Qu'est-ce que DeLorean Labs (DMC) ? Une infrastructure Web3 au service des marques automobiles

À mesure que de plus en plus de marques mondiales explorent les applications de la blockchain, DeLorean Labs se positionne en pionnier de l'intégration en profondeur de l'industrie automobile traditionnelle dans l'écosystème Web3. Projet dérivé de la légendaire marque DeLorean, DeLorean Labs s'engage à construire une infrastructure Web3 complète au service des marques, des développeurs et des utilisateurs. Au cœur de cette vision se trouve le token DMC, qui fait le lien entre identité on-chain, actifs physiques et expériences numériques, ouvrant ainsi une voie d'expansion on-chain aux marques du monde réel.









DeLorean Labs fonctionne comme le bras expérimental de la marque DeLorean, avec un accent sur la conception d'architectures Web3 et le développement d'applications. Sa mission dépasse la simple transposition des valeurs fondamentales de la marque sur la blockchain : elle vise à explorer comment la tokenomics, l'identité on-chain et les smart contracts peuvent redéfinir de manière décentralisée l'expérience des marques.





Contrairement aux projets NFT traditionnels, DeLorean Labs construit l'infrastructure de base pour permettre une interaction on-chain entre les marques et les utilisateurs. À travers des systèmes d'identité, des mécanismes de récompense, des fonctions de réservation et des modèles économiques tokenisés, le projet accompagne la transformation de DeLorean, passant d'un constructeur automobile classique à un acteur actif de l'écosystème Web3.





L'objectif ultime n'est pas seulement de numériser sa propre marque, mais aussi de créer un protocole Web3 modulaire que d'autres marques pourront adopter — facilitant ainsi la migration des identités et des actifs numériques vers la blockchain pour les entreprises traditionnelles.









Reposant sur la blockchain Sui , la couche applicative de DeLorean Labs bénéficie de son exécution à haute vitesse, de sa faible latence et de son modèle de données orienté objets — des atouts idéaux pour gérer des interactions complexes entre marques et utilisateurs, ainsi qu'une grande diversité de types d'actifs. Les modules clés développés sur cette base incluent :





Protocole Flux : un système d'identité et de réputation on-chain permettant de vérifier la participation des utilisateurs et de débloquer des récompenses

Système de réservation : permet aux utilisateurs de réserver l'achat de véhicules DeLorean ou de participer à des événements on-chain en édition limitée via le token DMC

Module de loterie et d'incitation on-chain : assure une distribution équitable et renforce l'engagement des utilisateurs

Kit de développement pour les marques : prévu pour permettre à d'autres marques de s'intégrer au Web3 selon le même modèle





DeLorean Labs n'est pas seulement une plateforme propriétaire : le projet construit également un protocole ouvert destiné à un large éventail de partenaires de marque.









Au cœur de l'écosystème DeLorean Labs se trouve le token DMC, qui joue à la fois le rôle d'identifiant d'accès au réseau et de mécanisme d'incitation pour favoriser les interactions entre la marque et ses utilisateurs. Ses principales fonctions incluent :





Fonctions utilitaires : le DMC permet de participer aux activités de l'écosystème, de débloquer du contenu exclusif, de payer les frais de mint et de réserver des véhicules ;

Valeur économique : le DMC circulera sur les marchés publics et jouera un rôle central dans la mise en place de modèles d'incitation et de systèmes de fidélisation ;

Connexion à la marque : détenir du DMC donne accès à des expériences intégrées uniques, à la fois on-chain et hors ligne, telles que l'échange d'objets souvenirs, le vote communautaire et l'obtention de NFTs en édition limitée.





Le DMC n'est pas un actif numérique autonome : il joue un rôle de bridging entre l'identité de marque et les services on-chain.





L'offre totale de DMC est de 12,8 milliards de tokens, avec une distribution initiale structurée comme suit :













DeLorean Labs progresse étape par étape, en construisant un modèle complet d'interaction marque–Web3, allant de la technologie à l'écosystème, de la communauté aux cas d'usage. Le développement se divise en plusieurs phases clés :





Phase Période Étapes clés Lancement

T4 2024 Lancement du site officiel, publication de la tokenomics, sortie de la version bêta de Flux V1 Croissance

T1 2025 Airdrops de NFTs, lancement du système d'incitation, déploiement de la réservation de véhicules Expansion de l'écosystème

T2 2025

Lancement du DMC Launchpad, introduction du module partenaires marques Collaboration ouverte avec les marques

S2 2025 Mise à disposition du kit SDK pour intégrer des fonctionnalités Web3 à d'autres marques





Un moment phare du développement de l'écosystème interactif on-chain de DeLorean Labs a été l'événement Time Capsule, devenu l'une des étapes marquantes du projet. En 2024, cet événement a proposé une édition limitée de 8 888 objets de collection numériques et physiques, avec la participation exceptionnelle de Christopher Lloyd (Doc Brown), star de Retour vers le futur, en tant qu'ambassadeur officiel — suscitant un fort engouement au sein de la communauté.





Toutes les Time Capsules ont été révélées simultanément, permettant aux utilisateurs d'obtenir des actifs numériques de raretés variées, ainsi que des avantages physiques et on-chain tels que la voiture électrique DeLorean Alpha5, des expériences F1 exclusives, ou encore des voitures virtuelles utilisables dans des jeux Web3. Ce modèle innovant renforce l'aspect cérémonial de l'interaction marque–utilisateur et représente la première intégration d'une marque automobile physique avec des objets de collection et des droits on-chain — offrant ainsi une référence concrète pour les futures expériences numériques des marques.









DeLorean Labs ne se consacre pas uniquement à la marque DeLorean ; sa vision centrale est de construire une infrastructure évolutive pour un écosystème de marques en Web3. Destinée aux développeurs, aux marques et aux créateurs de contenu on-chain, la plateforme propose les fonctionnalités suivantes :





Outils d'intégration API/SDK : simplifient le processus d'onboarding des marques sur la blockchain ;

Systèmes d'identité on-chain et de segmentation utilisateur : aident les marques à identifier et récompenser les utilisateurs à forte valeur ajoutée ;

Modules de Launchpad à faible barrière d'entrée : accompagnent les marques dans l'émission de NFTs, de tokens événementiels, d'accès à des préventes, et plus encore ;

Outils d'assistance à la conformité : facilitent la gestion des aspects juridiques et financiers liés aux activités on-chain.





En se projetant dans l'avenir, DeLorean Labs ambitionne de devenir le « Shopify du Web3 » pour les marques.









DeLorean Labs se distingue en exploitant la technologie on-chain comme un outil concret au service de la création de valeur commerciale réelle — et non comme une simple démonstration cryptographique. Le DMC n'est pas un token spéculatif de plus, mais une brique essentielle qui soutient la présence numérique continue de la marque DeLorean.





À mesure que les actifs numériques de la marque mûrissent et que les systèmes d'identité et d'incitation des utilisateurs se perfectionnent, DeLorean Labs ouvre la voie à un nouveau paradigme : une intégration cohérente entre l'univers automobile et la logique native du Web3. Son succès constitue désormais un modèle de référence pour les marques qui cherchent à se décentraliser et à renforcer l'engagement de leur communauté.





