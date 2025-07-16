Qu'est-ce que Infinity Ground ? Un écosystème créatif alliant IA et Web3 avec 17 millions de portefeuilles participants





Avec le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle (IA) et de Web3, l'industrie du jeu vidéo connaît une transformation sans précédent. Au cœur de cette révolution, Infinity Ground s'engage à bâtir une toute nouvelle plateforme de gaming ultime : un écosystème inédit fusionnant IA et blockchain, pour offrir une expérience inédite à la fois pour les développeurs et les joueurs.





Infinity Ground est une plateforme Web3-native de type Agentic Integrated Development Environment (IDE), qui donne du pouvoir aux créateurs grâce à un Intelligent Development Kit (IDK) modulaire. Celui-ci permet de créer des expériences dynamiques et interactives aussi simplement qu'en empilant des blocs de construction. Propulsé par son propre ING Network et par la technologie Interwoven Stack d'Initia, Infinity Ground prend actuellement en charge l'interopérabilité multichain avec les principaux réseaux blockchain tels que Base, BNB Chain et Kaia. En permettant l'émergence des « Super Individuals », Infinity Ground vise à accélérer la création et la mise à l'échelle d'applications pilotées par l'IA, contribuant ainsi à faire progresser l'innovation et le développement dans l'écosystème Web3.









La mission fondamentale d'Infinity Ground est de construire une plateforme de gaming décentralisée, propulsée par l'intelligence artificielle et les technologies Web3. Il ne s'agit pas d'un simple projet de jeu, mais d'un écosystème complet intégrant développement, publication, interaction et gouvernance communautaire.





Infinity Ground met l'accent sur la « souveraineté des joueurs », en garantissant la vérification on-chain de la propriété des actifs de jeu, un trading transparent et une répartition équitable des revenus. En parallèle, la plateforme fournit aux développeurs des outils assistés par l'IA pour les aider à créer des univers de jeu plus riches et plus intelligents.





La vision ultime d'Infinity Ground est de permettre aux développeurs et aux joueurs de créer et trader librement au sein d'un écosystème collaboratif et mutuellement bénéfique, donnant vie à un véritable monde numérique du gaming.













L'architecture technique d'Infinity Ground présente de nombreux avantages dans l'intégration poussée de l'IA et du Web3.









Infinity Ground propose un outil appelé Agentic IDE, conçu spécialement pour les utilisateurs sans expérience technique. Il suffit de saisir une commande en langage naturel (par exemple : « Je veux créer un jeu d'évasion dans un labyrinthe »), et le système génère automatiquement le code et le contenu correspondant. Cette expérience, où l'on « programme avec des mots », illustre une avancée majeure dans le paradigme créatif IA + Web3.









Chaque utilisateur peut créer un avatar IA qui servira de personnage principal dans le jeu ou d'assistant créatif. Le système prend en charge plusieurs agents IA collaboratifs, capables d'intervenir sur différentes tâches comme la génération de visuels, l'écriture de scénarios, les tests de jeux ou encore le déploiement de dApps. Ces agents apprennent en continu les préférences de l'utilisateur, rendant le processus créatif plus fluide et personnalisé.









Vos créations (jeux, personnages, images ou histoires) deviennent des NFTs ou des actifs tokenisés. Des contrats intelligents enregistrent l'identité de l'auteur ainsi que la répartition des droits de propriété. Lorsque d'autres utilisateurs exploitent votre contenu, vous pouvez percevoir une part des revenus ou des frais d'utilisation. Ce mécanisme protège non seulement les droits des créateurs, mais encourage également la participation à un écosystème collaboratif en pleine expansion.









L'économie de l'écosystème Infinity Ground repose sur plusieurs tokens et mécanismes d'incitation, avec un token central : AIN (Infinity AI Network Token).









Le token AIN peut être utilisé pour payer les services d'IA et les modules fonctionnels dans les jeux, inciter les créateurs et les joueurs, soutenir la gouvernance et les votes de l'écosystème, ainsi que pour la distribution d'airdrops et de récompenses liées à l'écosystème.





Le modèle de distribution adopte une approche « communauté d'abord, capitaux ensuite », mettant l'accent sur la valeur de la participation des utilisateurs. Aux premières étapes, les utilisateurs peuvent obtenir des AIN via des airdrops liés à des tâches, la participation au développement ou la création de contenu.





Afin de récompenser les premiers utilisateurs et contributeurs, et d'encourager une participation plus large, Infinity Ground a lancé son premier airdrop communautaire , avec un total prévu de 10 millions de tokens AIN distribués, soit 1 % de l'offre totale.









L'éligibilité à cet airdrop est déterminée à partir d'un snapshot effectué le 30 juin 2025. Les utilisateurs doivent avoir lié leur adresse de portefeuille compatible EVM au site officiel d'Infinity Ground avant la date du snapshot.





L'évaluation repose sur huit critères de contribution. Une même adresse peut remplir plusieurs catégories, et les récompenses sont cumulatives. Plus la participation à l'Agentic IDE, au réseau ING et à la plateforme Infinity Ground est élevée, plus la quantité de tokens reçus via l'airdrop est importante.





