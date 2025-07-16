Qu'est-ce que Paradise Tycoon ? Guide complet sur le token MOANI et l'économie du jeu









1) Paradise Tycoon est un jeu multijoueur en monde ouvert dans un métavers où les joueurs peuvent construire leurs propres îles, interagir socialement, échanger des actifs, et profiter d'une expérience immersive de type tycoon. est un jeu multijoueur en monde ouvert dans un métavers où les joueurs peuvent construire leurs propres îles, interagir socialement, échanger des actifs, et profiter d'une expérience immersive de type tycoon.

2) L'économie du jeu est centrée sur le token MOANI, avec tous les actifs du jeu représentés sous forme de NFTs, permettant une propriété et un échange on-chain des îles, décorations, skins de personnages, et bien plus encore.

3) Paradise Tycoon propose un modèle « play-and-earn (Jouer et Gagner )» facilitant l'intégration des nouveaux joueurs, ce qui abaisse considérablement la barrière d'entrée pour le gaming Web3.

4) Le jeu est développé par Empires Not Vampires, un studio finlandais de premier plan, doté d'une équipe expérimentée avec plusieurs années dans le développement AAA et une expertise en blockchain.

5) Paradise Tycoon dispose d'une feuille de route claire, visant une expansion mondiale en 2025 et la création d'une économie métavers dirigée par la communauté.





Alors que le gaming blockchain ( GameFi ) et le métavers continuent d'évoluer, de plus en plus de projets cherchent à fusionner les expériences de jeu traditionnelles avec des économies basées sur la crypto pour créer des mondes numériques possédés par les joueurs. Paradise Tycoon est l'un de ces jeux Web3 dans le métavers, alliant construction, interactions sociales et mécaniques de gains. Grâce à son modèle de token unique, son environnement virtuel soigné et sa grande liberté de jeu, ce titre a suscité un intérêt considérable.









Paradise Tycoon est un jeu blockchain innovant qui combine la technologie Web3 avec des éléments de monde ouvert style bac à savle et un gameplay de type simulation. Les joueurs commencent sur une île déserte et la transforment progressivement en un paradis de vacances idéal grâce à la collecte de ressources, l'amélioration des constructions, le commerce et les interactions sociales. En chemin, ils peuvent collaborer avec d'autres joueurs du monde entier et échanger des actifs NFT en jeu pour générer des gains potentiels.





Paradise Tycoon est développé par le studio indépendant finlandais expérimenté Empires Not Vampires, dont les précédents jeux ont totalisé des millions de téléchargements sur plateformes mobiles. Le jeu intègre leur solide expertise en expérience utilisateur, économies intégrées et design communautaire. Il vise à casser le stéréotype des jeux blockchain, souvent perçus comme complexes, de faible qualité et peu ludiques, en proposant un jeu on-chain réellement accessible aux joueurs grand public. Paradise Tycoon encourage les joueurs à construire leur environnement de vie idéal, plutôt que de se concentrer sur des modèles play-to-earn gourmands en ressources. Ses concepts clés sont :





Pas de système de combat : met l'accent sur la paix et la construction, loin des combats contre monstres et du leveling typiques des MMORPG.

Priorité au social : quartiers, systèmes de rassemblement et collaboration en guilde favorisent la création d'une communauté métavers.

Incitations à la création : les joueurs peuvent concevoir et vendre des designs d'îles, meubles, skins et autres contenus générés par les utilisateurs (UGC).

Forte compatibilité technique : support fluide des mobiles, portefeuilles Web3 et marketplaces NFT.









Le modèle économique de Paradise Tycoon repose sur le token de gouvernance MOANI, qui associe des actifs NFT échangeables et des places de marché on-chain pour créer une économie virtuelle durable, animée par les joueurs.









The MOANI token has a wide range of applications that enhance the gameplay experience, with its functionality expected to grow alongside the player community. Key use cases include:





Hôtel des ventes : permet d'échanger des ressources indisponibles sur l'île du joueur.

Boutique : pour acheter des consommables, décorations personnalisées et d'autres objets.

Frais d ' inscription aux compétitions : obligatoires pour participer aux événements et tournois officiels ou communautaires.

Achat ou location d ' îles : sert à acquérir ou louer des terrains et actifs insulaires.

Paiements pour le contenu généré par les utilisateurs (CGU) : pour publier, promouvoir ou améliorer les créations des joueurs.









