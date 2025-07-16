Qu’est-ce que FlyTrade (FLY) ? : un moteur d’optimisation pour une expérience de trading cross-chain améliorée

Avec l’essor continu de l’écosystème multi-chain, la possibilité d’échanger des actifs facilement entre différentes blockchains est devenue une attente majeure des utilisateurs au quotidien. FlyTrade (FLY) a été créé pour répondre à ce défi : plateforme de trading cross-chain à la fois performante, sécurisée et intuitive, FlyTrade ambitionne de réinventer l’expérience cross-chain en proposant les itinéraires les plus intelligents et en réduisant au maximum le nombre d’étapes nécessaires.









FlyTrade est un protocole de liquidité cross-chain qui repose sur l’abstraction des chaînes. Il vise à unifier l’accès à la liquidité des actifs multi-chain et à garantir une interopérabilité transparente entre les chaînes. Aujourd’hui, FlyTrade permet de trader de manière agrégée sur plusieurs blockchains majeures et prend en charge plus de 18 000 actifs — des stablecoins , des tokens LP, voire des tokens à rendement. Anciennement nommé Magpie Protocol, FlyTrade a été entièrement rebrandé et son offre repensée pour intégrer plus largement le concept d’abstraction des chaînes dans l’univers DeFi.













FlyTrade a mis au point un moteur d’agrégation cross-chain intelligent qui puise des données en temps réel dans des centaines de DEX et pools de liquidité. Il repère automatiquement la route offrant le moindre slippage et le meilleur prix, garantissant ainsi que chaque transaction cross-chain se réalise avec une efficacité maximale.









Les utilisateurs n’ont plus besoin de changer de réseau dans leur portefeuille ni d’effectuer un bridge manuel. FlyTrade détecte automatiquement la blockchain de destination de l’actif et prend en charge l’ensemble de la communication inter-chain : il suffit de saisir le résultat souhaité, et le protocole gère le reste.









Prend en charge de nombreux réseaux populaires, dont Ethereum , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom , et bien d’autres, couvrant ainsi la plupart des scénarios d’interaction avec les actifs on-chain.









FlyTrade prévoit d’introduire des fonctionnalités d’abstraction de compte telles que le parrainage des frais de gas, la signature automatique cross-chain et la gestion multi-actifs du portefeuille — offrant une expérience utilisateur fluide sur plusieurs chaînes, comparable à celle d’une plateforme centralisée.









L’économie du token FlyTrade s’articule autour de son token natif FLY et d’un mécanisme innovant en boucle, le FLYwheel, conçu pour encourager à la fois les traders actifs et les participants engagés sur le long terme. Cette approche vise à assurer une croissance durable de l’écosystème tout en garantissant une gouvernance efficace. Le modèle propose deux principales formules de participation — xFLY et FLY33 — qui s’adaptent aussi bien aux utilisateurs actifs qu’aux détenteurs passifs.













Verrouillage pour obtenir du pouvoir de vote : en verrouillant leurs FLY, les utilisateurs reçoivent des xFLY. Plus la durée de verrouillage est longue, plus leur poids de vote est important.

Votez pour orienter l’allocation des incitations : les détenteurs de xFLY votent pour diriger les incitations en FLY vers des paires de trading spécifiques, optimisant ainsi le flux de capitaux.

Réductions sur les frais de transaction et le slippage : les paires de trading bénéficiant d’un fort volume de votes profitent de frais et de slippage réduits.

Partage des revenus : les détenteurs de xFLY perçoivent une part des frais de la plateforme proportionnelle à leur poids de vote.

Bonus de récompenses : le verrouillage actif et le trading permettent de débloquer des multiplicateurs de récompenses, favorisant une participation durable.

Mécanisme de sortie : la sortie standard libère progressivement les tokens sur trois mois, garantissant la stabilité de l’écosystème et limitant la spéculation à court terme. La sortie instantanée autorise un retrait immédiat, mais 50 % du montant retiré est brûlé définitivement, réduisant ainsi l’offre en circulation pour préserver la valeur à long terme du token.









Vote algorithmique : aucun vote manuel nécessaire — les votes sont automatiquement attribués par le système.

Récompenses à capitalisation automatique : les gains sont automatiquement réinvestis pour favoriser la croissance de la valeur.

Pas de période de verrouillage : FLY33 est un token liquide, librement échangeable et transférable.

Idéal pour les traders occasionnels ou les détenteurs longue durée : profitez des incitations passives de l’écosystème sans engagement actif.





Ce modèle de token récompense directement les utilisateurs pour leur activité de trading, et pas seulement pour la fourniture de liquidités — favorisant ainsi un écosystème de trading plus efficace et dynamique.









Les contrats du protocole FlyTrade ont passé plusieurs audits de sécurité indépendants et sont équipés de systèmes de surveillance des risques en temps réel pour assurer la protection des actifs des utilisateurs. L’interface de la plateforme prend en charge les principaux portefeuilles non dépositaire tels que MetaMask, WalletConnect et Coinbase Wallet. Associée à la vérification des signatures on-chain, cette configuration garantit aux utilisateurs un contrôle total et permanent de leurs fonds. À l’avenir, FlyTrade prévoit d’intégrer la liquidité agrégée des exchanges centralisés et de lancer une application mobile, permettant aux utilisateurs de profiter d’échanges cross-chain fluides, à tout moment et où qu’ils soient.









FlyTrade est piloté par une équipe internationale aux compétences pointues en développement de produits Web3, ingénierie financière et infrastructure blockchain :





CEO : Ali Raheman — architecte Web3 et fondateur de plusieurs protocoles on-chain

CIO : Ikram Ansari — expert des marchés financiers, en charge de la stratégie et des partenariats capitalistiques

CTO : Gergely Hegyközi — spécialiste du développement blockchain, responsable de la conception du protocole principal

Sur le plan financier, FlyTrade est soutenu par des investisseurs de premier plan tels que Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings et Arkstream Capital, qui apportent un solide appui pour l’innovation technologique durable et le développement du marché.









La stratégie de développement de FlyTrade se concentre sur les priorités suivantes :





Mettre en place des fonctionnalités d’abstraction de compte pour faciliter l’utilisation aux nouveaux utilisateurs

Lancer une application mobile pour améliorer l’expérience de trading et simplifier les connexions Web3

Intégrer la liquidité des plateformes centralisées afin d’enrichir les carnets d’ordres

Une prise en charge en constante expansion de nouvelles chaînes et de nouveaux types d’actifs afin de répondre à la diversité des besoins en trading

Renforcer les systèmes d’incitation des utilisateurs pour favoriser l’autonomie de la communauté et faire évoluer la gouvernance du protocole



