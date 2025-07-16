Qu'est-ce que Redacted Coin (RDAC) ? Un nouveau moteur au service d'un écosystème Web3 + IA diversifié

À mesure que le Web3 entre dans une nouvelle phase d'intégration multi-chain et multi-scénarios, Redacted Coin (RDAC) construit un écosystème innovant couvrant la DeFi, l'intelligence artificielle (IA), la SocialFi, les paiements, le gaming et les NFT. Grâce à un modèle composite associant accélérateur, matrice d'applications et économie des données, Redacted transforme l'activité réelle des utilisateurs en valeur on-chain, ouvrant ainsi de nouvelles voies de croissance pour le Web3.









Redacted Coin est une plateforme mondiale d'accélération pour les start-ups Web3, fondée sur un modèle à double moteur axé à la fois sur l'utilité et la croissance des utilisateurs. Contrairement aux plateformes traditionnelles centrées sur un seul projet, Redacted Coin développe une matrice écosystémique composée de produits diversifiés, visant à réduire les barrières d'entrée dans le Web3 pour les utilisateurs tout en offrant aux développeurs un accompagnement complet en matière de trafic, financement et technologie.





Son token natif, RDAC , constitue le token utilitaire central de l'écosystème, permettant la gouvernance, l'accès aux fonctionnalités, et servant de support principal pour les interactions utilisateur telles que le trading, le staking, les airdrops et la contribution de données.









Redacted a lancé plusieurs produits d'application ayant déjà suscité un certain intérêt sur le marché, couvrant des secteurs stratégiques comme le gaming blockchain, l'IA, le trading, les paiements, les NFT et les plateformes sociales. Les principales plateformes comprennent :





RampX : une plateforme cross-chain sans frais de gas, offrant une expérience de transfert d'actifs rapide, fluide et sécurisée.

iAgent : un système de jeu on-chain combinant formation de données visuelles et moteurs IA – la première plateforme Web3 AI + DePIN au monde.

Mintify : un terminal de trading haute performance pour les actifs numériques, avec un volume de trading total dépassant 25 millions de dollars.

FlashX : un bot de trading de cryptomonnaie basé sur Twitter (X), intégrant des stratégies IA et supportant le trading multi-actifs, avec plus de 18,5 millions de dollars de volume.

Maxis : une plateforme NFT gamifiée avec un volume total de 96 millions $.

Swipooor : un « Tinder Crypto » fusionnant GameFi et SocialFi, permettant aux utilisateurs de socialiser tout en gagnant.

BipTap : une infrastructure bancaire crypto regroupant plus de 200 000 utilisateurs et traitant plus de 120 millions de dollars par mois.

PG Capital : une plateforme communautaire de capital-risque Web3, permettant aux utilisateurs de participer au financement et à la gouvernance de projets en phase précoce.





Ces produits apportent une réelle utilité aux utilisateurs tout en générant une demande concrète pour le RDAC au sein de l'écosystème.









Le modèle économique du RDAC repose sur une boucle fermée « utiliser → récompenser → réutiliser », enrichie par une innovation : le staking comportemental.

Avantages multi-plateformes : détenir ou utiliser du RDAC donne accès à des avantages à travers l'écosystème (réductions, airdrops, accès exclusifs).

Système par paliers : les niveaux d'utilisateur augmentent en fonction du volume staké et de l'activité, débloquant des opportunités de gains accrues.

Valorisation des données on-chain : les comportements utilisateur (trading, interactions, soumission de données) sont transformés en actifs de données stakés, donnant droit à des récompenses. Cela incarne la philosophie du « la contribution vaut de la valeur ».





L'offre maximale de RDAC est de 1 milliard de tokens, répartis comme suit :









Répartition Catégorie Description 26,66 % Écosystème Pour le développement, l'incubation de produits, les incitations développeurs et l'infrastructure. 25,00 % Communauté Attribué aux membres de la communauté afin d'encourager leur participation et leurs contributions, partiellement distribué via des airdrops et d'autres moyens. 13,00 % Contributeurs Attribué aux contributeurs principaux et aux développeurs en récompense de leur travail sur le projet. 11,30 % Seed Round Attribué aux investisseurs de la première heure pour soutenir le développement initial du projet. 6,00 % Liquidité Utilisé pour fournir de la liquidité sur les plateformes d'échange et assurer la circulation du token. 5,00 % Conseillers Attribué à l'équipe de conseillers du projet en reconnaissance de leur accompagnement stratégique. 4,54 % Angel Round Attribué aux investisseurs providentiels pour soutenir la phase de lancement du projet. 4,30 % Vente publique 1,41 % déverrouillé lors du TGE, avec une période de blocage d'un mois, suivie d'un déblocage linéaire sur 2 mois. 4,20 % Vente privée

0,83 % déverrouillé lors du TGE, avec une période de blocage d'un mois, suivie d'un déblocage linéaire sur 9 mois.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures, et Manifold Trading. Redacted définit sa tokenomics comme suit : « plus vous utilisez, plus vous gagnez », afin d'encourager l'engagement et l'accumulation de valeur. Selon les informations publiques, Redacted a mené à bien deux levées de fonds majeures, soutenues par des institutions de renom telles que, et





Tour de financement d'amorçage (seed round) : en juin 2024, Redacted a : en juin 2024, Redacted a levé 10 millions $ lors d'un tour d'amorçage (seed round) dirigé par The Spartan Group, avec la participation de Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures et d'autres investisseurs.

Vente publique : en mars 2025, Redacted a levé 3 millions $ grâce à une vente publique de tokens.

Le financement total de ces deux levées s'élève à 13 millions de dollars, principalement destiné à soutenir le développement et l'expansion de l'écosystème Redacted.









Redacted ne se positionne ni comme un simple token de plateforme, ni comme un simple token de gouvernance. C'est un système économique multidimensionnel construit autour de produits réels et des besoins utilisateurs, visant à résoudre deux problèmes majeurs des projets Web3 : manque d'utilisateurs et absence de revenus réels. En réinjectant les revenus générés dans la valeur du RDAC et en s'appuyant sur les données comportementales des utilisateurs pour identifier les profils à fort potentiel, Redacted construit un modèle de croissance organique. Il vise à réunir institutions et particuliers sur une plateforme combinant utilité et rentabilité, et à faire tomber les barrières entre investissement et application. Redacted Coin ambitionne de devenir un réseau collaboratif d'actifs fondé sur les applications dans l'univers Web3 : relier développeurs, utilisateurs, capitaux et données, dans une dynamique durable de croissance décentralisée.









RDAC n'est pas un projet isolé, mais le symbole d'un nouvel écosystème fondé sur des cas d'usage concrets, des applications multiples et des incitations par les données. Investisseur, développeur ou simple utilisateur, chacun peut y trouver des voies claires de participation et de création de valeur. Alors que le Web3 se dirige vers une croissance axée sur les applications, la matrice multi-chain de Redacted et son système d'incitation pourraient constituer une porte d'entrée stratégique pour la prochaine phase haussière du marché des cryptomonnaies.





1) Connectez-vous à l'application ou au site officiel de MEXC.

2) Recherchez « RDAC » dans la barre de recherche et sélectionnez le marché au comptant (Spot) ou des contrats à terme (Futures).

3) Choisissez le type d'ordre, entrez le montant, le prix, etc., puis exécutez l'opération.









Vous pouvez également participer à la campagne d'airdrop RDAC sur la page de l' Airdrop+ de MEXC pour gagner davantage de récompenses.



