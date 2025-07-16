Qu'est-ce que Lagrange ? Une infrastructure pour le calcul cross-chain basé sur la technologie zero-knowledge (ZK)

À mesure que l'écosystème multi-chain évolue rapidement, le besoin d'un calcul de données cross-chain sécurisé, efficace et vérifiable devient l'un des plus grands défis du développement blockchain. Lagrange relève ce défi grâce à un protocole modulaire et évolutif basé sur les preuves zero-knowledge (ZK), fournissant une infrastructure essentielle aux applications décentralisées (dApps). Avec son prochain airdrop de tokens, son écosystème en pleine expansion et le potentiel prometteur de son token, Lagrange se positionne comme l’un des lancements de tokens les plus captivants dans l’espace zero-knowledge et cross-chain.













Le ZK Coprocessor permet aux développeurs d'interroger directement les données on-chain via des commandes similaires à SQL, intégrées aux contrats intelligents. Cela offre plusieurs avantages :





Les données blockchain sont prétraitées pour constituer une base de données vérifiable et optimisée pour les preuves zero-knowledge ;

Le réseau de prouveurs ZK de Lagrange calcule et agrège les preuves zero-knowledge ;

Des requêtes à faible coût et à haute vitesse — même entre différentes blockchains.





Cette approche réduit considérablement les frais de gaz et la latence du calcul on-chain, améliorant ainsi l'efficacité des dApps tout en augmentant la demande pour le token Lagrange.









Le réseau de prouveurs ZK prend en charge diverses applications, notamment les rollups, la messagerie cross-chain et les coprocesseurs ZK. Parmi ses fonctionnalités :





Sous-réseaux modulaires : permettent à n'importe quelle blockchain, rollup ou application de se connecter selon les besoins, éliminant ainsi les points de défaillance uniques.

Prise en charge de systèmes de preuve diversifiés : fonctionne avec différents systèmes de preuve tels que Boojum, Plonky3 et Plonky2, répondant ainsi aux exigences de divers écosystèmes.

Haute disponibilité et optimisation des coûts : intégré à EigenLayer, tirant parti de plus de 85 opérateurs de niveau institutionnel pour exécuter des prouveurs, garantissant une génération de preuves en temps réel et une performance optimisée en termes de coûts.





En tant qu'infrastructure clé pour les dApps, cette couche devrait avoir un impact positif sur le prix du token et la valeur à long terme du token Lagrange.









Lagrange introduit les comités d'État pour une validation décentralisée et sécurisée des états blockchain cross-chain :





Ensemble de validateurs en expansion dynamique : la sécurité repose sur un ensemble de validateurs en constante croissance et dimensionné de manière dynamique, grâce au restaking via EigenLayer.

Compatibilité étendue des chaînes : conçu pour s'adapter à toutes les blockchains et générer des preuves d’état, quel que soit leur mécanisme de consensus.

Système de preuve modulaire : le protocole permet la création de preuves personnalisées sur l’état, le stockage ou le calcul, adaptées aux besoins des différentes applications.





Ce système renforce la sécurité cross-chain et ajoute de la valeur au token Lagrange, essentiel au bon fonctionnement des comités.









L'infrastructure de Lagrange prend en charge plusieurs cas d'utilisation concrets, renforçant ainsi la valeur de son token et son potentiel à long terme :





DeFi : tarification des DEX multi-chain, marchés de prêt, agrégation de rendement

GameFi : validation cross-chain des actifs de jeu, suivi du statut, récompenses

Oracles : alternative décentralisée, sans confiance et à faible latence aux oracles traditionnels.

IA + Blockchain : exécution on-chain vérifiable de modèles IA/ML, alimentée par un token





Ces cas d'usage favorisent l'adoption massive du token Lagrange, renforçant ainsi son utilisation dans les écosystèmes on-chain et off-chain.













Mai 2023 : levée de fonds en pré-seed de 4 millions de dollars

Mai 2024 : levée de fonds en seed de 13,2 millions de dollars auprès de grands fonds tels que Founders Fund, Archetype et 1kx





Ces levées posent les bases du largage de tokens Lagrange et de la stratégie de distribution mondiale de pièces. Les investisseurs misent sur la scalabilité et l’utilité cross-chain du modèle de token ainsi que sur la dynamique future du cours.









Lagrange s’est associé à des projets blockchain majeurs, notamment :





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, etc





En janvier 2025, Lagrange a intégré le prouveur ZK Stack décentralisé de ZKsync — une nouvelle étape cruciale pour faire de son token l’élément central d’un calcul cross-chain sécurisé.



