Qu'est-ce que MYX Finance ? Un nouveau paradigme pour le trading de dérivés on-chain

Avec l'évolution rapide de la technologie blockchain, la finance décentralisée (DeFi) continue de se transformer grâce à des innovations constantes. Le trading de dérivés, un segment clé de la DeFi, est en pleine mutation. Cependant, les barrières élevées à l'entrée, les opérations complexes et les slippages importants sur les exchanges centralisés comme décentralisés (DEXs) rendent l'accès difficile pour de nombreux investisseurs individuels. C'est dans ce contexte que MYX Finance a été créé pour relever ces défis grâce à l'innovation technologique, permettant un accès égal au trading alpha pour tous.









BTC, MYX Finance est un protocole de dérivés crypto incubé par D11 Labs, et le premier DEX perpétuel à implémenter l'abstraction de chaîne. Avec un compte unique, les utilisateurs peuvent trader sur plusieurs blockchains sans changer de portefeuille ni payer de frais de bridge cross-chain. La plateforme prend en charge une large gamme d'actifs, notamment USDC , USDT, ETH BNB et SOL , et propose des contrats perpétuels avec un effet de levier allant jusqu'à 50x. Elle vise à combiner l'expérience de trading fluide des exchanges centralisés avec la sécurité de la décentralisation.





Soutenu par des investisseurs majeurs comme Sequoia China, HashKey Capital , et Consensys , MYX a connu une croissance explosive sur Linea et BNB Chain, devenant rapidement le protocole de dérivés à la croissance la plus rapide en 2024, et est largement considéré comme le principal concurrent de Hyperliquid.









Mécanisme MPM : au cœur de MYX se trouve son mécanisme propriétaire MPM (Matching Pool Mechanism), qui associe intelligemment les positions longues et courtes pour permettre un trading sans slippage, avec des frais bas et une efficacité de capital élevée. Contrairement aux modèles traditionnels de carnet d'ordres, le MPM ne dépend pas d'une TVL élevée pour maintenir une liquidité stable et offrir une expérience de trading efficace, réduisant considérablement les coûts pour les utilisateurs.





Compte unifié : les utilisateurs peuvent trader des dérivés sur plusieurs chaînes et actifs en utilisant un seul compte, sans avoir à changer de portefeuille, utiliser des bridges cross-chain ou payer des frais de gaz. Cette conception offre une expérience de trading fluide, similaire à celle des CEX, tout en restant décentralisée.





Trading sans friction : MYX Finance utilise une technologie d'abstraction du chiffrement pour combiner la sécurité des DEXs avec l'utilisabilité des CEXs. Avec une autorisation unique, les utilisateurs peuvent trader à tout moment sans confirmations répétées de signature ou prépaiements de gas, améliorant considérablement l'efficacité des transactions.





Listings sans permission : MYX prend en charge le listing sans permission de tout nouvel actif, y compris les memecoins en phase précoce et les actifs à faible capitalisation. Tant que la communauté l'approuve, ces tokens peuvent accéder à des marchés de liquidité profonde sur la plateforme.





Levier élevé et frais réduits : MYX propose un levier jusqu'à 50x avec des frais de trading extrêmement bas, comparables à ceux des exchanges centralisés, et offre des taux de financement très compétitifs.













La répartition des tokens MYX est soigneusement structurée pour récompenser les premiers soutiens, promouvoir la participation communautaire et renforcer les investisseurs, afin de soutenir la croissance à long terme de l'écosystème. L'offre totale est de 1,000,000,000 tokens MYX, distribuée comme suit :





Récompenses communautaires : 450 millions MYX (45 %)

Équipe et conseillers : 200 millions MYX (20 %)

Investisseurs institutionnels : 200 millions MYX (20 %)

Liquidité initiale communautaire : 100 millions MYX (10 %)

Réserves futures : 50 millions MYX (5 %)













MYX est le token central de la couche de liquidité à abstraction de chaîne de MYX Finance et est conçu pour capturer la valeur à travers la plateforme. Ses principales fonctions incluent :





Gouvernance : les détenteurs de MYX peuvent participer aux décisions de gouvernance, y compris les votes sur l'évolution de la plateforme et les règles clés du protocole.

Récompenses de staking : les utilisateurs peuvent staker leurs tokens MYX pour gagner des rendements supplémentaires. Les stakers reçoivent une part des frais de trading en récompense et obtiennent également des droits de participation à la gouvernance.

Mécanisme d'incitation : MYX sert de token d'incitation, récompensant les utilisateurs qui contribuent à l'écosystème de la plateforme, comme les fournisseurs de liquidité, les traders et les développeurs.

Expansion cross-chain : MYX jouera un rôle clé dans l'expansion du protocole à travers plusieurs écosystèmes blockchain, en facilitant le trading cross-chain et l'interopérabilité des actifs.









MYX Finance relève les principaux défis du trading de dérivés DeFi traditionnels grâce à son mécanisme MPM innovant et son système de compte à abstraction de chaîne. En offrant une expérience utilisateur proche de celle des plateformes d'échanges centralisées tout en maintenant la transparence et la sécurité de la décentralisation, MYX propose une solution convaincante pour la prochaine génération de trading on-chain.





