Qu'est-ce que Privasea AI ? Une force émergente qui redéfinit la sécurité de l'intelligence artificielle grâce à l'informatique confidentielle

Avec le développement rapide de l'intelligence artificielle (IA), la confidentialité et la sécurité des données deviennent des défis urgents. Les modèles d'IA traditionnels nécessitent l'accès à des textes en clair pour l'entraînement et l'inférence, ce qui augmente le risque de fuite d'informations sensibles. Pour répondre à ce problème, Privasea AI a été conçu pour éliminer les silos de données grâce à une technologie innovante de calcul confidentiel, garantissant une protection renforcée de la confidentialité et de la sécurité des opérations IA.









Privasea est un réseau d'intelligence artificielle décentralisé qui exploite la technologie de chiffrement homomorphe complet (FHE). Cette approche permet d'effectuer des calculs directement sur des données chiffrées tout en garantissant une confidentialité totale tout au long du processus. Grâce au FHE, Privasea facilite la circulation de la valeur des données et fournit des ressources de calcul distribuées pour les opérations d'IA, créant ainsi un environnement sécurisé et efficace pour le calcul préservant la confidentialité.













HESea est le cœur de Privasea, intégrant des implémentations haute performance des principaux schémas de chiffrement entièrement homomorphe (FHE), tels que TFHE, CKKS, BGV et BFV. Cette bibliothèque open source offre aux développeurs des outils pour effectuer des opérations arithmétiques et logiques sur la base des données chiffrées, tout en améliorant considérablement les performances des calculs grâce à des optimisations comme le regroupement et le traitement par lots des textes chiffrés.









Le Privasea API repose sur la bibliothèque HESea et offre un ensemble complet de protocoles de développement et d'outils, permettant aux développeurs de créer des applications d'IA axées sur la confidentialité. Grâce à cette API, les développeurs peuvent facilement intégrer la technologie FHE dans leurs systèmes ou produits afin d'effectuer des opérations telles que le chiffrement des données, l'inférence de modèles, l'entraînement et d'autres fonctions associées.









Privanetix est le réseau de calcul de Privasea, composé de plusieurs nœuds décentralisés qui exécutent des tâches de calcul sur des données chiffrées. En répartissant les tâches et en collaborant, ce réseau améliore l'évolutivité du système et sa tolérance aux pannes, tout en empêchant efficacement la fuite d'informations sensibles.









Pour gérer et motiver les nœuds de calcul, Privasea propose une suite dédiée de contrats intelligents. Cette suite supervise le fonctionnement du réseau Privanetix, garantissant une collaboration fluide entre les nœuds. Elle met également en place des mécanismes d'incitation afin d'encourager davantage de nœuds à rejoindre le réseau de calcul, améliorant ainsi les performances globales.













Privasea a développé un écosystème riche d'applications qui inclut sans s'y limiter :





1) ImHuman : une application utilisant des mécanismes d'authentification biométrique et chiffrée pour générer des NFTs d'identité humaine sur la blockchain, afin de lutter contre les bots sur les plateformes sociales.

2) BotOr_NotABot : un outil de vérification de l'authenticité des utilisateurs, largement déployé dans les écosystèmes DeFi, sociaux et DAO.

3) DeepSea: une couche d'infrastructure sécurisée garantissant le fonctionnement des agents IA tout en prévenant toute fuite d'informations sensibles.









PRAI est le token utilitaire natif de l'écosystème Privasea, utilisé dans DeepSea et ImHuman. Vous pouvez utiliser PRAI pour payer des services d'IA qui protègent la vie privée, comme le calcul sécurisé sur données chiffrées, l'exécution de modèles d'IA et l'activation d'agents IA personnalisés. PRAI permet aussi de régler les frais de transaction, de participer au staking et à la gouvernance, et d'alimenter les services de vérification humaine dans l'application ImHuman.









Nom du token : Privasea AI PRAI (PRAI)

Offre totale : 1 000 000 000 PRAI









La distribution des tokens PRAI est la suivante :





Allocation Pourcentage Minage 1 30,00 % Investisseurs 13,45 % Marketing et Communauté 12,97 % Réserve 10,05 % Contributeurs précoces 9,04 % Équipe 8,00 % Minage 2 5,00 % Liquidité 4,00 % Airdrops futurs 3,00 % Portefeuille Binance IDO 2,00 % Marketing et Communauté 2 2,00 % Stratégique 0,50 %













Privasea AI est une infrastructure révolutionnaire de calcul confidentiel, exploitant le chiffrement entièrement homomorphe (FHE) pour permettre aux modèles d'IA de fonctionner sur des données chiffrées sans nécessiter de déchiffrement. Cette technologie répond aux défis majeurs de confidentialité des applications d'IA actuelles tout en réduisant considérablement les barrières pour les développeurs et les utilisateurs finaux souhaitant adopter une IA préservant la confidentialité.





Dans son expansion rapide, Privasea AI s'est associé à MEXC, une plateforme d'échange mondiale de premier plan, offrant une forte dynamique de croissance. Avec ses frais ultra-faibles, un trading rapide, une couverture d'actifs complète et une liquidité profonde, MEXC a gagné la confiance des investisseurs à l'échelle mondiale. Son engagement envers les projets émergents et son soutien actif en font un incubateur idéal pour les tokens de haute qualité.









