DeFi, le gaming et les solutions propulsées par l’IA.

2. Points technologiques clés


2.1 Architecture EVM parallèle


Reddio propose une architecture d’exécution parallèle qui permet de traiter plusieurs transactions d’un même bloc simultanément sur plusieurs threads. Cela permet de tirer parti des serveurs multicœurs pour augmenter le débit et réduire les coûts de transaction.

2.2 Accélération GPU compatible CUDA


Reddio a développé une version de l’EVM compatible CUDA (CuEVM), capable de traduire les opcodes EVM en instructions CUDA. En exploitant la puissance du calcul parallèle sur GPU, Reddio atteint une efficacité de traitement exceptionnelle.

2.3 Modular Architecture


Construite sur le framework Yu (en Golang), Reddio adopte une architecture modulaire permettant l’intégration flexible de différentes machines virtuelles, couches de disponibilité des données et mécanismes de consensus. Les développeurs peuvent ainsi personnaliser leur environnement d’exécution selon leurs cas d’usage, tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées telles que la résistance au MEV, la disponibilité des données et un consensus haute performance. Cette conception assure à la fois scalabilité et compatibilité totale avec l’écosystème Ethereum.

3. Qu’est-ce que le token RDO ?


3.1 Informations de base sur le token RDO


  • Nom du token : RDO
  • Offre totale : 10 milliards de RDO

3.2 Répartition du token RDO


La stratégie de distribution des tokens de Reddio cherche à équilibrer décentralisation, croissance de l’écosystème, incitations aux parties prenantes et durabilité à long terme. La répartition est la suivante :
  • Communauté : 8,00 %
  • Sécurité et incitations réseau : 25,00 %
  • Croissance de l’écosystème : 22,76 %
  • Trésorerie : 6,96 %
  • Contributeurs : 21,80 %
  • Investisseurs stratégiques : 15,48 %


3.3 Utilité du token RDO


RDO est le token utilitaire natif de l’écosystème Reddio. Il constitue le moteur économique qui alimente les opérations du réseau, incite à la participation communautaire et soutient la stabilité globale du réseau. Il est utilisé pour le paiement des frais de transaction, les récompenses de staking, la participation des validateurs, les droits de vote dans la gouvernance communautaire et les initiatives de croissance de l’écosystème.

4. Comment acheter du RDO sur MEXC


Reddio révolutionne les performances de l’écosystème Ethereum grâce à son architecture innovante d’exécution parallèle et sa technologie d’accélération GPU. Le lancement de son token natif, RDO, marque une nouvelle étape dans le développement du projet. Que vous soyez développeur ou investisseur, Reddio propose une solution de couche 2 (L2) haute performance qui mérite toute votre attention. À mesure que l’écosystème continue de croître, Reddio est en passe de devenir une infrastructure clé pour les applications Web3 de nouvelle génération, favorisant l’adoption massive de la blockchain.


RDO est désormais listé sur la plateforme MEXC, où vous pouvez trader des tokens avec des frais ultra-bas.


1）Ouvrez l’application MEXC ou connectez-vous sur le site officiel
2）Recherchez le nom du token « RDO » dans la barre de recherche et sélectionnez le trading au comptant (Spot) ou les contrats à terme (Futures)
3）Choisissez le type d’ordre, saisissez le montant, le prix, et finalisez la transaction


Vous pouvez également visiter la page Airdrop+ de MEXC pour participer aux événements de dépôt et de trading de RDO et tenter de remporter des récompenses généreuses !

Clause de non-responsabilité : ces informations ne constituent pas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité ou tout autre service connexe, ni une incitation à acheter, vendre ou conserver un quelconque actif. MEXC Learn fournit des informations à titre de référence uniquement et ne constitue pas un avis d’investissement. Veuillez bien comprendre les risques encourus et faire preuve de prudence. MEXC décline toute responsabilité concernant les décisions d’investissement des utilisateurs.