Pour assurer la stabilité à long terme de l'écosystème, l'offre totale de MOANI est limitée à 6 milliards de tokens. L'allocation est répartie de manière stratégique entre différents participants et usages :





Segment d'allocation Offre Période d'acquisition (période de vesting) Financement pré-amorçage 10.8% 3,75 % au moment du TGE, cliff de 3 mois, puis vesting mensuel pendant 24 mois Financement d'amorçage 6% 5 % au moment du TGE, cliff de 2 mois, puis vesting mensuel pendant 16 mois Financement privé 4,4% 7 % au moment du TGE, cliff de 1 mois, puis vesting mensuel pendant 12 mois Financement des influenceurs (KOL) 0,6% 10 % au moment du TGE, cliff de 1 mois, puis vesting mensuel pendant 10 mois Financement public 4 % 15 % au moment du TGE, cliff de 1 mois, puis vesting mensuel pendant 8 mois *Récompenses de jeu et de contenu généré par les utilisateurs 30 % 5 % au moment du TGE, puis vesting linéaire mensuel sur 5 ans Conseillers 3 % Cliff d'un an, puis vesting mensuel de 10 % pendant 10 mois Équipe et nouveaux membres 14.2 % Cliff de 12 mois, puis vesting mensuel de 4,167 % pendant 24 mois Opérations et marketing 17 % 3 % au moment du TGE, puis vesting mensuel pendant 36 mois Provision de liquidité 10 % 33,3 % au TGE, puis 33,3 % à une valorisation FDV de 29 M$, et enfin 33,3 % à une valorisation FDV de 46 M$





Le modèle d'allocation du token MOANI reflète une philosophie « priorité aux joueurs, orientée long terme », visant à équilibrer les intérêts des investisseurs, des joueurs et des développeurs pour favoriser une croissance durable. De plus, l'équipe de Paradise Tycoon continue d'introduire de nouveaux usages du MOANI, enrichissant ainsi l'expérience de jeu globale.













Le prix du token MOANI sera influencé par plusieurs facteurs, notamment l'offre et la demande du marché, les conditions générales du marché crypto, le développement de l'écosystème du jeu Paradise Tycoon, l'activité des utilisateurs et les partenariats externes. Si le gameplay continue d'évoluer et que la base d'utilisateurs s'élargit, la demande pour MOANI devrait augmenter, ce qui pourrait potentiellement renforcer sa valeur sur le marché.

Il est important de noter que les actifs crypto sont par nature volatils et soumis à l'influence des réglementations, de la liquidité, du sentiment du marché et d'autres variables. Le prix de MOANI reste donc très incertain. Les investisseurs doivent suivre de près l'avancement de la feuille de route du projet, l'utilisation on-chain de MOANI, ainsi que les retours du marché sur les principales plateformes d'échange telles que MEXC et Uniswap.

Il est conseillé aux investisseurs de garder leur rationalité et d'éviter de suivre aveuglément les tendances. Les décisions d'investissement doivent être prises avec prudence, en fonction de la tolérance au risque de chacun et des perspectives à moyen et long terme du marché. Bien que MOANI présente un potentiel, il faut également rester vigilant face aux risques liés au trading spéculatif et au sentiment du marché à court terme.









MOANI n'est pas encore listé publiquement pour le trading. Actuellement, les joueurs peuvent obtenir des tokens MOANI par les moyens suivants :

Gagner des MOANI en accomplissant les tâches du Paradise Pass, les missions limitées dans le temps, et les échanges en jeu.

Remporter des MOANI en participant à des événements et compétitions officiels ou organisés par la communauté.

Échanger avec d'autres joueurs à l'hôtel des ventes pour obtenir des MOANI.

Utiliser des MOANI pour créer du contenu et tracer votre propre voie vers le statut de tycoon.













Paradise Tycoon est un jeu de simulation multijoueur Web3 où les joueurs incarnent des tycoons qui construisent leur propre paradis tropical en combinant construction, production, commerce et interactions sociales.

1) Construction d'îles et collecte de ressources : chaque joueur dispose d'une île privée personnalisable où il peut récolter du bois, du minerai, des récoltes, nécessaires à la construction, aux améliorations et au commerce.