Type de contribution Description Utilisateurs actifs on-chain Utilisateurs ayant effectué des transactions liées aux Energy Points ou aux soldes IA au sein de l'écosystème. Créateurs d'applications sur Agentic IDE Utilisateurs ayant publié des applications répondant au nombre requis de phases de test ou de remixes, ou ayant été mises en avant dans la section sélectionnée. Détenteurs de SBT Galxe Utilisateurs ayant participé à des événements officiels et reçu des SBT (par exemple : hackathons, défis de création). Participants aux projets partenaires de l'écosystème Utilisateurs actifs dans des projets partenaires tiers (comme l'écosystème Telegram). Contributeurs clés de la communauté Utilisateurs participant activement à des recherches produit, entretiens ou événements communautaires, avec des performances remarquables. Top 500 du classement ING Network Utilisateurs classés dans le top 500 du classement d'interaction du réseau ING. Top 1000 des points de création Utilisateurs ayant accumulé suffisamment de points de création pour figurer dans le top 1000. Utilisateurs ayant accompli les tâches sociales Voyage Utilisateurs ayant accompli les enregistrements, les tâches sociales et les défis de série de 7 jours lors de l'événement Voyage.









Montant total de l'airdrop 10 millions d'AIN (1 % de l'offre totale). Claim Platform Page de réclamation de l'airdrop sur le site officiel d'Infinity Ground. Plateforme de réclamation 20 % débloqués au moment du TGE, les 80 % restants débloqués de manière linéaire sur 6 mois. Durée de l'airdrop L'airdrop durera 6 mois ; les récompenses non réclamées seront réaffectées au Fonds d'ajustement opérationnel. Gestion des tokens non réclamés Les tokens non réclamés avant la date limite seront utilisés pour les opérations futures ou pour un prochain round d'airdrop. Disqualification Les utilisateurs qui ne lient pas leur adresse de portefeuille EVM avant le snapshot perdront leur éligibilité.













L'écosystème d'Infinity Ground couvre la couche technologique, la couche d'infrastructure et la couche réseau communautaire, créant une base de collaboration hautement diversifiée. Cette diversité se reflète dans son vaste réseau de partenariats. Voici quelques exemples notables de collaborations :









MyShell est une plateforme de premier plan dans le domaine des agents IA, permettant aux développeurs de créer de puissants agents conversationnels via des invites personnalisées et un système de plugins. Grâce à ce partenariat étroit, MyShell et Infinity Ground vont étendre conjointement l'écosystème des agents, libérant encore plus de potentiel créatif pour les développeurs.









Initia est un réseau blockchain de couche 1 (L1) centré sur les applications, conçu pour prendre en charge des Appchains souveraines dotées d'une interopérabilité native. Son architecture Interwoven Stack intègre des standards pour les oracles, la disponibilité des données et la messagerie, permettant aux développeurs de lancer, connecter et partager rapidement la liquidité ainsi que les utilisateurs.





Grâce à son intégration avec Infinity Ground, les développeurs peuvent utiliser l'Agentic IDE pour créer et déployer rapidement des applications compatibles avec Initia, réduisant ainsi la barrière à l'entrée. Par exemple, des défis créatifs de type « classement », comme Jump Jennie, ont déjà stimulé une grande créativité au sein de l'écosystème Initia × Infinity Ground, accélérant ainsi la concrétisation d'un avenir multi-chain composable.









Four.meme est une plateforme décentralisée d'émission de Memecoins sans code, déployée sur BNB Chain. Conçue pour la rapidité et la simplicité, elle permet à quiconque d'émettre des tokens à coût quasi nul en utilisant des modèles prédéfinis et un mécanisme automatique de création de liquidité. Elle prend en charge des paires de trading comme BNB, USDT, WHY et CAKE.





Four.meme s'est associée à Infinity Ground pour lancer plusieurs défis créatifs, invitant les utilisateurs à concevoir des applications autour des Memes (comme des jeux Memes dopés à l'IA ou des générateurs d'images dynamiques). Cette collaboration élargit la base d'utilisateurs de l'écosystème tout en offrant aux créateurs un pipeline on-chain fluide : de l'idéation à la distribution, jusqu'à l'émission d'actifs.





























En juin 2025, plus de 17 millions de portefeuilles uniques avaient été connectés à la plateforme, avec 121 000 dApps créées. Des milliers de créateurs utilisent activement la plateforme pour développer des jeux, des memes, des dApps et du contenu interactif.













Infinity Ground bouleverse l'industrie traditionnelle du jeu vidéo en s'appuyant sur des technologies avancées d'IA et de Web3. Grâce à l'utilisation de routeurs de modèles, de kits de développement d'IA modulaires et d'une architecture unifiée de l'écosystème, la plateforme vise à améliorer l'efficacité du développement de jeux, à réduire les coûts et à stimuler l'innovation créative. Elle introduit des mécanismes de propriété décentralisée et une tokenomics bien pensée pour aligner pleinement les intérêts des développeurs, des joueurs et de la communauté, construisant ainsi ensemble un écosystème de gaming dynamique et florissant.





Infinity Ground façonne une société propulsée par l'IA, où chacun peut facilement créer, s'exprimer et partager sa vision unique. L'IA n'a pas vocation à remplacer la créativité, mais à la renforcer.









Dans l'ensemble, Infinity Ground initie un changement de paradigme dans la création de contenu, centré sur l'IA et les technologies Web3. Il s'agit d'une plateforme de création ouverte, accessible et bénéfique à tous, grâce à des outils de développement intelligents sans barrière d'entrée, à des mécanismes clairs de propriété du contenu et à un écosystème riche en partenariats et en incitations. Que vous soyez développeur, artiste ou simple utilisateur, une simple idée suffit pour la concrétiser rapidement et la monétiser on-chain.





À mesure que l'intégration entre la blockchain et l'IA s'accélère, Infinity Ground ne se contente pas d'être une plateforme d'outils : il devient le point de départ d'un mouvement créatif décentralisé. À l'avenir, la propriété du contenu, les canaux de distribution et l'attribution de valeur pourraient être fondamentalement repensés au sein d'un tel écosystème. C'est maintenant le meilleur moment pour s'impliquer.



