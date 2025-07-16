Qu'est-ce que Mezo ? Construire un écosystème financier décentralisé centré sur le Bitcoin

Alors que les cryptomonnaies et la technologie blockchain continuent d'évoluer rapidement, le Bitcoin (BTC) , première cryptomonnaie de l'histoire, conserve une position centrale. Malgré plus d'une décennie d'existence, son utilisation dans la finance quotidienne reste limitée. Mezo est une plateforme centrée sur le Bitcoin conçue pour surmonter ces obstacles et permettre une intégration réelle du BTC dans la vie de tous les jours.









Mezo est une plateforme axée sur le Bitcoin dont l'objectif principal est de lui donner un rôle plus important dans la finance quotidienne, grâce à une suite de technologies et services innovants. Compatible avec l'EVM, elle permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps) et des contrats intelligents dans un environnement familier. En s'appuyant sur l'infrastructure de tBTC, Mezo offre aux détenteurs de BTC un accès simple et sécurisé à des applications financières.









Depuis son lancement, Bitcoin est considéré comme de l'« or numérique », principalement valorisé pour sa fonction de réserve de valeur. Pourtant, sa liquidité et son usage dans des cas concrets restent limités. De nombreux détenteurs hésitent à vendre leur BTC, tout en manquant de solutions accessibles pour l'utiliser à des fins de paiement ou d'investissement. Dans la finance traditionnelle, convertir du BTC en monnaie fiduciaire ou en stablecoins implique souvent des intermédiaires centralisés — ce qui va à l'encontre des principes de décentralisation du Bitcoin et introduit des risques liés à la conformité et à la confiance.





Mezo a été conçu pour combler cette lacune. Il propose une plateforme financière native Bitcoin, permettant aux utilisateurs de mieux gérer, utiliser et faire fructifier leurs avoirs en BTC. Ainsi, Mezo accompagne l'évolution du Bitcoin d'un actif spéculatif vers une brique essentielle de la finance du quotidien.









Mezo imagine un monde où utiliser du Bitcoin est aussi simple et naturel que de passer sa carte bancaire ou de commander un café — ce que la plateforme appelle « Supernormal ». En intégrant le BTC au cœur de la vie financière quotidienne, Mezo veut le faire passer d'un actif spéculatif à une véritable monnaie d'usage.













Les utilisateurs peuvent déposer du BTC en garantie pour ouvrir une CDP (position de dette garantie) et minter des MUSD, un stablecoin indexé sur le dollar américain au ratio 1:1. Les MUSD peuvent ensuite être utilisés pour dépenser, trader, prêter ou emprunter davantage. Le taux d'intérêt est fixe et compétitif, permettant aux utilisateurs de libérer efficacement la valeur de leurs BTC.









Mezo utilise le BTC nativement comme token de gaz pour les transactions du réseau, offrant une expérience entièrement centrée sur le Bitcoin. Cela renforce son rôle d'actif transactionnel et culturel, tout en redistribuant les frais de réseau aux participants sous forme de rendement constant.









Mezo est construit sur tBTC, le principal protocole de bridge décentralisé pour Bitcoin, permettant la tokenisation fiable de BTC pour une utilisation on-chain. Il est compatible avec plusieurs écosystèmes, dont les blockchains EVM. Toutes les réserves de BTC sont transparentes et vérifiables en temps réel via tbtcScan









Mezo utilise un modèle de staking double combinant des incitations au rendement avec la participation des validateurs. Cette approche encourage les utilisateurs à s'impliquer dans la gouvernance et la sécurité du réseau, renforçant la décentralisation et la résilience globale du protocole.









Mezo construit un écosystème financier natif centré sur BTC, offrant des services comme le prêt, l'agrégation de rendement et la gestion d'actifs. Cette infrastructure est conçue pour répondre aux besoins des détenteurs de BTC et ouvrir de nouveaux cas d'usage.









Mezo est compatible avec les stacks technologiques d'Ethereum et de Cosmos, permettant aux développeurs des deux écosystèmes de créer facilement des dApps et des modules. Cette prise en charge inter-stack favorise une croissance rapide de l'écosystème et une diversité des applications.









Le lancement du mainnet Mezo marque la mise en œuvre complète de sa vision à double architecture, combinant deux environnements complémentaires — The Cathedral et The Bazaar — pour offrir une expérience on-chain unifiée aux utilisateurs expérimentés comme aux nouveaux venus.





The Cathedral est un écosystème financier natif Bitcoin, sécurisé et stable, qui intègre les principaux outils DeFi : swap, prêt, bridge et staking. Toutes les fonctionnalités y sont conçues sur mesure autour du BTC, pour une expérience fluide et intuitive.





The Bazaar est un environnement de développement entièrement décentralisé et sans autorisation, où toutes les applications s'exécutent sur le réseau Mezo et sont basées sur des actifs Bitcoin. La communauté Mezo peut y construire librement des dApps SocialFi, GameFi ou expérimentales, élargissant continuellement les possibilités de l'écosystème BitcoinFi.













MUSD est le stablecoin natif de Mezo, entièrement collatéralisé par des réserves en BTC. Il permet aux détenteurs de Bitcoin de libérer de la liquidité sans avoir à vendre leurs actifs. En déposant du BTC en collatéral, les utilisateurs peuvent ouvrir une CDP pour minter du MUSD, un stablecoin indexé sur le dollar au taux 1:1. Les MUSD peuvent être utilisés pour les dépenses courantes, le trading, le prêt ou un nouvel emprunt garanti — apportant utilité réelle et liquidité aux avoirs en BTC.













mats est le système de points d'incitation de l'écosystème Mezo. Les utilisateurs peuvent gagner des mats en verrouillant du BTC ou en participant aux activités communautaires. Ces points peuvent être échangés contre du BTC testnet (matsnet BTC), utilisé pour la validation des nœuds et la distribution des récompenses.





En parallèle, chaque utilisateur possède un HODL Score basé sur le montant de BTC verrouillé et la durée du verrouillage. Plus le score est élevé, plus les récompenses de staking sont importantes — ce qui crée une boucle vertueuse encourageant la détention longue et la participation active au réseau.









Tigris est le moteur d'incitation natif de Mezo. Il intègre le staking, la participation à l'écosystème et le partage des revenus dans une architecture flexible et évolutive dédiée à la génération de revenus. À terme, les utilisateurs pourront verrouiller des mats ou du BTC pour obtenir des droits de gouvernance et accéder aux revenus générés par la plateforme.





En tant que plateforme centrée sur le Bitcoin, Mezo fait progresser l'adoption quotidienne du BTC grâce à une suite complète de technologies innovantes et de services financiers. Elle répond aux défis clés rencontrés par les détenteurs de Bitcoin tout en bâtissant un écosystème financier natif Bitcoin plus souple et accessible. À mesure que Mezo se développe, le Bitcoin est prêt à jouer un rôle de plus en plus central dans la finance traditionnelle.