2) Évolution professionnelle et développement des compétences : choisissez un métier comme bûcheron, artisan ou fermier. En fabriquant des objets et en transformant des matériaux, les joueurs gagnent des récompenses et débloquent peu à peu des compétences plus avancées.

3) Coopération sociale et espaces communs : le jeu propose des marchés et des lieux de rassemblement où les joueurs peuvent collaborer à des constructions, échanger des ressources ou rejoindre des guildes pour participer à des activités collectives.

4) Quêtes et défis d'aventure : les joueurs peuvent partir en expéditions hors de leur île et accomplir des missions limitées dans le temps pour obtenir des objets, de l'expérience et des récompenses en tokens MOANI.

5) Marché ouvert et hôtel des ventes : les objets s'échangent via un hôtel des ventes en jeu utilisant les tokens MOANI, participant ainsi à l'économie virtuelle du jeu.

6) Contenus générés par les utilisateurs (UGC) : des outils UGC seront progressivement déployés pour permettre aux joueurs de créer et vendre des bâtiments et objets personnalisés sous forme d'actifs.

7) Accès multiplateforme : accessible sur navigateur et mobile, le jeu offre une connexion en un clic pour faciliter l'accès aussi bien aux débutants qu'aux joueurs familiers avec la crypto.

Paradise Tycoon combine gameplay de simulation et technologies Web3 pour proposer une expérience immersive, axée sur la créativité, l'interaction sociale et une économie de tokens dynamique.









Dans Paradise Tycoon, les NFTs ne sont pas de simples « objets » ou « avatars », ils représentent la base même de la propriété des actifs et offrent des avantages en jeu :

NFTs d ' îles : les joueurs peuvent acquérir des îles Rare, Épique et Légendaire en utilisant des tokens MOANI. Ces îles plus vastes permettent de construire davantage, de récolter plus de ressources et d'obtenir un avantage compétitif dans la fabrication et les événements.

NFTs d ' outils : chaque outil NFT possède un niveau, une rareté et des attributs propres. Les outils de niveaux supérieurs offrent de meilleures performances, tandis que les NFTs Épiques et Légendaires peuvent inclure des capacités uniques et des bonus d'ensemble.

NFTs de Pass : posséder un Paradise Pass NFT permet d'accéder à des récompenses plus importantes au fur et à mesure de la progression, avec notamment des bonus en tokens MOANI.

NFTs d'accessoires et d'animaux de compagnie : ces NFTs apportent des améliorations esthétiques pour les personnages et les habitations des joueurs.









Paradise Tycoon est développé par Empires Not Vampires, un studio basé en Finlande, reconnu pour son expertise approfondie en développement de jeux et en technologie blockchain.





Équipe principale :

Anssi Jäppinen (CEO) : plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, spécialisé dans les jeux de type sandbox et simulation.

Juuso Heinisuo (Directeur créatif) : vétéran de plusieurs studios européens, avec une forte expertise en design narratif et gameplay centré sur les joueurs.

Heikki Rautio (Directeur des opérations) : a piloté la stratégie commerciale et la croissance communautaire de plusieurs projets blockchain.





Équipe de conseil : Les conseillers proviennent de projets Web3 de premier plan tels qu'Animoca Brands, Polygon et YGG SEA. Ils apportent une expertise professionnelle en matière de conception de la tokenomics, de déploiement cross-chain et d'engagement communautaire.









La mission de l'équipe Paradise Tycoon est de créer un jeu blockchain interopérable, axé sur la dimension sociale, avec un système économique durable et une propriété numérique des actifs qui perdure, générant une valeur sur plusieurs décennies.





L'équipe souhaite démontrer que la technologie blockchain, grâce à la propriété digitale, peut considérablement améliorer la qualité des jeux grand public. En proposant une expérience d'intégration accessible et un engagement utilisateur supérieur, Paradise Tycoon vise à attirer les non-initiés au crypto dans l'écosystème du jeu Web3 et à devenir un leader de la nouvelle génération de jeux Web3.









Paradise Tycoon est bien plus qu'un simple jeu en monde ouvert axé sur la construction, l'exploration et l'interaction sociale. Il incarne une expérience novatrice dans l'écosystème des jeux Web3. Avec une approche centrée sur les joueurs, il intègre une économie durable, une véritable propriété des actifs numériques et une gouvernance décentralisée dans le gameplay quotidien, incarnant ainsi la vision de « créer, posséder et gagner en jouant ».



