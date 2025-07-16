Les memecoins séduisent la communauté crypto grâce à leur humour et à leur dynamique communautaire. HENLO, un memecoin émergent au sein de l'écosystème Berachain, s'appuie sur sa culture unique et uneLes memecoins séduisent la communauté crypto grâce à leur humour et à leur dynamique communautaire. HENLO, un memecoin émergent au sein de l'écosystème Berachain, s'appuie sur sa culture unique et une
Qu'est-ce que HENLO ? Plongée dans le memecoin le plus en vogue de l'écosystème Berachain

16 juillet 2025
Les memecoins séduisent la communauté crypto grâce à leur humour et à leur dynamique communautaire. HENLO, un memecoin émergent au sein de l'écosystème Berachain, s'appuie sur sa culture unique et une tokenomics innovante pour redéfinir la manière dont les utilisateurs interagissent avec les cryptos. Cet article explore en profondeur les origines de HENLO, la distribution de ses tokens, ses mécanismes communautaires et ses perspectives de croissance.

1. Origines et vision de HENLO


La communauté The Honey Jar (THJ) a lancé HENLO dans le but de créer un projet crypto distinctif, porté par l'humour et la culture internet. Contrairement aux cryptos traditionnelles axées sur des fonctionnalités techniques et financières, HENLO met l'accent sur l'engagement culturel et l'interaction communautaire, avec l'ambition de devenir une icône culturelle dans l'univers Berachain.

Le principe fondateur de HENLO est de bousculer les conventions. En collaborant avec des projets établis comme Ramen Finance, HENLO a rapidement attiré l'attention. L'équipe fondatrice s'appuie sur une communauté solide pour développer un memecoin vivant et divertissant, qui parle aux passionnés de culture et d'humour.

2. Tokenomics, allocation et mécanisme de distribution de HENLO


HENLO dispose d'une offre totale de 100 milliards de tokens. La répartition est la suivante :
  • Contributeurs (15 %) : verrouillage de 9 mois avec une période de grâce de 3 mois
  • Investisseurs (20 %) : verrouillage de 6 mois pour garantir un engagement à long terme
  • PoL & Incitations (23 %) : pour les récompenses des validateurs, le market making et la liquidité initiale sur DEX
  • Communauté (32 %) : via des airdrops et la vente de lancement Ramen pour favoriser la participation
  • Réserve (10 %) : verrouillée pendant 36 mois pour soutenir un développement durable
HENLO propose aussi oHENLO, une option d'achat permettant aux détenteurs d'acheter du HENLO avec une remise de 25 %, afin de garantir l'équité sur le marché et prévenir les manipulations.

3. Incitations communautaires HENLO


HENLO mise sur la croissance portée par sa communauté avec plusieurs programmes d'incitation :
  • Programme d'airdrop : distribution de tokens à 50 203 portefeuilles, sous forme de HENLO et oHENLO
  • Système de points : récompense les utilisateurs pour leur participation à des événements et la détention d'actifs désignés ; les points seront échangeables contre des HENLO une fois le mainnet de Berachain lancé
  • Mécanisme d'équipes: permet aux membres de la communauté de rejoindre des équipes, participer à des défis et gagner des récompenses supplémentaires
Ces initiatives renforcent l'engagement et étendent la portée de HENLO.

4. Performance sur le marché et perspectives


Au moment de la rédaction, les trades de HENLO sont effectués autour de 0,000667 $, avec une capitalisation d'environ 2,3 millions de dollars. Pour l'avenir, HENLO prévoit d'élargir son écosystème via des partenariats avec des projets NFT, des protocoles DeFi et des plateformes de jeux, dans le but d'accroître l'utilité et la valeur du token.


5. Comment acheter HENLO sur MEXC ?


HENLO est actuellement l'un des tokens les plus en vogue. MEXC a utilisé son statut de pionnier pour le lister rapidement, offrant aux utilisateurs un accès anticipé au trading. Pour acheter du HENLO sur MEXC :
  1. Ouvrez l'application MEXC ou connectez-vous sur le site officiel
  2. Recherchez « HENLO » dans la barre de recherche, puis sélectionnez le trading au comptant (Spot)
  3. Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis validez la transaction

HENLO va au-delà du modèle classique des memecoins en combinant culture, humour et engagement communautaire fort. Porté par une tokenomics innovante et des mécanismes d'incitation variés, il s'impose rapidement comme un acteur incontournable de l'écosystème Berachain. HENLO illustre parfaitement comment une approche axée sur la communauté peut redéfinir l'innovation dans le secteur des memecoins.

