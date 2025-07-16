Qu'est-ce que Love Terminal ? Une nouvelle expérience de jeu immersive alimentée par l'IA et la blockchain

À l'ère numérique actuelle, le Web3 transforme rapidement de nombreux secteurs, et le gaming ne fait pas exception. Alors que la blockchain et l'intelligence artificielle continuent de progresser, un nouveau genre de jeu est apparu : les jeux décentralisés (jeux dApp). Ces jeux offrent plus de liberté, d'innovation et d'interactivité que les modèles traditionnels.





Au cœur de cet écosystème de gaming Web3 en pleine effervescence, Love Terminal (TERMINAL) , un mini-jeu dApp alimenté par l'IA, se distingue comme un outsider prometteur.









Love Terminal est un mini-jeu d'application décentralisée (mini-dApp) piloté par l'intelligence artificielle, développé sur la blockchain Kaia et accessible via LINE. Dans ce jeu, les joueurs peuvent cultiver des plantes, récolter des ressources, commercer et négocier avec des PNJ (personnages non-joueurs) alimentés par l'IA, et même entreprendre des actions comme le vol dans l'univers du jeu. En combinant des mécanismes de gestion des ressources avec des interactions dynamiques entre personnages et IA, Love Terminal propose une expérience de jeu décentralisée unique, propulsée par la technologie blockchain.













Love Terminal exploite l'intelligence artificielle pour créer des interactions dynamiques entre les joueurs et les PNJ. Ces personnages contrôlés par l'IA possèdent des comportements autonomes et des capacités de prise de décision, leur permettant de réagir en temps réel aux actions des joueurs, rendant ainsi le monde du jeu plus vivant et immersif.









Les joueurs peuvent gérer leurs propres fermes en plantant des cultures, en élevant du bétail, en récoltant des ressources et en commerçant sur le marché du jeu. La gestion efficace des ressources et leur optimisation sont des aspects centraux du gameplay. Les joueurs doivent planifier stratégiquement leur production et leurs ventes pour maximiser leurs gains.









Les Harvest Vein NFTs sont des actifs clés au sein de l'écosystème Love Terminal, représentant des parcelles de terre virtuelle rares. Les détenteurs de ces NFTs peuvent les staker pour miner des tokens TERMINAL et obtenir des récompenses continues en jeu. Ces NFTs offrent également des bonus de production, donnant aux joueurs un avantage compétitif dans la génération de ressources.









Love Terminal intègre un système économique entièrement décentralisé. Les joueurs peuvent gagner des tokens TERMINAL en produisant des biens, en commerçant et en participant à des événements. Ces tokens peuvent être utilisés pour des achats en jeu, la gouvernance communautaire, les frais de transaction, et bien plus encore, créant ainsi une économie autonome et durable.









TERMINAL est le token utilitaire natif de la plateforme Love Terminal. Ses principales fonctions incluent :





Mécanisme d'incitation : les joueurs gagnent des tokens TERMINAL en récompense pour avoir accompli certaines tâches en jeu, comme cultiver des plantes, commercer ou participer à des événements, encourageant ainsi une forte implication.

Déblocage de fonctionnalités : certaines fonctionnalités avancées, comme les décorations exclusives pour les fermes ou les rapports d'analyse générés par l'IA, nécessitent de dépenser des tokens TERMINAL pour être débloquées.

Droits de gouvernance : les joueurs détenant un certain nombre de tokens TERMINAL peuvent participer aux votes de gouvernance, influençant le déploiement de nouvelles fonctionnalités, les modifications des règles de la plateforme et d'autres décisions clés.

Moyen d'échange : les tokens TERMINAL sont échangeables sur des plateformes prises en charge. Les joueurs peuvent en tirer profit en les échangeant ou en les utilisant pour acheter des actifs et objets virtuels en jeu.









Love Terminal est un jeu de gestion de ville alimenté par l'IA, qui apporte le charme réconfortant de Stardew Valley à l'ère du Web3. Son gameplay immersif et ses interactions intelligentes avec des PNJ alimentés par l'IA ont captivé l'attention de nombreux membres de la communauté Web3.





Avec son partenariat stratégique avec MEXC, une plateforme d'échange mondialement reconnue pour ses faibles frais de transaction, son exécution rapide, sa large couverture d'actifs et sa liquidité profonde, Love Terminal bénéficie d'une forte visibilité.









Instructions pour acheter des tokens TERMINAL sur MEXC (sur l'application) :





Étape 1 : Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC, puis appuyez sur Trader. Étape 2 : Sélectionnez Trader au comptant (Spot), puis recherchez TERMINAL dans le sélecteur de paires de trading. Étape 3 : Choisissez votre type d'ordre, entrez la quantité et le prix, puis confirmez pour finaliser la transaction.









Love Terminal intègre l'IA et la technologie blockchain pour créer une plateforme numérique innovante et fonctionnelle dédiée au gaming. Ses modules de jeu variés et son économie bien conçue répondent non seulement aux besoins des joueurs en matière de gestion des ressources et d'interaction, mais soutiennent également un écosystème sain grâce à des analyses intelligentes et des mécanismes d'incitation.





Alors que la technologie Web3 continue d'évoluer, Love Terminal est bien positionné pour jouer un rôle de plus en plus important dans l'espace du gaming numérique, apportant de nouvelles possibilités et surprises aux joueurs.



