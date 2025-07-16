Qu'est-ce qu'Elderglade ? Un écosystème de jeux Web3 alliant jeu décontracté et expériences immersives profondes

Alors que la technologie blockchain évolue rapidement, le gaming Web3 s'impose comme un domaine attirant des joueurs du monde entier. Elderglade , développé par le studio renommé W3Forge, représente une nouvelle génération d'écosystème de jeu fantastique Web3. Ses mécaniques uniques, son contenu riche et son intégration poussée de l'IA lui permettent de se démarquer sur un marché concurrentiel.













Elderglade combine deux des genres de jeux les plus populaires en un modèle hybride unique, favorisant une acquisition massive d'utilisateurs tout en encourageant un engagement profond et durable. L'écosystème Elderglade est accessible via LINE Telegram , des applications mobiles natives (iOS et Android) ainsi que les navigateurs web, offrant une expérience utilisateur fluide et homogène.









Elderglade est conçu par W3Forge, un studio de développement de jeux reconnu pour son expertise à la fois dans le développement vidéoludique et dans la technologie blockchain. W3Forge a lancé avec succès plusieurs projets innovants, démontrant ainsi sa solide maîtrise de l'intégration de la blockchain dans l'univers du jeu vidéo. Le studio reste fermement engagé à faire progresser l'industrie en alliant un design de jeu immersif à des technologies de pointe.













Elderglade se distingue par son gameplay dynamique, séduisant à la fois les joueurs occasionnels et les joueurs passionnés. L'écosystème du jeu comprend :





1) Jeu Match-3 PvP en temps réel : le jeu Match-3 PvP en temps réel, déjà lancé, attire une large base de joueurs grâce à son gameplay dynamique et stratégique.





2) MMORPG piloté par l'IA : le prochain MMORPG piloté par l'intelligence artificielle introduira un mécanisme d'extraction basé sur le PvPvE (Joueur contre Joueur contre Environnement), offrant une expérience de jeu inédite.









Elderglade intègre la propriété des actifs on-chain dans le jeu, permettant aux joueurs de posséder réellement et d'échanger des actifs numériques. Cette fonctionnalité renforce l'immersion et le réalisme tout en offrant aux joueurs des incitations économiques supplémentaires.









Elderglade intègre profondément l'IA dans son gameplay afin de permettre la génération dynamique de contenu. L'IA crée automatiquement une grande variété de quêtes, d'ennemis et de récompenses en fonction du comportement et des préférences des joueurs, garantissant ainsi que chaque session reste fraîche et unique. Les personnages non-joueurs (PNJ) du jeu, alimentés par l'IA, interagissent de manière naturelle et intelligente, renforçant l'immersion. De plus, des algorithmes d'IA analysent les habitudes des joueurs pour proposer des recommandations personnalisées et des conseils stratégiques, offrant ainsi une expérience de jeu supérieure. Cette intégration de l'IA non seulement intensifie le plaisir et le défi, mais garantit également que chaque partie conserve son caractère distinctif.









Elderglade offre un accès multiplateforme fluide : les joueurs peuvent accéder à l'univers du jeu via LINE, Telegram, des applications mobiles natives (iOS et Android) ainsi que des navigateurs web. Cette intégration réduit considérablement les barrières à l'entrée, renforçant à la fois l'accessibilité et le potentiel de la base utilisateurs.









Elderglade met en avant à la fois le jeu compétitif et l'interaction sociale. Les joueurs peuvent s'associer à leurs amis pour explorer, participer aux activités de guilde et affronter ensemble des ennemis redoutables. Parallèlement, les classements et les systèmes d'arène offrent des plateformes permettant de démontrer ses compétences et de rivaliser pour la gloire.









ELDE est le token natif de l'écosystème Elderglade. Il joue un rôle essentiel dans l'économie du jeu en tant que monnaie principale pour diverses transactions et activités. Ses usages principaux incluent :





Accès et participation au jeu : utilisé pour entrer dans la Wilderness, la Forêt, et pour rejoindre différents combats de rencontre.

Acquisition de ressources et rendement : les joueurs peuvent collecter des ELDE lors de l'exploration, leur permettant d'atteindre le seuil de rentabilité ou de réaliser un profit, tandis que les propriétaires de terres en Wilderness peuvent réclamer les rendements de tokens non collectés.

Dépenses en jeu : utilisé dans les villes pour se soigner, acheter et entretenir l'équipement.

Moyen de trading entre joueurs : facilite le trading P2P de héros, d'équipements et d'objets.

Incitations liées aux NFT : les détenteurs de NFT de la taverne gagnent des récompenses ELDE via le recrutement de personnages.

Staking et améliorations : stakez des ELDE pour améliorer les fonctions des bâtiments et gagner des NFTs spéciaux, débloquant de nouvelles fonctionnalités et stratégies de jeu.









Elderglade est un écosystème de jeu Web3 qui associe jeu décontracté et expériences immersives grâce à un accès multiplateforme, un gameplay optimisé par l'IA et un cadre tokenomics complet. À mesure que le projet évolue et que son écosystème se développe, Elderglade est en passe de devenir un acteur majeur du gaming blockchain, faisant le lien entre le jeu traditionnel et l'univers Web3.





MEXC a listé ELDE pour le trading au comptant et des contrats à terme, avec des frais de transaction très bas . Pour acheter du ELDE sur MEXC, il suffit de suivre ces étapes :





1) Ouvrez et connectez-vous à l'application MEXC ou rendez-vous sur le site officiel

2) Dans la barre de recherche, saisissez ELDE et sélectionnez le trading au comptant (Spot) ou en contrats à terme (Futures).

3) Choisissez votre type d'ordre, saisissez le montant et le prix, puis finalisez la transaction.





Clause de non-responsabilité : ce document ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, fiscalité, droit, finance, comptabilité, consulting ou tout autre service associé. Il ne doit pas être interprété comme une recommandation d'achat, de vente ou de conservation d'actifs. MEXC Learn fournit ces informations à titre purement indicatif et décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur la base de ce contenu. Il est essentiel de bien comprendre les risques liés à l'investissement et d'agir avec prudence. Toutes les décisions et leurs conséquences relèvent exclusivement de la responsabilité de l'utilisateur.



